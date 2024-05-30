Мы отправимся в путешествие, во время которого вас будут ждать как природные пейзажи, так и виды центральных достопримечательностей Казани. На красочных сап-бордах мы проплывём по реке Казанка, сделаем остановку на зелёном острове, осмотрим старинные мосты. А я не только буду показывать путь, но и поделюсь любопытными фактами о городе.

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Описание экскурсии

Встретимся на лодочной станции, где я проведу для вас краткий инструктаж по безопасности на воде и объясню, как управлять сапом. Здесь же вы сможете переодеться и оставить вещи. После чего вы получите доски и мы начнём сплав.

Первая часть маршрута проходит по живописной части реки Казанка. Мы пройдём вдоль берегов, поросших густыми лесами, рассмотрим водоплавающих птиц.

Затем на пути появятся исторические достопримечательности. Вы увидите остатки старых мостов и водозабор, а также полюбуетесь видом на кремль и другие памятники архитектуры.

Примерно через час вы доберётесь до острова, где сможете отдохнуть перед отправлением обратно.

Организационные детали

На сплав допускаются дети старше 15 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Что нужно взять с собой