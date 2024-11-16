Тетюши — небольшой старинный город на крутом волжском берегу. Вы подниметесь на смотровые башни, стилизованные под времена Волжской Булгарии. Осмотрите дворянскую усадьбу Молоствовых, полюбуетесь водопадом и по желанию окунётесь в купель. А ещё насладитесь вкусными закусками на пикнике в красивом месте.

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за 1-3 человека или 6200 ₽ за человека, если вас больше

от 18 600 ₽ за 1-3 человека или 6200 ₽ за человека, если вас больше

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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Смотровые башни. Вы подниметесь на смотровые башни, стилизованные под времена Волжской Булгарии, и полюбуетесь видом на акваторию Волги и Камы.

Стендовый тир. Возможность попробовать себя в роли стрелков на открытой площадке, оборудованной для стендовой стрельбы.

Усадьба Молоствовых. Это дворянская усадьба 19 века. Вы осмотрите исторические предметы и документы, связанные с жизнью её владельцев. А также выпьете чай из самовара.

Купель. Мы посетим специально оборудованное место для купания в прохладной воде. Это отличный способ снять усталость и почувствовать прилив бодрости.

Тайный водопад. Вы увидите водопад, о котором не знают даже многие местные жители.

Пикник. Мы устроим для вас дружеский пикник в живописном месте. Вы сможете отдохнуть, полюбоваться красивым пейзажем и поделиться с нами впечатлениями от увиденного.

Организационные детали