Чей призрак витает над Казанью, пугая прохожих у главного озера? Почему он не уходит — и можно ли ему помочь? По легенде, когда-то ведьма с хохотом утопила своих кошек, а горожане свели с ней счёты. Но с тех пор город живёт в тревоге.



Вам предстоит раскрыть эту старинную тайну и попытаться освободить Казань от мрачного наследия прошлого.