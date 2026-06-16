Мы отправимся в путь на прозрачных сапах с подсветкой и увидим вечерний центр города с необычного ракурса. Пройдём вдоль набережной в сторону моста Миллениум. Остановимся в небольшой заводи, откуда открывается вид на огни домов и сам мост.
Прогулка подойдёт даже тем, кто впервые встаёт на сап: инструктор поможет освоиться и сделает памятные фото и видео.
Прогулка подойдёт даже тем, кто впервые встаёт на сап: инструктор поможет освоиться и сделает памятные фото и видео.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Перед прогулкой проведём инструктаж по технике безопасности и выдадим спасжилеты.
- В завершение устроим чаепитие со сладостями.
- Есть водонепроницаемые чехлы. Личные вещи можно оставить на охраняемой базе.
- С вами будет гид-инструктор из нашей команды.
в субботу и воскресенье в 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона «Ак Барс Арена»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Мы — камерное бюро путешествий по Казани, Татарстану и ближайшей округе (Чувашия, Марий Эл, Самарская область). Делаем людей счастливее с октября 2023 года. Предлагаем десятки авторских неизбитых маршрутов — от сплавов,
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