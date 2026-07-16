Казань невозможно представить без рынка. Именно здесь лучше всего чувствуется характер города — шумный, гостеприимный и весёлый. По пути остановимся на перемяч, эчпочмак, чак-чак, чай и истории о татарской кухне и традициях. А ещё заглянем в Центр уникального мастерства, где ремёсла прошлого продолжают жить сегодня.
Описание экскурсии
Московский рынок
Вы побываете на одном из старейших рынков города. Сейчас это модное гастрономическое пространство Казани. Попробуете перемяч с бульоном, треугольник с тыквой и мясом, чак-чак и чай.
Казанский ЦУМ
В прошлом Центральный универмаг, а с 2026 года Центр уникального мастерства. Здесь сохраняют и развивают татарские традиции, проводят мастер-классы и предлагают товары местных брендов в национальном стиле. Расскажем вам о татарской кухне и ремёслах.
Организационные детали
- В стоимость включена дегустация на Московском рынке
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник и четверг в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Школьники
|1900 ₽
|Пенсионеры
|1900 ₽
|Стандартный
|1995 ₽
|Студенты
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 14:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 3642 туристов
Меня зовут Лейсан, я представляю команду профессиональных гидов. Экскурсии проводят неоднократные лауреаты Национальной туристической премии им. Ю. Сенкевича и победители конкурса «Лидер туризма Республики Татарстан». Приезжайте в гости, мы покажем вам нашу прекрасную Казань!
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