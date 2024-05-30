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лесу, которым приятно наслаждаться с воды К тому же хочу добавить, что нас пофотографировали и нам осталась на память не только масса впечатлений, но и крутые фотки (большой плюс, что они делаются на телефон и не видно, какие у нас сосредоточенные лица)