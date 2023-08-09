Приглашаем начать день с живописной и душевной сап-прогулки по озеру Средний Кабан! Не выезжая из центра, вы отдохнете от городского шума, полюбуетесь природой и послушаете пение птиц. А мы научим вас правильно грести и сделаем отличные фото. В завершение устроим небольшой пикник.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Идеальное утро
Наш опытный инструктор научит вас управлению сапбордом: покажет, как грести и распределять вес по доске. Затем вместе с вами отправится исследовать с веслом озеро Средний Кабан — природный островок в самом сердце Казани. После прогулки мы угостим вас ароматным чаем с круассанами.
Организационные детали
- В стоимость все включено: обучение, оборудование, полное сопровождение инструктора и фотографии, чай и круассаны
- По запросу мы можем организовать прогулку днем или вечером (на закате)
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 610 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На озере Средний Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильнур — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 212 туристов
Наша команда состоит из замечательных ребят. Ильдар — инструктор, массажист, йога-практик. Покатает на сапе, поставит на гвозди и проведет чайную церемонию. Артур — мастер по сапбордингу, Аня — фотограф от бога, Ильнур — пилот дрона. С нетерпением ждем встречи с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
9 авг 2023
Прекрасная экскурсия с Ильнуром. Мы все семьёй впервые встали на SUP. Ильнур все прекрасно объяснил. Так что через короткое время мы все могли управлять этим новым для нас средством. Посреди озера насладились вкусным чаем с круассанами. Потрясающе проведённое время! Рекомендуем всем!
Ю
Юлия
10 июля 2023
Прекрасная прогулка на сапах по озеру. Инструктор уточнил где мы хотим провести чаепитие, провел инструктаж.
Наталья
28 сен 2022
Экскурсия наполовину не соответствовала заявленной программе, ни съемки с дрона, ни чая после катания не было.
Инструктор был подменный, толком не объяснял как управлять сапом, как разворачиваться. Мужу пришлось самому обучать и следить за младшим сыном, инструктор не особо утруждался…. Ну и место катания сомнительной чистоты….
В итоге покатались нормально, получили хорошие впечатления, но остался налет разочарования…
Инструктор был подменный, толком не объяснял как управлять сапом, как разворачиваться. Мужу пришлось самому обучать и следить за младшим сыном, инструктор не особо утруждался…. Ну и место катания сомнительной чистоты….
В итоге покатались нормально, получили хорошие впечатления, но остался налет разочарования…
Ильнур
Ответ организатора:
Сожалеем что экскурсия не оправдала ваши ожидания, к сожалению присутствует человеческий фактор и тот человек который должен был покатать вас
Мария
22 авг 2022
Замечательное времяпровождение в Казани. Впервые катались на досках, боялись, что упадем в воду или не получится грести, но замечательный инструктор всё отлично объяснил, помогал поначалу. В итоге мы достаточно быстро
Андрей
21 авг 2022
По сути, это не экскурсия, а прогулка по озеру. Кайфовое времяпровождение. Рекомендую, особенно с детьми от 10 лет
Анастасия
4 авг 2022
Всё было замечательно, позитивное начало и заряд хорошего настроения на весь день
По деталям:
1) Как пишут, место придётся немного поискать,но если у вас возникнут проблемы - Ильнур на связи и сможет
По деталям:
1) Как пишут, место придётся немного поискать,но если у вас возникнут проблемы - Ильнур на связи и сможет
В
Владимир
2 авг 2022
Как обучение навыкам катания на доске-все ок. Что отсутствует из заявленного: нет съемки видео с дрона, нет фотографа, все фото сделаны инструктором в первые 15 минут катания из 1,5 часов.
Ильнур
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь. К сожалению чай с круассанами закончился на утренней прогулке в 6.00. Инструктор нашёл выход и
Я
Яна
30 июля 2022
Были с мужем первый раз. Всё получилось, ощущение необыкновенное!!! Всем рекомендую.
Виталий
25 июля 2022
Рекомендую всем, после утомительных прогулок по храмам (как у меня;-)))) разнообразить отдых легкими физическими нагрузками и сменой обстановки. Очень не принуждённо и приятно по утру в тишине на водной глади среднего Кабана поплавать и посмотреть за тренировками гребцов. Теперь буду всегда брать на второй день экскурсию с маленькой физкультурной
Т
Татьяна
24 июля 2022
Все прошло замечательно! Приятным бонусом были фотографии полученные после нашего похода
Е
Екатерина
11 июля 2022
Мы с сыном 9 лет (совсем не спортивные) осваивали sup впервые! Получили колоссальное удовольствие и классные фото/видео! Всем рекомендую!
Ольга
11 июля 2022
Отличная организация прогулки на SUP-борде, начиная от момента подготовки (Ильнур сбросил точные координаты места встречи, список того, что желательно взять с собой на прогулку) и заканчивая чаем с круассанами и большим количеством фото, снятых с воды и воздуха. Спокойная вода, прогулка подойдёт даже тем, кто никогда не стоял на доске.
А
Андрей
7 июля 2022
Приятный и внимательный инструктор, все подробно объяснил и следил на протяжении всей прогулки за безопасностью, комфортом и настроением:)
По итогу такого утра вы получите незабываемые впечатления как от самого плавания, так и окружающей средой. Очень красивое и спокойное место для отдыха, особенно от городской суеты. Чай как приятный бонус, «вишенка на торте» данной прогулки.
По итогу такого утра вы получите незабываемые впечатления как от самого плавания, так и окружающей средой. Очень красивое и спокойное место для отдыха, особенно от городской суеты. Чай как приятный бонус, «вишенка на торте» данной прогулки.
А
Александр
26 июня 2022
Очень крутая прогулка. Из-за ветра думал не сможем отплыть от берега! Но все получилось! Мы с супругой катались впервые! Нам очень понравилось, однозначно будем ещё планировать такие прогулки! Всем советую, опыт управления сапом приобретается мгновенно, стоит только оттолкнуться от берега.
Т
Татьяна
12 июня 2022
Очень понравилось! Ребята молодцы! Всё обьяснили. А я впервые и не умею плавать. Жилет дали. Инструктор сопровождал, фотографировал. Фото и видео с дрона супер! Спасибо за прекрасные эмоции! Рекомендую!
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