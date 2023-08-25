Мы отправимся к одной из старинных дворянский усадеб в Долгой Поляне.
Вы узнаете ее историю и легенды, побываете внутри и прогуляетесь среди живописных окрестностей, а по пути к усадьбе полюбуетесь панорамами Сюкеевского каньона. После нас ждет восхождение по горе Лобач, откуда открывается чудесный вид на водохранилище. Добираться обратно мы будем по просторам Волги, на пароме, прямо во время заката.
Вы узнаете ее историю и легенды, побываете внутри и прогуляетесь среди живописных окрестностей, а по пути к усадьбе полюбуетесь панорамами Сюкеевского каньона. После нас ждет восхождение по горе Лобач, откуда открывается чудесный вид на водохранилище. Добираться обратно мы будем по просторам Волги, на пароме, прямо во время заката.
Описание экскурсии
Загадочная усадьба
Мы посетим одну из старинных усадеб Татарстана в Долгой поляне. Усадьба Молоствовых — это не только про историю их владельцев, это про таинственные события и про ваши ощущения там. В некоторых местах на территории даже время показывается иначе. Мы будем ходить не только внутри усадьбы, но и по окрестностям, которые окутаны мистическими явлениями. Посетим купель вблизи усадьбы, посидим под лапами 130-летней ели с видом на Волгу и город Великий Болгар на противоположном берегу.
Бескрайняя Волга и природные памятники
По пути в усадьбу заедем полюбоваться видами Сюкеевского (Гранд) каньона, сделаем шикарные фотографии. На обратном пути насладимся видами на Куйбышевское водохранилище с горы Лобач. До места мы будем добираться через паромную переправу — незабываемые пейзажи, просторы реки Волги, встреча заката на пароме — прямо перед Вами.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сюкеевский (Гранд) каньон
- Усадьба Молоствовых
- Гора Лобач
Что включено
- Трансфер
- Cопровождение гида
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Баумана 46
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Отличная и удивительная экскурсия. Сколько же тайн хранит земля и люди жившие на ней. Прекрасное сопровождение и замечательно проведенное время. Рекомендую!
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