Путешествие на жёлтом УАЗике начинается в Авиастроительном районе Казани. Дорога пролегает через живописные леса и поля, ведя к Большому Голубому озеру. Здесь можно увидеть водопад и прогуляться по тропе. Затем

маршрут продолжается к Малым Голубым озёрам, где вода поражает своей бирюзой. Температура воды круглый год +4 градуса, и даже зимой можно окунуться в купели. Этот тур идеально подходит для любителей природы и активного отдыха

Лучшее время для посещения

Экскурсия на Голубые озёра в Казани хороша в любое время года. Летом можно насладиться яркими красками природы, а зимой - уникальной возможностью купания в незамерзающих озёрах. Каждое время года предлагает свои особенности и впечатления.

