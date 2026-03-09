134 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Цветные деревянные здания, старинные мечети и доходные дома Казани расскажут о жизни татар. Узнайте, как жили и работали коренные горожане, их верования и традиции. Прогулка включает посещение Сеннобазарной площади, мечети Марджани и домов купцов. Откройте для себя архитектурные особенности и культурные влияния, которые формировали Казань. Экскурсия с местной жительницей подарит уникальный взгляд на город и его жителей
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать историю татарской культуры
- 🏛 Посетить старинные мечети
- 🏠 Увидеть дома богатых купцов
- 📚 Понять вклад Шигабудина Марджани
- 🕌 Оценить архитектурные особенности
Что можно увидеть
- Сеннобазарная площадь
- Мечеть Марджани
- Дома купцов Апанаевых
- Дома купцов Сбитовых
- Дома купцов Усмановых
- Дома купцов Юнусовых
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сеннобазарную площадь — здесь жили, торговали и решали насущные вопросы. Например, в здании гостиницы «Амур» предприниматели братья Каримовы печатали религиозную и учебную литературу, прейскуранты и многое другое
- Мечеть Марджани — одну из самых старых мечетей в городе, названную в честь учёного и богослова Шигабудина Марджани
- Дома богатых татарских купцов Апанаевых, Сбитовых, Усмановых, Юнусовых
- И многое другое
Вы узнаете:
- Почему татарские мечети имеют своеобразную архитектурную форму
- Что такое казан басмасы
- Какой вклад Шигабудин Марджани внёс в татарскую культуру
- Как можно было стать имамом и учёным-просветителем одновременно
- Как казанские купцы помогали малоимущим
- Что привнесла русская культура в татарскую и многое другое
Организационные детали
По желанию в прогулку можно включить посещение тематических музеев татарской культуры, а также мастер-классы по приготовлению татарского чая, технике татарского письма и другие.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 9 часов 50 минут
Провела экскурсии для 1109 туристов
Живу в Казани и люблю свой город. В 2010 году окончила исторический факультет КГУ, кафедру музеологии. С 2007 года работала в городских музеях, изучала музейное дело и исторические контексты Казани. В
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 195 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Дина - прелесть! Это была очень приватная и душевная экскурсия! Мы были вдвоем, я задавала много вопросов, мы были в диалоге, размышляли, додумывали, анализировали. Столько интересной информации! Лишь бы теперь сохранить все в памяти) огромное спасибо
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А
Прекрасная Дина! Абсолютно влюбленная в культуру булгар. Советуем историю всем, кто хочет не просто поверхностную информацию, а живую беседу, истории из реальной жизни и много истории.
Для знакомства с Татарстаном невозможно просто обойтись его славянской частью. Поэтому экскурсия Дины - 💯 необходимо посетить!
Спасибо большое!
Для знакомства с Татарстаном невозможно просто обойтись его славянской частью. Поэтому экскурсия Дины - 💯 необходимо посетить!
Спасибо большое!
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Н
Дина - прекрасный цветок 🌹 Очень понравится людям интересующимся, маршрут был продуман с учетом погоды. Получили незабываемое удовольствие от общения 🥰 Дина сумела найти подход ко всем участникам экскурсии, даже самым непоседливым 🤪 Благодарим за познавательную прогулку, атмосферу и гостеприимство 💕
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Т
Во время своего путешествия в Казань, сходили на экскурсию с Диной. Экскурсия очень понравилась! Мы узнали много интересных фактов о татарах и их жизни в Казани. Дина очень эрудированный гид, рассказывает легко и интересно. Бонусом было чаепитие в самой старой чайхоне в городе и наводка где купить хороший чак чак! Спасибо большое за интересный день!
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Т
Дина очень интересно рассказывает, с одной стороны с подходом научного сотрудника, а с другой, с высоты жизненного опыта. Однозначно рекомендую всем, кто хочет больше узнать о татарах и мусульманах. Единственное, мы довольно часто подолгу стояли на одном месте. У нескольких аж поясница заболела. Лучше бы или побольше ходить, или сидеть во время длительного рассказа в одной локации.
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Д
Спасибо Дине за отличную экскурсию. Угостила чаем, рассказала и историю, и современное положение дел. Провела по интересным местам. Ответила на все наши вопросы. Очень рекомендуем!
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Входит в следующие категории Казани
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