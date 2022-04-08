Что вас ожидает

Северный форпост ислама

Сначала Булгария, а в 15 веке уже Казань приняла эстафету распространения исламского мира в Евразии. Несмотря на многие исторические катаклизмы, эта религия сохранила свою основополагающую роль в жизни народов на Средней Волге — вы узнаете, как это получилось. Я подробно расскажу, как в столице Татарстана веками развивалась исламская религиозная мысль, мусульманское образование и книгопечатание.

Уроки добра и вечных ценностей

Для людей, которые нуждаются в помощи, в Казани функционируют благотворительные проекты, у которых нет аналогов на постсоветском пространстве. Здесь помогают всем, независимо от национальности и вероисповедания. На экскурсии вы прикоснетесь к миру добра и вечных ценностей в центрах «Ярдам — Помощь» и «Приют человека».

Стояла и стоять будет

За 5 часов вы посетите старинные и современные мечети и медресе, а также Кремль — сердце многоликой Казани. Увидите место, где уже через два года построят крупнейшую мечеть Татарстана. И на этом фоне познакомитесь с традициями и обычаями татар — второго по численности народа в России.

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