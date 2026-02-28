Участники посетят как старинные, так и современные мечети и медресе, узнают о традициях татарского народа и попробуют блюда местной кухни.
Маршрут включает знаковые достопримечательности города, что делает его идеальным для первого знакомства с Казанью. Включены транспортные расходы, а кофе и выпечка доступны по желанию
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные мечети и медресе
- 📚 История ислама в регионе
- 🍽 Татарская кухня и гостеприимство
- 🏙 Знаковые достопримечательности Казани
- 🚗 Включены транспортные расходы
Что можно увидеть
- Мечети
- Медресе
- Достопримечательности Казани
Описание экскурсии
Северный форпост ислама
Сначала Булгария, а в 15 веке уже Казань приняла эстафету распространения исламского мира в Евразии. Несмотря на многие исторические катаклизмы, эта религия сохранила свою основополагающую роль в жизни народов на Средней Волге — вы поймёте, как это получилось. Я подробно расскажу, как в столице Татарстана веками развивалась исламская религиозная мысль, мусульманское образование и книгопечатание.
Стояла и стоять будет
За 4 часа вы посетите старинные и современные мечети и медресе. Увидите место, где заложили первый камень в основание крупнейшей мечети Татарстана. И на этом фоне узнаете о традициях и обычаях татар — второго по численности народа в России.
Кроме того, этот маршрут проходит мимо всех знаковых достопримечательностей Казани, поэтому если вы первый раз в городе, я дополнительно познакомлю вас с основными вехами в ее истории и культуре.
Кулинарное искусство татар
Пища является одним из древних элементов материальной культуры народа. Казанская кухня, впитавшая в себя традиции булгар, татар, влияние Востока и Запада, богата самыми разнообразными блюдами повседневного и праздничного стола. По сей день сохранились не только рецепты национальной кулинарии, но и существовавшее в веках
радушное гостеприимство народа.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость
- Чай/кофе и выпечка по желанию и оплачиваются дополнительно