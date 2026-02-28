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Мусульманские грани тысячелетней Казани

Откройте для себя мусульманское наследие Казани: мечети, медресе и кулинарные традиции. Узнайте больше о культуре и истории города
Экскурсия по Казани, погружающая в мусульманское наследие, раскрывает историю ислама в регионе.

Участники посетят как старинные, так и современные мечети и медресе, узнают о традициях татарского народа и попробуют блюда местной кухни.

Маршрут включает знаковые достопримечательности города, что делает его идеальным для первого знакомства с Казанью. Включены транспортные расходы, а кофе и выпечка доступны по желанию
5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные мечети и медресе
  • 📚 История ислама в регионе
  • 🍽 Татарская кухня и гостеприимство
  • 🏙 Знаковые достопримечательности Казани
  • 🚗 Включены транспортные расходы
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани

Что можно увидеть

  • Мечети
  • Медресе
  • Достопримечательности Казани

Описание экскурсии

Северный форпост ислама

Сначала Булгария, а в 15 веке уже Казань приняла эстафету распространения исламского мира в Евразии. Несмотря на многие исторические катаклизмы, эта религия сохранила свою основополагающую роль в жизни народов на Средней Волге — вы поймёте, как это получилось. Я подробно расскажу, как в столице Татарстана веками развивалась исламская религиозная мысль, мусульманское образование и книгопечатание.

Стояла и стоять будет

За 4 часа вы посетите старинные и современные мечети и медресе. Увидите место, где заложили первый камень в основание крупнейшей мечети Татарстана. И на этом фоне узнаете о традициях и обычаях татар — второго по численности народа в России.
Кроме того, этот маршрут проходит мимо всех знаковых достопримечательностей Казани, поэтому если вы первый раз в городе, я дополнительно познакомлю вас с основными вехами в ее истории и культуре.

Кулинарное искусство татар

Пища является одним из древних элементов материальной культуры народа. Казанская кухня, впитавшая в себя традиции булгар, татар, влияние Востока и Запада, богата самыми разнообразными блюдами повседневного и праздничного стола. По сей день сохранились не только рецепты национальной кулинарии, но и существовавшее в веках
радушное гостеприимство народа.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Чай/кофе и выпечка по желанию и оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или другого удобного вам места по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль
Рамиль — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2054 туристов
По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — гид-экскурсовод. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, познакомлю с историей края. Гостеприимная Казань ждёт вас! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Светлана
Потрясающая экскурсия с очень интересным человеком! Рамиль рассказал столько интересного, что 4 часа пролетели просто незаметно. Очень комфортно, всё время чувствовалась забота гида о нас. Впервые мы побывали в действующих
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мечетях. Это очень интересно познакомиться поближе с другой верой. Моё представление об Исламе и мусульманах перевернулось! Но Рамиль знает и о православных храмах, много рассказывал и про это. Ещё отдельное спасибо за небольшой перерыв с чаепитием! Очень вкусная настоящая губадия, в интересном атмосферном местечке!! И, конечно, сказки. Интересные, познавательные, весёлые! Теперь хочется вернуться в Казань летом и побывать на других экскурсиях Рамиля.

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Н
Друзья! Дорогие гости и жители Казани! 01.09.2025 у нас состоялась экскурсия с Рамилем. В составе нашей группы из 4х человек были 3 человека, которые посетили Казань в первый раз и
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один, кто проживает тут уже 5 лет. Так вот, данную экскурсию обязательно к посещению как туристу, который тут в первый раз, так и местным жителям. Это совсем другая экскурсия, если сравнивать с традиционными маршрутами на двухэтажном красном автобусе (это мы тоже советуем, если не пробовали).
«Мусульманские грани тысячелетней Казани» - это погружение в историю Казани, которая начинается с выезда из вашей гостиницы и продолжается до конца всего маршрута. Здесь вы окунетесь во все дома исторической важности, узнаете о всех личностях и их вкладе как в собственном становлении, так и для самой современной Казани. Посетите красивые мечети, заедете обязательно за вкусным чак-чаком и очпочмаком и все это время вы будете погружены в увлекательные рассказы и факты от Рамиля. Человек невероятно любит свой город и Республику! Мы в восторге и вам рекомендуем!

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М
4 января 2025 года мы продолжили знакомство с Казанью на экскурсии "Мусульманские грани тысячелетней Казани" в сопровождении Рамиля. Это фактически обзорная авто-пешеходная экскурсия, мы проехали и посетили практически все значимые
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места в центре города. И о каждом из них, о людях, там живших, работавших, творивших в разные периоды времени, Рамиль поведал нам уникальную историю. Мы посетили улицы и площади Казани, действующие храмы, Старо-Татарскую слободу и Азимовскую мечеть. Большое спасибо Рамилю за глубокие знания истории и культуры, за доброту, за приятное общение, за любовь к городу и делу, которым он занимается

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Александр
Добрый день! Приезжали в 2024 году на Фиджитал игры в Казань, и, конечно, хотелось познакомиться с городом, который богат на исторические события и великих людей. Нас было 4 взрослых и
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2 мальчишек (13 лет). Рамиль прекрасный рассказчик, кто если не представитель местной культуры и традиций может лучше рассказать историю города. Рамиль проводит гибридную экскурсию (авто + пешком). Для морозной зимы отличный вариант, удалось посмотреть большую часть достопримечательностей, погрузиться в историю, насладиться чаем и отведать местную кухню. Вообщем, всё и сразу. Рамиль возит на своей машине, т. к. нас было много, вторая часть нашей группы ехала на своей машине (Рамиль звонил нам и мы по громкой связи слушали рассказ в процессе поездки). Очень интересно, много фактов, о которых мы ранее не слушали, и по итогу совсем по другому взглянули на город и на историю Татарстана в целом. Рекомендую экскурсию, если вы интересуетесь историей и интересными рассказами о многих известных людях, чья судьба связана с Казанью. Обязательно приедем снова и будет рады снова встретиться с Рамилем!

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О
Это было интереснейшее путешествие по городу, с посещением мечети и храмов, с рассказом о религии, зданиях, местах и событиях. И, главное, - о людях, переплетении их судеб с Казанью: Тукай,
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Шаляпин, юные Толстой, Ульянов, Пешков, Арбузовы, Ушковы, Азимовы… Причём рассказано, будто все они родные и знакомые, о каждом - уникальная история. А ещё были сказки на татарском языке и в пересказе на русский и местные вкусности.
Огромное спасибо Рамилю за экскурсию - продуманный маршрут, комфортную поездку, приятное общение, за любовь к городу и глубокие знания истории и культуры, которыми он с нами поделился. Это много больше пяти звёзд.

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О
Первый раз в Казани и очень рады, что начали знакомство с этим прекрасным городом с Рамилем. Экскурсия организована великолепно. Маршрут продуман и по смыслу, и по таймингу. Вся экскурсия на
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одном дыхании. Очень много интересного и посмотрели, и послушали. А чаепитие со сказками и легендами это вообще гвоздь программы. Особенно восхищает профессионализм рассказчика, историческое образование позволяет уталить интерес по любому вопросу. Спасибо, Рамиль! Будем рады рекомендовать эту экскурсию нашим знакомым. Надеемся, что и сами сможем попасть на другие Ваши программы.

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