Чей призрак витает над Казанью, пугая прохожих у главного озера? Почему он не уходит — и можно ли ему помочь? По легенде, когда-то ведьма с хохотом утопила своих кошек, а горожане свели с ней счёты. Но с тех пор город живёт в тревоге.
Вам предстоит раскрыть эту старинную тайну и попытаться освободить Казань от мрачного наследия прошлого.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Любите тайны, детективы, мистику или просто хотите провести время интересно? Тогда этот квест — для вас. Пройдите небольшое приключение с близкими и друзьями!
Решая задания квеста, вы увидите:
- Музей трамваев на Аллее Славы
- Театр кукол «Экият»
- Петербургскую улицу
- Покровский храм
- Парки
- Мечеть Нурулла
- Улицу Каюма Насыри
Организационные детали
- Рекомендованный возраст — 16+
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Назарбаева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
24 авг 2025
Нагулялась вдоволь, не сразу сообразила в локации с мечетью, но нашла выход)
Л
Лилия
3 авг 2025
Все понравилось, было увлекательно и много нового узнали о Казани! Рекомендуем!
Ксения
1 авг 2025
Прогулялись с подругой по давно знакомым улицам. Взглянули на них по новому) Очень понравился такой формат прогулки: гуляешь в своем темпе, ищешь отгадки и детали на знакомых строениях и в скверах, даже азарт просыпается. Что-то вспомнили и даже узнали что-то новое. Любителям ходьбы и прогулок - рекомендую!
