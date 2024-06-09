Эта пешеходная прогулка посвящена стилю модерн, который стал популярен на рубеже 19 и 20 веков. Вы узнаете о том, как он нашёл свое отражение в зданиях, построенных русскими и татарскими купцами.
Мы погрузимся в историю Казани на стыке и сломе эпох, узнаем, как новый стиль проникал в жизнь русских и татар и стал украшением старой части Казани.
Мы погрузимся в историю Казани на стыке и сломе эпох, узнаем, как новый стиль проникал в жизнь русских и татар и стал украшением старой части Казани.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Модерн в Казань пришел намного позже, чем в Москву и Санкт-Петербург. Несмотря на это, в Казани сохранилось множество памятников в этом стиле. Я познакомлю вас с яркими памятниками казанского модерна, его зодчими (архитекторами и строителями) и главными стилевыми особенностями.
Вы увидите
- Самые фешенебельные улицы бывшей русской части Казани — Кремлёвскую и Баумана
- Яркие образцы стиля модерн: Чернояровский пассаж, аптеку на Проломной, торговые дома Е. С. Смоленцева и Н. П. Шмелёва
- Отличительные приметы стиля в Старо-Татарской слободе в бывших номерах «Амур», в доме Шамиля и в доме Апанаевых-Юнусовых
- Памятник деревянного зодчества — дом Беркутова
Вы узнаете
- Кто «привёз» стиль модерн в Казань
- Кто строил здания для купцов
- Какие отличия есть в стилистике зданий в русской и татарской частях города
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Казани
Исәнмесез, кадерле кунаклар! Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать в гостеприимную Казань! Меня зовут Екатерина. Я родилась и выросла в Казани. Наш город с каждым годом становится лучше, красивее и интереснее, однакоЗадать вопрос
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