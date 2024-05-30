Мы отправимся в путешествие, во время которого вас будут ждать как природные пейзажи, так и виды центральных достопримечательностей Казани.
На красочных сап-бордах мы проплывём по реке Казанка, сделаем остановку на зелёном острове, осмотрим старинные мосты. А я не только буду показывать путь, но и поделюсь любопытными фактами о городе.
На красочных сап-бордах мы проплывём по реке Казанка, сделаем остановку на зелёном острове, осмотрим старинные мосты. А я не только буду показывать путь, но и поделюсь любопытными фактами о городе.
Описание экскурсии
Встретимся на лодочной станции, где я проведу для вас краткий инструктаж по безопасности на воде и объясню, как управлять сапом. Здесь же вы сможете переодеться и оставить вещи. После чего вы получите доски и мы начнём сплав.
Первая часть маршрута проходит по живописной части реки Казанка. Мы пройдём вдоль берегов, поросших густыми лесами, рассмотрим водоплавающих птиц.
Затем на пути появятся исторические достопримечательности. Вы увидите остатки старых мостов и водозабор, а также полюбуетесь видом на кремль и другие памятники архитектуры.
Примерно через час вы доберётесь до острова, где сможете отдохнуть перед отправлением обратно.
Организационные детали
- На сплав допускаются дети старше 15 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Что нужно взять с собой
- сменная одежда
- водонепроницаемый чехол для телефона
- защита от солнца
- вода
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На лодочной станции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 680 туристов
Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️
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Д
Отзыв хочу разделить на две части: об организаторе и об исполнителе.
Исполнитель - парень Артур, с кем собственно плавали. Очень хороший человек и тренер, вежлив, спокоен, поддерживает беседу, воспитан. Все хорошо
Исполнитель - парень Артур, с кем собственно плавали. Очень хороший человек и тренер, вежлив, спокоен, поддерживает беседу, воспитан. Все хорошо
Аида
Ответ организатора:
Благодарим вас за ваш отзыв, Даниил. Мы искренне извиняемся за несоответствие между ожиданиями от тура «На сапах — по живописной
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