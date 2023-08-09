Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами

Прокатиться на сапбордах и насладиться идиллическими пейзажами в дружеской атмосфере
Приглашаем начать день с живописной и душевной сап-прогулки по озеру Средний Кабан! Не выезжая из центра, вы отдохнете от городского шума, полюбуетесь природой и послушаете пение птиц. А мы научим вас правильно грести и сделаем отличные фото. В завершение устроим небольшой пикник.
4.73
15 отзывов
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Идеальное утро

Наш опытный инструктор научит вас управлению сапбордом: покажет, как грести и распределять вес по доске. Затем вместе с вами отправится исследовать с веслом озеро Средний Кабан — природный островок в самом сердце Казани. После прогулки мы угостим вас ароматным чаем с круассанами.

Организационные детали

  • В стоимость все включено: обучение, оборудование, полное сопровождение инструктора и фотографии, чай и круассаны
  • По запросу мы можем организовать прогулку днем или вечером (на закате)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 610 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На озере Средний Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами (Анна)Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами (Мария)Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами (Мария)Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами (Андрей)Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами (Анастасия)Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами (Александр)
А
9 авг 2023
Прекрасная экскурсия с Ильнуром. Мы все семьёй впервые встали на SUP. Ильнур все прекрасно объяснил. Так что через короткое время мы все могли управлять этим новым для нас средством. Посреди озера насладились вкусным чаем с круассанами. Потрясающе проведённое время! Рекомендуем всем!
Прекрасная экскурсия с Ильнуром. Мы все семьёй впервые встали на SUP. Ильнур все прекрасно объяснил. Так
Ю
10 июля 2023
Прекрасная прогулка на сапах по озеру. Инструктор уточнил где мы хотим провести чаепитие, провел инструктаж.
Наталья
28 сен 2022
Экскурсия наполовину не соответствовала заявленной программе, ни съемки с дрона, ни чая после катания не было.
Инструктор был подменный, толком не объяснял как управлять сапом, как разворачиваться. Мужу пришлось самому обучать и следить за младшим сыном, инструктор не особо утруждался…. Ну и место катания сомнительной чистоты….
В итоге покатались нормально, получили хорошие впечатления, но остался налет разочарования…
Ильнур
Ильнур
Ответ организатора:
Сожалеем что экскурсия не оправдала ваши ожидания, к сожалению присутствует человеческий фактор и тот человек который должен был покатать вас
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в последний момент уехал, не сообщив нам. Т. к. вы уже оплатили бронь, мы не хотели вас расстраивать и пришлось срочно искать подменного инструктора чтобы катание состоялось, а вы на практике почувствовали, что такое сап доска. Я всеми силами стараюсь исключать возможность таких ситуаций, поэтому в следующем сезоне обещаем исправиться. Будем очень благодарны за понимание.
К сожалению многие отдыхающие не убирают за собой мусор и единственный уголок природы практически в центре города засоряется, мы периодически собираем мусор, но не всегда наших сил достаточно чтобы поддерживать озеро в чистоте.

Будем рады видеть Вас снова, сделаем хорошую скидку и обязательно приготовим вкусный чай)

Мария
22 авг 2022
Замечательное времяпровождение в Казани. Впервые катались на досках, боялись, что упадем в воду или не получится грести, но замечательный инструктор всё отлично объяснил, помогал поначалу. В итоге мы достаточно быстро
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встали на доски и уверенно гребли по безумно красивому озеру на закате. Нам также сделали шикарные фотографии, прямо на озере угостили напитками и чоко-паем, что было очень приятно и вкусно. От экскурсии остались только самые положительные впечатления, обязательно повторим опыт уже на водоёмах побольше. Однозначно рекомендуем к посещению и выражаем искреннюю благодарность организаторам и инструктору за такое мероприятие

Замечательное времяпровождение в Казани. Впервые катались на досках, боялись, что упадем в воду или не получитсяЗамечательное времяпровождение в Казани. Впервые катались на досках, боялись, что упадем в воду или не получится
Андрей
21 авг 2022
По сути, это не экскурсия, а прогулка по озеру. Кайфовое времяпровождение. Рекомендую, особенно с детьми от 10 лет
По сути, это не экскурсия, а прогулка по озеру. Кайфовое времяпровождение. Рекомендую, особенно с детьми от 10 лет
Анастасия
4 авг 2022
Всё было замечательно, позитивное начало и заряд хорошего настроения на весь день
По деталям:
1) Как пишут, место придётся немного поискать,но если у вас возникнут проблемы - Ильнур на связи и сможет
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подсказать, куда подойти (хотя я нашла сама)
2) На доске каталась впервые - технику объяснили, поставили на sup, ни разу не упала, по пути пару раз указали на ошибки и стало получаться лучше (быстрее во всяком случае)
3) Фото были сделаны инструктором на телефон, качество хорошее, приятным бонусом стали видео, можно показывать друзьям и это здорово
4) Съемки с дрона не было - это зависит от других людей, но Ильнур сделает всё, чтобы экскурсия состоялась
5) В конце угощают чаем с круассанами, никуда не торопят
6) Ещё одним приятным бонусом стало то, что меня довезли до метро и предлагали помощь если что потребуется - за дружелюбное отношение Ильнуру отдельное уважение
Всем рекомендую такое попробовать, а лучше и не 1 раз)

Всё было замечательно, позитивное начало и заряд хорошего настроения на весь день
В
2 авг 2022
Как обучение навыкам катания на доске-все ок. Что отсутствует из заявленного: нет съемки видео с дрона, нет фотографа, все фото сделаны инструктором в первые 15 минут катания из 1,5 часов.
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Программы мероприятия никакой. Обучиться катанию так можно в любом пункте проката, а не ехать за 10 км от центра. Вместо чая с круассанами - лимонад Дюшес с чоко-паем. Также не просто найти место встречи, вокруг стройка. Все по мелочи, но оставляет осадочек…, зачем обещать то, что не исполняется

Ильнур
Ильнур
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь. К сожалению чай с круассанами закончился на утренней прогулке в 6.00. Инструктор нашёл выход и
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в жаркую погоду подумал что путешественникам будет приятнее выпить охлаждающий лимонад и попутно взял чокопайки. Обычно мы выплываем на ту часть озера, где открывается обширный вид, но ввиду того что поднялся ветер, грести, особенно новичкам было сложновато и поэтому маршрут пройти не удалось.
По поводу аэросъемки, оператор(инструктор) к сожалению не смог в этот день выйти на маршрут, поэтому пришлось срочно искать замену, чтобы прогулка состоялась и вы смогли освоить сап доски.

Я
30 июля 2022
Были с мужем первый раз. Всё получилось, ощущение необыкновенное!!! Всем рекомендую.
Виталий
25 июля 2022
Рекомендую всем, после утомительных прогулок по храмам (как у меня;-)))) разнообразить отдых легкими физическими нагрузками и сменой обстановки. Очень не принуждённо и приятно по утру в тишине на водной глади среднего Кабана поплавать и посмотреть за тренировками гребцов. Теперь буду всегда брать на второй день экскурсию с маленькой физкультурной
Т
24 июля 2022
Все прошло замечательно! Приятным бонусом были фотографии полученные после нашего похода
Е
11 июля 2022
Мы с сыном 9 лет (совсем не спортивные) осваивали sup впервые! Получили колоссальное удовольствие и классные фото/видео! Всем рекомендую!
Ольга
11 июля 2022
Отличная организация прогулки на SUP-борде, начиная от момента подготовки (Ильнур сбросил точные координаты места встречи, список того, что желательно взять с собой на прогулку) и заканчивая чаем с круассанами и большим количеством фото, снятых с воды и воздуха. Спокойная вода, прогулка подойдёт даже тем, кто никогда не стоял на доске.
А
7 июля 2022
Приятный и внимательный инструктор, все подробно объяснил и следил на протяжении всей прогулки за безопасностью, комфортом и настроением:)
По итогу такого утра вы получите незабываемые впечатления как от самого плавания, так и окружающей средой. Очень красивое и спокойное место для отдыха, особенно от городской суеты. Чай как приятный бонус, «вишенка на торте» данной прогулки.
А
26 июня 2022
Очень крутая прогулка. Из-за ветра думал не сможем отплыть от берега! Но все получилось! Мы с супругой катались впервые! Нам очень понравилось, однозначно будем ещё планировать такие прогулки! Всем советую, опыт управления сапом приобретается мгновенно, стоит только оттолкнуться от берега.
Очень крутая прогулка. Из-за ветра думал не сможем отплыть от берега! Но все получилось! Мы с
Т
12 июня 2022
Очень понравилось! Ребята молодцы! Всё обьяснили. А я впервые и не умею плавать. Жилет дали. Инструктор сопровождал, фотографировал. Фото и видео с дрона супер! Спасибо за прекрасные эмоции! Рекомендую!

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