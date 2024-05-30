Аренда и сплавы на сап-бордах в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «SUP-прогулки» в Казани, цены от 2 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
Отправиться в путешествие на сапбордах по уютным озерам в окрестностях Казани
Начало: в районе Лебяжьего озера
«Мы проведем краткое обучение, покажем каждому, как нужно правильно вставать на сап, чтобы не искупаться раньше времени»
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
2 000 за человека
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
Прокатиться на сапбордах и насладиться идиллическими пейзажами в дружеской атмосфере
Начало: На озере Средний Кабан
«Приглашаем начать день с живописной и душевной сап-прогулки по озеру Средний Кабан»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 610 за человека
На сапах - по живописной реке Казанка
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
На сапах - по живописной реке Казанка
Насладиться контактом с природой посреди города
Начало: На лодочной станции
«На красочных сап-бордах мы проплывём по реке Казанка, сделаем остановку на зелёном острове, осмотрим старинные мосты»
10 июня в 16:00
11 июня в 11:00
45003 825 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиза
    30 мая 2024
    На сапах - по живописной реке Казанка
    Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️
  • В
    Вячеслав
    26 мая 2024
    Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
    Спасибо большое Ильнуру за качественную организацию и понятный инструктаж, а также за возможность оставить вещи под присмотром Маршрут проходит по живописному
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    лесу, которым приятно наслаждаться с воды К тому же хочу добавить, что нас пофотографировали и нам осталась на память не только масса впечатлений, но и крутые фотки (большой плюс, что они делаются на телефон и не видно, какие у нас сосредоточенные лица)

  • Т
    Татьяна
    17 сентября 2023
    Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
    Это была одна из лучших экскурсий в нашем путешествии по Казани. Лебяжьи озера - лучшее место для купания, причем находятся
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    в границах Казани. Невероятная красота на берегах озёр впечатлила! А Ильнур оставил наилучшие впечатления, он замечательный гид, внимательный экскурсовод, радушный хозяин. Всем рассказываю об этом прекрасном путешествии! Большое спасибо за прогулку!

  • А
    Анна
    9 августа 2023
    Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
    Прекрасная экскурсия с Ильнуром. Мы все семьёй впервые встали на SUP. Ильнур все прекрасно объяснил. Так что через короткое время
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    мы все могли управлять этим новым для нас средством. Посреди озера насладились вкусным чаем с круассанами. Потрясающе проведённое время! Рекомендуем всем!

    Прекрасная экскурсия с Ильнуром. Мы все семьёй впервые встали на SUP. Ильнур все прекрасно объяснил. Так
  • М
    Москвина
    30 июля 2023
    SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
    Всё очень понравилось. Мы с подругой отлично провели время. Новый интересный опыт. Красивая природа. Внимательный инструктор. Желаем процветания вашему бизнесу:)
  • У
    Умбетов
    29 июля 2023
    SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
    Интересная экскурсия. Саша компетентный инструктор.
  • Н
    Надя
    27 июля 2023
    Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
    Приятное развлечение с долей физической нагрузки и тренировкой координации.
  • Ю
    Юлия
    10 июля 2023
    Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
    Прекрасная прогулка на сапах по озеру. Инструктор уточнил где мы хотим провести чаепитие, провел инструктаж.
  • Г
    Гульназ
    10 июля 2023
    SUP-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
    Прекрасная прогулка! Красивая природа, хорошая физическая нагрузка. Тренер Ильнур замечательно проинструктировал и отлично провел прогулку. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
  2. Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
  3. На сапах - по живописной реке Казанка
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 3 825 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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