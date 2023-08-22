Уникальная природа Казани: экскурсия в усадьбу Молоствовых и Сюкеевский каньон
Мы отправимся к одной из старинных дворянский усадеб в Долгой Поляне.
Вы узнаете ее историю и легенды, побываете внутри и прогуляетесь среди живописных окрестностей, а по пути к усадьбе полюбуетесь панорамами Сюкеевского каньона. После нас ждет восхождение по горе Лобач, откуда открывается чудесный вид на водохранилище. Добираться обратно мы будем по просторам Волги, на пароме, прямо во время заката.
Вы узнаете ее историю и легенды, побываете внутри и прогуляетесь среди живописных окрестностей, а по пути к усадьбе полюбуетесь панорамами Сюкеевского каньона. После нас ждет восхождение по горе Лобач, откуда открывается чудесный вид на водохранилище. Добираться обратно мы будем по просторам Волги, на пароме, прямо во время заката.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сюкеевский (Гранд) каньон
- Усадьба Молоствовых
- Гора Лобач
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Загадочная усадьбаМы посетим одну из старинных усадеб Татарстана в Долгой поляне. Усадьба Молоствовых — это не только про историю их владельцев, это про таинственные события и про ваши ощущения там. В некоторых местах на территории даже время показывается иначе. Мы будем ходить не только внутри усадьбы, но и по окрестностям, которые окутаны мистическими явлениями. Посетим купель вблизи усадьбы, посидим под лапами 130-летней ели с видом на Волгу и город Великий Болгар на противоположном берегу. Бескрайняя Волга и природные памятникиПо пути в усадьбу заедем полюбоваться видами Сюкеевского (Гранд) каньона, сделаем шикарные фотографии. На обратном пути насладимся видами на Куйбышевское водохранилище с горы Лобач. До места мы будем добираться через паромную переправу — незабываемые пейзажи, просторы реки Волги, встреча заката на пароме — прямо перед Вами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Cопровождение гида
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Баумана 46
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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