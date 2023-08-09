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подсказать, куда подойти (хотя я нашла сама)

2) На доске каталась впервые - технику объяснили, поставили на sup, ни разу не упала, по пути пару раз указали на ошибки и стало получаться лучше (быстрее во всяком случае)

3) Фото были сделаны инструктором на телефон, качество хорошее, приятным бонусом стали видео, можно показывать друзьям и это здорово

4) Съемки с дрона не было - это зависит от других людей, но Ильнур сделает всё, чтобы экскурсия состоялась

5) В конце угощают чаем с круассанами, никуда не торопят

6) Ещё одним приятным бонусом стало то, что меня довезли до метро и предлагали помощь если что потребуется - за дружелюбное отношение Ильнуру отдельное уважение

Всем рекомендую такое попробовать, а лучше и не 1 раз)