Путешествие на жёлтом УАЗике начинается в Авиастроительном районе Казани. Дорога пролегает через живописные леса и поля, ведя к Большому Голубому озеру. Здесь можно увидеть водопад и прогуляться по тропе. Затем
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Уникальный транспорт - жёлтый УАЗик
- 🌊 Посещение Голубых озёр
- 🏞 Прогулка по живописным тропам
- 💧 Водопад и карстовая воронка
- ❄️ Возможность купания круглый год
Лучшее время для посещения
Экскурсия на Голубые озёра в Казани хороша в любое время года. Летом можно насладиться яркими красками природы, а зимой - уникальной возможностью купания в незамерзающих озёрах. Каждое время года предлагает свои особенности и впечатления.
Сейчас декабрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Большое Голубое озеро
- Малые Голубые озёра
- Водопад
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся в Авиастроительном районе Казани. Мы выедем из города и прокатимся по красивому лесу и через поля к Большому Голубому озеру. По пути я расскажу об истории и природе его возникновения. Добравшись до места, посмотрим на водопад, вытекающий из озера, прогуляемся по живописной пешеходной тропе и заглянем в голубую бездну карстовой воронки.
Затем по лесной дороге весело переедем к Малым Голубым озёрам, где насладимся необыкновенной бирюзой. Самые смелые смогут окунутся в леденящую голубую воду в специально организованных купелях.
Организационные детали
- УАЗик не оборудован ремнями безопасности, поэтому в машину не устанавливается детское кресло. Перевозка детей не запрещена в этом случае, однако родители должны иметь это ввиду. Ремни безопасности не предусмотрены заводом изготовителем, поэтому Правилами дорожного движения разрешено передвигаться на таком транспорте без ремней
- Отдельно оплачивается посещение Голубых озёр — 100 ₽ с человека
- Возьмите с собой снеки и термос с горячим чаем
- Поездка может быть перенесена/отменена из-за непогоды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Авиастроительная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильнур — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 940 туристов
Очень люблю свой родной город Казань! Он прекрасен! Люблю показывать и рассказывать о нём гостям. Весело катаю по улицам города. Имею высшее образование по направлению «туризм и краеведение».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Карина
20 сен 2025
Короткий уикенд в Казани, решила организовать эту экскурсию. 10 из 10! Всем советую к посещению! Ох уж это желтый УАЗ с музыкой🥰, прекрасные виды и увлекательные рассказы. Ильнур топчик!
Баина
17 сен 2025
Осталась масса впечатлений, экскурсия действительно была очень яркая и место невероятно красивое.
Из минусов хочу отметить, что ожидали экскурсовода более 30 минут в обозначенном месте, первое впечатление было смазано. В качестве
Из минусов хочу отметить, что ожидали экскурсовода более 30 минут в обозначенном месте, первое впечатление было смазано. В качестве
Александр
13 сен 2025
Шикарные покатушки с интересными и не банальными фактами о Казани. Инстаграмные места. И даже немного научных исследований. Дали по рулить. Отдельный шик на желтом уазике по городу прокатится. Мы в восторге. Бугульма прекрасно дополнила впечатления:)
Яна
12 сен 2025
Были очень разной по возрасту компанией.
Дети довольны (сложно чем-то заинтересовать), взрослые тем более.
Проводник - комфортен во всех своих проявлениях.
Спасибо!
Отпуск завершён красиво!
Ещё и до дома довёз - это отдельный вид удовольствия после плотного дня))
Дети довольны (сложно чем-то заинтересовать), взрослые тем более.
Проводник - комфортен во всех своих проявлениях.
Спасибо!
Отпуск завершён красиво!
Ещё и до дома довёз - это отдельный вид удовольствия после плотного дня))
Анастасия
9 сен 2025
Сказать «понравилось» - не сказать ничего!!! Это была просто супер поездка!!! Мы с подругами получили потрясающую фотосессию, освежающее купание и море позитивных эмоций!!!
Однозначно рекомендую всем, независимо от возраста!
Единственное пожелание организатору - не опаздывать 😉
Однозначно рекомендую всем, независимо от возраста!
Единственное пожелание организатору - не опаздывать 😉
Александра
6 сен 2025
Отличное путешествие, немного экстрима, но очень весело!!!:)
Голубые озера - приятное и красивое место! Очень рекомендую для семейного отдыха эту экскурсию!
Голубые озера - приятное и красивое место! Очень рекомендую для семейного отдыха эту экскурсию!
Анастасия
21 авг 2025
Экскурсия была в июле, но эмоции до сих пор нас не отпускают. Вспоминаем поездку с Ильнуром, как увлекательное путешествие, наполненное красотой озер, природы, интересных историй и фактов. Мурашки по коже
Мария
17 авг 2025
Наша семья осталась в полном восторге от этой экскурсии и замечательного гида Ильнура! Это было настоящее приключение с лёгкой ноткой экстрима: атмосферно, колоритно и очень красиво. Природные локации впечатлили своей
Ирина
5 авг 2025
Отличная экскурсия на голубые озера, прекрасный гид Ильнур. Очень познавательно, интересно и незабываемо! Рекомендую всем!
Татьяна
4 авг 2025
Потрясающая экскурсия! Очень необычно, весело, интересно, максимально продуманный маршрут! Были семьей двое взрослых и двое детей. Всем очень понравилась экскурсия! И покатались, и ветер в волосах, и красоты озер, ну и, конечно, спасибо Ильнуру за фотосессию! Супер! Всем рекомендуем! 👍
Марина
30 июл 2025
Эмоции не передать словами, кто не был на голубых озёрах - тот не был в Казани. Ильнур - ваш желтый друг огонь 🔥!!!
Александра
27 июл 2025
Очень увлекательное путешествие! Куча эмоций и впечатлений, очень завораживающие виды) Ильнур отличный рассказчик и в целом очень позитивный и положительный человек!
Всем рекомендую посетить данную экскурсию👍
Всем рекомендую посетить данную экскурсию👍
Ольга
22 июл 2025
Замечательная экскурсия! Колоритный УАЗик, неповторимые природные красоты и интересный собеседник Ильнур. Впечатления самые положительные! Рекомендуем.
Галина
20 июл 2025
15-го июля у нас состоялась замечательная экскурсия на Голубые озера. Ветер в волосах, музыка, хорошее настроение, обалденные виды!!! Ильнур замечательный расказчик, очень позитивный и веселый человек, и еще хороший фотограф,
Ольга
15 июл 2025
Море позитива и незабываемых эмоций 💯 Спасибо Ильнуру за чудесный день
Входит в следующие категории Казани
