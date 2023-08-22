Мы отправимся к одной из старинных дворянский усадеб в Долгой Поляне. Вы узнаете ее историю и легенды, побываете внутри и прогуляетесь среди живописных окрестностей, а по пути к усадьбе полюбуетесь панорамами Сюкеевского каньона. После нас ждет восхождение по горе Лобач, откуда открывается чудесный вид на водохранилище. Добираться обратно мы будем по просторам Волги, на пароме, прямо во время заката.

Описание

Загадочная усадьбаМы посетим одну из старинных усадеб Татарстана в Долгой поляне. Усадьба Молоствовых — это не только про историю их владельцев, это про таинственные события и про ваши ощущения там. В некоторых местах на территории даже время показывается иначе. Мы будем ходить не только внутри усадьбы, но и по окрестностям, которые окутаны мистическими явлениями. Посетим купель вблизи усадьбы, посидим под лапами 130-летней ели с видом на Волгу и город Великий Болгар на противоположном берегу. Бескрайняя Волга и природные памятникиПо пути в усадьбу заедем полюбоваться видами Сюкеевского (Гранд) каньона, сделаем шикарные фотографии. На обратном пути насладимся видами на Куйбышевское водохранилище с горы Лобач. До места мы будем добираться через паромную переправу — незабываемые пейзажи, просторы реки Волги, встреча заката на пароме — прямо перед Вами.