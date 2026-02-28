Экскурсия по Казани, погружающая в мусульманское наследие, раскрывает историю ислама в регионе. Участники посетят как старинные, так и современные мечети и медресе, узнают о традициях татарского народа и попробуют блюда местной кухни. Маршрут включает знаковые достопримечательности города, что делает его идеальным для первого знакомства с Казанью. Включены транспортные расходы, а кофе и выпечка доступны по желанию

Описание экскурсии

Северный форпост ислама

Сначала Булгария, а в 15 веке уже Казань приняла эстафету распространения исламского мира в Евразии. Несмотря на многие исторические катаклизмы, эта религия сохранила свою основополагающую роль в жизни народов на Средней Волге — вы поймёте, как это получилось. Я подробно расскажу, как в столице Татарстана веками развивалась исламская религиозная мысль, мусульманское образование и книгопечатание.

Стояла и стоять будет

За 4 часа вы посетите старинные и современные мечети и медресе. Увидите место, где заложили первый камень в основание крупнейшей мечети Татарстана. И на этом фоне узнаете о традициях и обычаях татар — второго по численности народа в России.

Кроме того, этот маршрут проходит мимо всех знаковых достопримечательностей Казани, поэтому если вы первый раз в городе, я дополнительно познакомлю вас с основными вехами в ее истории и культуре.

Кулинарное искусство татар

Пища является одним из древних элементов материальной культуры народа. Казанская кухня, впитавшая в себя традиции булгар, татар, влияние Востока и Запада, богата самыми разнообразными блюдами повседневного и праздничного стола. По сей день сохранились не только рецепты национальной кулинарии, но и существовавшее в веках

радушное гостеприимство народа.

Организационные детали