как горит на медленном огне Казан – новый городской ЗАГС
поражает воображение самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань-Арена
феерическое зрелище миллиона разноцветных брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани
Дворец земледельцев и Кремлёвская набережная
А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы ⭐️. Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия ⛳ проходит по самым ярким местам ночного города.
Важная информация:
На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).