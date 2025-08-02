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Закабанная мечеть – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Закабанная мечеть» в Казани, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Кто такие татары
Пешая
2 часа
187 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кто такие татары
Прогулка по Старо-татарской слободе раскроет тайны татарской культуры, их веры и образа жизни. Погрузитесь в историю Казани и её жителей
Сегодня в 13:00
4 авг в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Мусульманские грани тысячелетней Казани
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Откройте для себя мусульманское наследие Казани: мечети, медресе и кулинарные традиции. Узнайте больше о культуре и истории города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
11 авг в 14:00
12 авг в 12:00
10 667 ₽ за всё до 4 чел.
Духовная Казань: город веры и согласия
На машине
5.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Великолепная Казань - архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её главные культовые места и узнав об их богатой истории
Начало: Возле Спасской башни
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
17 100 ₽ за всё до 3 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
Заглянуть в храмы разных конфессий и увидеть, что их объединяет
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Закабанная мечеть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кто такие татары
  2. Мусульманские грани тысячелетней Казани
  3. Духовная Казань: город веры и согласия
  4. В поисках Бога: прогулка по Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Благовещенский собор
  5. Кул-Шариф
  6. Башня Сююмбике
  7. Старая Казань
  8. Кремль
  9. Дворец Земледельцев
  10. Старо-татарская слобода
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2025
Сейчас в Казани в категории "Закабанная мечеть" можно забронировать 4 экскурсии от 6000 до 17 100. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2025 год по теме «Закабанная мечеть», 234 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь