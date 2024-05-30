1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
Отправиться в путешествие на сапбордах по уютным озерам в окрестностях Казани
Начало: в районе Лебяжьего озера
«Мы проведем краткое обучение, покажем каждому, как нужно правильно вставать на сап, чтобы не искупаться раньше времени»
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
Прокатиться на сапбордах и насладиться идиллическими пейзажами в дружеской атмосфере
Начало: На озере Средний Кабан
«Приглашаем начать день с живописной и душевной сап-прогулки по озеру Средний Кабан»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 610₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
На сапах - по живописной реке Казанка
Насладиться контактом с природой посреди города
Начало: На лодочной станции
«На красочных сап-бордах мы проплывём по реке Казанка, сделаем остановку на зелёном острове, осмотрим старинные мосты»
10 июня в 16:00
11 июня в 11:00
45003 825₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза30 мая 2024Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️
- ВВячеслав26 мая 2024Спасибо большое Ильнуру за качественную организацию и понятный инструктаж, а также за возможность оставить вещи под присмотром Маршрут проходит по живописному
- ТТатьяна17 сентября 2023Это была одна из лучших экскурсий в нашем путешествии по Казани. Лебяжьи озера - лучшее место для купания, причем находятся
- ААнна9 августа 2023Прекрасная экскурсия с Ильнуром. Мы все семьёй впервые встали на SUP. Ильнур все прекрасно объяснил. Так что через короткое время
- ММосквина30 июля 2023SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанамиВсё очень понравилось. Мы с подругой отлично провели время. Новый интересный опыт. Красивая природа. Внимательный инструктор. Желаем процветания вашему бизнесу:)
- УУмбетов29 июля 2023SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанамиИнтересная экскурсия. Саша компетентный инструктор.
- ННадя27 июля 2023Приятное развлечение с долей физической нагрузки и тренировкой координации.
- ЮЮлия10 июля 2023Прекрасная прогулка на сапах по озеру. Инструктор уточнил где мы хотим провести чаепитие, провел инструктаж.
- ГГульназ10 июля 2023SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанамиПрекрасная прогулка! Красивая природа, хорошая физическая нагрузка. Тренер Ильнур замечательно проинструктировал и отлично провел прогулку. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «SUP-прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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