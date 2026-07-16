Казань невозможно представить без рынка. Именно здесь лучше всего чувствуется характер города — шумный, гостеприимный и весёлый. По пути остановимся на перемяч, эчпочмак, чак-чак, чай и истории о татарской кухне и традициях. А ещё заглянем в Центр уникального мастерства, где ремёсла прошлого продолжают жить сегодня.

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Описание экскурсии

Московский рынок

Вы побываете на одном из старейших рынков города. Сейчас это модное гастрономическое пространство Казани. Попробуете перемяч с бульоном, треугольник с тыквой и мясом, чак-чак и чай.

Казанский ЦУМ

В прошлом Центральный универмаг, а с 2026 года Центр уникального мастерства. Здесь сохраняют и развивают татарские традиции, проводят мастер-классы и предлагают товары местных брендов в национальном стиле. Расскажем вам о татарской кухне и ремёслах.

Организационные детали