Насладиться контактом с природой посреди города
Мы отправимся в путешествие, во время которого вас будут ждать как природные пейзажи, так и виды центральных достопримечательностей Казани.
На красочных сап-бордах мы проплывём по реке Казанка, сделаем остановку на зелёном острове, осмотрим старинные мосты. А я не только буду показывать путь, но и поделюсь любопытными фактами о городе.
На красочных сап-бордах мы проплывём по реке Казанка, сделаем остановку на зелёном острове, осмотрим старинные мосты. А я не только буду показывать путь, но и поделюсь любопытными фактами о городе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Встретимся на лодочной станции, где я проведу для вас краткий инструктаж по безопасности на воде и объясню, как управлять сапом. Здесь же вы сможете переодеться и оставить вещи. После чего вы получите доски и мы начнём сплав.
Первая часть маршрута проходит по живописной части реки Казанка. Мы пройдём вдоль берегов, поросших густыми лесами, рассмотрим водоплавающих птиц.
Затем на пути появятся исторические достопримечательности. Вы увидите остатки старых мостов и водозабор, а также полюбуетесь видом на кремль и другие памятники архитектуры.
Примерно через час вы доберётесь до острова, где сможете отдохнуть перед отправлением обратно.
Организационные детали
На сплав допускаются дети старше 15 лет.
Что нужно взять с собой
- сменная одежда
- водонепроницаемый чехол для телефона
- защита от солнца
- вода
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на лодочной станции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 307 туристов
Привет, меня зовут Аида! Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. Более 5 лет живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. С радостью поделюсь интересными историями и сделаю все, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
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