А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы ⭐️. Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия ⛳ проходит по самым ярким местам ночного города.

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