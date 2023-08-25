Загадочная усадьба

Мы посетим одну из старинных усадеб Татарстана в Долгой поляне. Усадьба Молоствовых — это не только про историю их владельцев, это про таинственные события и про ваши ощущения там. В некоторых местах на территории даже время показывается иначе. Мы будем ходить не только внутри усадьбы, но и по окрестностям, которые окутаны мистическими явлениями. Посетим купель вблизи усадьбы, посидим под лапами 130-летней ели с видом на Волгу и город Великий Болгар на противоположном берегу.

Бескрайняя Волга и природные памятники

По пути в усадьбу заедем полюбоваться видами Сюкеевского (Гранд) каньона, сделаем шикарные фотографии. На обратном пути насладимся видами на Куйбышевское водохранилище с горы Лобач. До места мы будем добираться через паромную переправу — незабываемые пейзажи, просторы реки Волги, встреча заката на пароме — прямо перед Вами.