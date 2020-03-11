134 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В ходе прогулки вы узнаете, почему «татарские» мечети имеют своеобразную архитектурную форму, что такое «казан басмасы», как можно было стать имамом и ученым-просветителем одновременно, а также что привнесла русская культура в татарскую и многое другое.
Вы увидите Сеннобазарную площадь, которая была особенным местом, где жили, торговали, печатали, решали насущные вопросы. Например, в здании гостиницы Амур, братья Каримовы, являясь успешными предпринимателями, продолжали дело образования, печатали религиозную и учебную литературу, прейскуранты, шамаили и многое другое.
Мы посетим одну из самых старых мечетей — Марджани, названную в честь ученого и богослова Шигабудина Марджани. Я расскажу о его работе и вкладе в татарскую культуру.
Вы также увидите дома богатых татарских купцов Апанаевых, Сбитовых, Усмановых, Юнусовых. Я расскажу, как они помогали малоимущим.
И многое другое.
В результате этой экскурсии вы не только узнаете историю и культуру татар, но и поймете, что ислам — религия образованных, культурных, доброжелательных и гостеприимных людей.
Организационные детали
По желанию в прогулку можно включить посещение тематических музеев татарской культуры, а также мастер-классы по приготовлению татарского чая, технике татарского письма и другие.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 28 лет. Живу в Казани и люблю свой город. В 2010 году закончила КГУ, исторический факультет, кафедру музеологии. С 2007 года, работая в музеях города, постигала тайны музейной науки и изучала особенные исторические контексты нашего города. В своих экскурсиях стремлюсь к объективности и удивительности.
Замечательная экскурсия. Экскурсовод Дина интересно рассказывает, погружая в историю и культуру своего народа, рассказ ведёт без лишних сухих фатов и скучных лекций. Интересный маршрут. Рекомендую, если надоели типичные автобусные экскурсии и хочется просто прогуляться с местным жителем.
Татьяна
10 марта 2020
Экскурсия очень понравилась - содержательно, интересно, познавательно. Экскурсия была практически индивидуальная, Дина грамотно ответила на все интересующие нас вопросы. Понравилось как построена сама экскурсия - не заученный, сухой текст, а очень интересная, живая, с массой примеров, ответов, беседа. Огромное спасибо экскурсоводу Дине - однозначно буду рекомендовать друзьям.)
Елена
7 марта 2020
Экскурсия проведена экскурсоводам-профессионалом, любящим свой город и свой народ. Очень интересно рассказывала о истории и жизни своего народа. Экскурсия прошла интересно, время пролетело незаметно. Не хотелось даже расставаться. Дина очень приятный человек, умеющий правильно давать информацию, рассказ переходит плавно от одного рассказа в другой. Очень рекомендую эту экскурсию тем кто интересуется культурой и традициями народов России, так как Дина рассказала много интересного и познавательного о жизни татар. Спасибо за приятное общение!
Юлия
3 марта 2020
Хотим еще раз поблагодарить Диану за прекрасную экскурсию. Диана очень знающий, открыты и очень любящий свой город и народ, экскурсовод. 3 часа (вместо заявленных 2) пролетели как одно мгновение, не взирая на прохладную погоду. Диана делится не только информацией в рамках тематики экскурсии, но и дает развернутые ответы на все вопросы, возникающие в процессе экскурсии. Я и мои подруги, очень рекомендуем всем, приезжающим в Казань побывать на экскурсии у Дианы в Татарской слободе!
Ольга
24 февраля 2020
Мы очень благодарны Дине за потрясающую экскурсию: узнали много новых, удивительных фактов о культуре татар, истории, о Казани. Было приятно бродить по Татарской свободе в сопровождении настолько знающего и увлеченного гида! Обязательно порекомендуем знакомым и хочется вернуться еще раз!
Маргарита
23 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Узнали много нового. Информация живая, с анализом не только исторических событий, но и о судьбах отдельных людей. Гид ответила на все интересующие вопросы. Дина, спасибо!
Рекомендую для других путешественников!
Татьяна
22 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. За два часа мы узнали откуда ведут своё начало татары, какие исторические события повлияли на этот народ. Узнали традиции и обычаи татарского народа. Дина отличный рассказчик, имеющий глубокие знания, и очень приятный приветливый человек. Мы остались очень довольны экскурсией.
Олеся
20 января 2020
В эти выходные впервые посетили Казань с подругами, Дина провела для нас экскурсию "Кто такие татары". Это было великолепно! От начала и до конца! Однозначно рекомендую!
Дина очень приятная в общении, структурированная в изложении информации, наполненная любовью к истории города и его становления. Маршрут экскурсии затейлив и динамичен. Мы все остались в полном восторге!
Дина, спасибо большое!!!
Ксения
19 января 2020
Заказывала экскурсию в подарок родителям мужа, в Казани они были пару дней. Дина всегда была на связи, учла пожелания, посоветовала как организовать мастер-класс и много других моментов. Сама экскурсия родителям очень понравилась, после звонили, делились впечатлениями. Рекомендую!
Евгения
8 января 2020
Дина-прекрасный,эрудированный, очень увлеченный экскурсовод и исследователь! Мы готовы были слушать её еще и еще. У нас постоянно шел диалог, Дина рассказывала и отвечала на наши вопросы.Мы получили очень много информации о жизни татар и прошлись по местам Казани, куда обычные экскурсии не доходят. От общения с Диной у нас осталось много прекрасных эмоций. Огромное спасибо. Если будем еще в Казани, то обязательно хотели бы встретиться вновь!
Познакомиться с символом города в компании профессионального гида
За 2 часа я проведу вас по всем главным местам за стенами Кремля. Вы снаружи и внутри рассмотрите мечеть Кул-Шариф, полюбуетесь городом с ее смотровой, заглянете в Благовещенский собор, поймете, почему падает башня Сююмбике. Я понятно и интересно расскажу о белокаменной крепости, в которой отражена тысячелетняя история моей родной Казани.
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Остров-град, будто материализованный из сказки Пушкина, встретит вас белокаменными монастырскими стенами, деревянным кружевом домов и духовной атмосферой русского средневековья. В Раифском монастыре, укрывшемся среди заповедных сосновых лесов, вы познакомитесь с одним из самых величественных архитектурных ансамблей среднего Поволжья. А в завершение посетите Вселенский храм — неординарное сооружение, воплотившее идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества.
Прогуляться по центральным улочкам и познакомиться с историей, колоритом и особым характером города
Вы прогуляетесь по двум древнейшим улицам Казани и погрузитесь в атмосферу прошлых столетий. Петропавловский собор удивит вас роскошным убранством, а церковь Богоявления — необычной архитектурой. Вы узнаете историю города и услышите увлекательные рассказы о выдающихся жителях и гостях города.
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
На экскурсии я расскажу, за что стоит полюбить Казань — место пересечения традиций и современности, Востока и Запада. Я объясню, каким образом в истории Казани отразилась вся история России и почему ее можно по праву считать «третьей столицей России». Вашим гидом станет не просто коренной казанец и профессиональный историк, но главное — человек, который любит свой город и гордится им.
Рассмотреть город в лучах яркой подсветки и увидеть его с новой стороны
Ночные огни невероятно подчёркивают необычные, яркие контрасты Казани. И дело здесь не только в подсветке — в тёмное время суток очертания города преображаются. Белые стены Кремля, минареты и купола мечетей, водная гладь озера Кабан врезаются в память прекрасной картинкой, на фоне которой так здорово узнавать о городе новое, слушать его многочисленные легенды и знакомиться с татарской культурой, чтобы на следующий день при свете солнца посмотреть на Казань иначе.
Исследовать знаковые места Кремля и погрузиться в его богатую историю
Гуляя по территории древнего Казанского Кремля, вы оцените, как органично здесь сочетаются мечети и храмы, русские и татарские культурные традиции. Я расскажу, когда, как и при каких обстоятельствах был построен Кремль, какие события здесь происходили и чем он живет сегодня.