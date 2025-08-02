Индивидуальная
до 10 чел.
Кто такие татары
Прогулка по Старо-татарской слободе раскроет тайны татарской культуры, их веры и образа жизни. Погрузитесь в историю Казани и её жителей
Сегодня в 13:00
4 авг в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Откройте для себя мусульманское наследие Казани: мечети, медресе и кулинарные традиции. Узнайте больше о культуре и истории города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
11 авг в 14:00
12 авг в 12:00
10 667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Великолепная Казань - архитектурные шедевры
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её главные культовые места и узнав об их богатой истории
Начало: Возле Спасской башни
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
17 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
Заглянуть в храмы разных конфессий и увидеть, что их объединяет
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Закабанная мечеть»
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