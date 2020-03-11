134 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В ходе прогулки вы узнаете, почему «татарские» мечети имеют своеобразную архитектурную форму, что такое «казан басмасы», как можно было стать имамом и ученым-просветителем одновременно, а также что привнесла русская культура в татарскую и многое другое.

Вы увидите Сеннобазарную площадь, которая была особенным местом, где жили, торговали, печатали, решали насущные вопросы. Например, в здании гостиницы Амур, братья Каримовы, являясь успешными предпринимателями, продолжали дело образования, печатали религиозную и учебную литературу, прейскуранты, шамаили и многое другое.

Мы посетим одну из самых старых мечетей — Марджани, названную в честь ученого и богослова Шигабудина Марджани. Я расскажу о его работе и вкладе в татарскую культуру.

Вы также увидите дома богатых татарских купцов Апанаевых, Сбитовых, Усмановых, Юнусовых. Я расскажу, как они помогали малоимущим.

И многое другое.

В результате этой экскурсии вы не только узнаете историю и культуру татар, но и поймете, что ислам — религия образованных, культурных, доброжелательных и гостеприимных людей.