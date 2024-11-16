Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)

Посетить старинный купеческий город, погулять по дворянской усадьбе и увидеть секретный водопад
Тетюши — небольшой старинный город на крутом волжском берегу. Вы подниметесь на смотровые башни, стилизованные под времена Волжской Булгарии. Осмотрите дворянскую усадьбу Молоствовых, полюбуетесь водопадом и по желанию окунётесь в купель. А ещё насладитесь вкусными закусками на пикнике в красивом месте.
Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Смотровые башни. Вы подниметесь на смотровые башни, стилизованные под времена Волжской Булгарии, и полюбуетесь видом на акваторию Волги и Камы.

Стендовый тир. Возможность попробовать себя в роли стрелков на открытой площадке, оборудованной для стендовой стрельбы.

Усадьба Молоствовых. Это дворянская усадьба 19 века. Вы осмотрите исторические предметы и документы, связанные с жизнью её владельцев. А также выпьете чай из самовара.

Купель. Мы посетим специально оборудованное место для купания в прохладной воде. Это отличный способ снять усталость и почувствовать прилив бодрости.

Тайный водопад. Вы увидите водопад, о котором не знают даже многие местные жители.

Пикник. Мы устроим для вас дружеский пикник в живописном месте. Вы сможете отдохнуть, полюбоваться красивым пейзажем и поделиться с нами впечатлениями от увиденного.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: комфортабельный транспорт, все входные билеты, пикник
  • Время в пути от Казани — около 1,5 часов в одну сторону
  • Ограничение по возрасту 12 +
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Марселя Салимжанова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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