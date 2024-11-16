Посетить старинный купеческий город, погулять по дворянской усадьбе и увидеть секретный водопад
Тетюши — небольшой старинный город на крутом волжском берегу. Вы подниметесь на смотровые башни, стилизованные под времена Волжской Булгарии. Осмотрите дворянскую усадьбу Молоствовых, полюбуетесь водопадом и по желанию окунётесь в купель. А ещё насладитесь вкусными закусками на пикнике в красивом месте.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Смотровые башни. Вы подниметесь на смотровые башни, стилизованные под времена Волжской Булгарии, и полюбуетесь видом на акваторию Волги и Камы.
Стендовый тир. Возможность попробовать себя в роли стрелков на открытой площадке, оборудованной для стендовой стрельбы.
Усадьба Молоствовых. Это дворянская усадьба 19 века. Вы осмотрите исторические предметы и документы, связанные с жизнью её владельцев. А также выпьете чай из самовара.
Купель. Мы посетим специально оборудованное место для купания в прохладной воде. Это отличный способ снять усталость и почувствовать прилив бодрости.
Тайный водопад. Вы увидите водопад, о котором не знают даже многие местные жители.
Пикник. Мы устроим для вас дружеский пикник в живописном месте. Вы сможете отдохнуть, полюбоваться красивым пейзажем и поделиться с нами впечатлениями от увиденного.
Организационные детали
В стоимость всё включено: комфортабельный транспорт, все входные билеты, пикник
Время в пути от Казани — около 1,5 часов в одну сторону
Ограничение по возрасту 12 +
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Казани
Привет, друзья! Меня зовут Данил, вместе с командой гидов мы организуем увлекательные путешествия по Татарстану. От походов по диким местам и сплавов по бурным рекам до хайкинга по живописным маршрутам и нескучных автотрипов. Мы не только знаем интересные локации, но и умеем создавать по-настоящему дружескую атмосферу. Ждём вас в наших путешествиях!