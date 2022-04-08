Мусульманские грани тысячелетней Казани

Открыть прошлое, культуру и традиции татарской столицы на экскурсии с историком

Индивидуальная
У меня тесные связи с мусульманской общиной Казани и глубокие знания по теме — я поделюсь ими с вами и помогу лучше понять наш город.

Проезжая и гуляя по Казани, вы увидите мечети и медресе, попробуете ароматный кофе с халяль-выпечкой и погрузитесь в мир традиционного Востока в центре России.

Посетите кремль и даже познакомитесь с местными благотворительными проектами.
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Северный форпост ислама

Сначала Булгария, а в 15 веке уже Казань приняла эстафету распространения исламского мира в Евразии. Несмотря на многие исторические катаклизмы, эта религия сохранила свою основополагающую роль в жизни народов на Средней Волге — вы узнаете, как это получилось. Я подробно расскажу, как в столице Татарстана веками развивалась исламская религиозная мысль, мусульманское образование и книгопечатание.

Уроки добра и вечных ценностей

Для людей, которые нуждаются в помощи, в Казани функционируют благотворительные проекты, у которых нет аналогов на постсоветском пространстве. Здесь помогают всем, независимо от национальности и вероисповедания. На экскурсии вы прикоснетесь к миру добра и вечных ценностей в центрах «Ярдам — Помощь» и «Приют человека».

Стояла и стоять будет

За 5 часов вы посетите старинные и современные мечети и медресе, а также Кремль — сердце многоликой Казани. Увидите место, где уже через два года построят крупнейшую мечеть Татарстана. И на этом фоне познакомитесь с традициями и обычаями татар — второго по численности народа в России.

Организационные детали

  • Входные билеты и транспортные расходы включены в стоимость
  • Чай/кофе и выпечка по желанию и оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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