134 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ю Юлия Дина - прелесть! Это была очень приватная и душевная экскурсия! Мы были вдвоем, я задавала много вопросов, мы были в диалоге, размышляли, додумывали, анализировали. Столько интересной информации! Лишь бы теперь сохранить все в памяти) огромное спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Прекрасная Дина! Абсолютно влюбленная в культуру булгар. Советуем историю всем, кто хочет не просто поверхностную информацию, а живую беседу, истории из реальной жизни и много истории.

Для знакомства с Татарстаном невозможно просто обойтись его славянской частью. Поэтому экскурсия Дины - 💯 необходимо посетить!

Спасибо большое! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда Дина - прекрасный цветок 🌹 Очень понравится людям интересующимся, маршрут был продуман с учетом погоды. Получили незабываемое удовольствие от общения 🥰 Дина сумела найти подход ко всем участникам экскурсии, даже самым непоседливым 🤪 Благодарим за познавательную прогулку, атмосферу и гостеприимство 💕 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Во время своего путешествия в Казань, сходили на экскурсию с Диной. Экскурсия очень понравилась! Мы узнали много интересных фактов о татарах и их жизни в Казани. Дина очень эрудированный гид, рассказывает легко и интересно. Бонусом было чаепитие в самой старой чайхоне в городе и наводка где купить хороший чак чак! Спасибо большое за интересный день! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Дина очень интересно рассказывает, с одной стороны с подходом научного сотрудника, а с другой, с высоты жизненного опыта. Однозначно рекомендую всем, кто хочет больше узнать о татарах и мусульманах. Единственное, мы довольно часто подолгу стояли на одном месте. У нескольких аж поясница заболела. Лучше бы или побольше ходить, или сидеть во время длительного рассказа в одной локации. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет