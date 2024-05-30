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На сапах - по живописной реке Казанка

Насладиться контактом с природой посреди города
Мы отправимся в путешествие, во время которого вас будут ждать как природные пейзажи, так и виды центральных достопримечательностей Казани.

На красочных сап-бордах мы проплывём по реке Казанка, сделаем остановку на зелёном острове, осмотрим старинные мосты. А я не только буду показывать путь, но и поделюсь любопытными фактами о городе.
3
2 отзыва
На сапах - по живописной реке Казанка
На сапах - по живописной реке Казанка
На сапах - по живописной реке Казанка

Описание экскурсии

Встретимся на лодочной станции, где я проведу для вас краткий инструктаж по безопасности на воде и объясню, как управлять сапом. Здесь же вы сможете переодеться и оставить вещи. После чего вы получите доски и мы начнём сплав.

Первая часть маршрута проходит по живописной части реки Казанка. Мы пройдём вдоль берегов, поросших густыми лесами, рассмотрим водоплавающих птиц.

Затем на пути появятся исторические достопримечательности. Вы увидите остатки старых мостов и водозабор, а также полюбуетесь видом на кремль и другие памятники архитектуры.

Примерно через час вы доберётесь до острова, где сможете отдохнуть перед отправлением обратно.

Организационные детали

  • На сплав допускаются дети старше 15 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Что нужно взять с собой

  • сменная одежда
  • водонепроницаемый чехол для телефона
  • защита от солнца
  • вода

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На лодочной станции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 680 туристов
Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лиза
Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️
Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника
Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника
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Д
Отзыв хочу разделить на две части: об организаторе и об исполнителе.

Исполнитель - парень Артур, с кем собственно плавали. Очень хороший человек и тренер, вежлив, спокоен, поддерживает беседу, воспитан. Все хорошо
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объясняет, помогает в обучении, страхует. Время, проведенное с ним на катании, позволило хорошо отдохнуть. Его работу оцениваю в 10/10.

Организатор. Во - первых описание тура не соответствует действительности. Никакого катания по реке Казанка не было, соответственно не было не путешествия, не увидены"…. природные пейзажи, так и виды центральных достопримечательностей Казани …..". Никаких старинных мостов, зеленых островов и никаких фактов о городе, как заявлено в описании. Конкретно катание было на озере "Верхний Кабан", на фоне которого нет никаких впечатляющих видов, окромя частных домов и заболоченного берега. Вода абсолютно стоячая и спокойная, поэтому никаких трудностей для преодоления, как могло быть при сплаве на реке, не было.

Время услуги также не соответствует указанной. Начали в 15:25 закончили в 16:32, т. е. 1 час 07 минут, что не как два часа (время точно зафиксировано по журналу звонков).
Организация также ужасна. Сначала сообщили адрес "Брюсова 51", затем произошли "небольшие изменения" и адрес поменяли на "Борисковская 64", где и проходило катание (на озере).

Особо хочется отметить привычку организатора писать в 06:48 утра с просьбой оплатить оставшуюся часть (на карту Аиды Ренатовны), а также названивать и навязчиво спрашивать в пути ли я, почему не отвечаю, и вообще, не забыл ли я о мероприятии, звонки через ватсап, а затем через сотовую связь, а затем сообщениями опять в ватсап, что несколько напрягало, т. к. находился в отпуске и собирался отдохнуть.

В итоге не рекомендую данного человека, цену за столь некачественные услуги считаю слишком завышенной. На трипстере есть другие более выгодные предложения о прогулках, попробуйте их.

Аида
Аида
Ответ организатора:
Благодарим вас за ваш отзыв, Даниил. Мы искренне извиняемся за несоответствие между ожиданиями от тура «На сапах — по живописной
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реке Казанка» и реальным опытом. Мы принимаем все ваши замечания в серьез и обязуемся провести более тщательный контроль качества и информирования о маршруте и услугах.

Мы рады, что вам понравилась работа нашего исполнителя, Артура, и что вы получили хорошие эмоции от общения с ним. Наша команда всегда стремится к предоставлению высокого уровня сервиса.

Мы постараемся улучшить организацию и информирование в будущем, чтобы наши гости могли полностью насладиться прогулкой и окружающими пейзажами.

Благодарим вас за отзыв и надеемся, что вы дадите нам еще один шанс произвести на вас положительное впечатление. В случае возможности, хотели бы предложить вам скидку на будущие туры в знак нашей признательности:)

Будем рады видеть вас снова среди наших гостей. Спасибо.

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