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Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)

4.2
366 отзывов
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
С наступлением темноты Казань превращается в сказочный город 🏙️.

Вы увидите, как зажигаются огни волшебного замка-театра «Экият», как выглядит ночью стадион 🏟️ «Казань Арена» и получите эстетическое наслаждение от множества разноцветных брызг фонтанов города.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 533 ₽ за человека

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Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)

Что вы увидите

  • сказочный замок – кукольный театр
  • как горит на медленном огне Казан – новый городской ЗАГС
  • поражает воображение самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань-Арена
  • феерическое зрелище миллиона разноцветных брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани
  • Дворец земледельцев и Кремлёвская набережная
А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы ⭐️. Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия ⛳ проходит по самым ярким местам ночного города.

Важная информация:

  • На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).
Что входит
  • проезд на новых автобусах
  • экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Баумана, 19
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)
Ночная экскурсия «Огни Казани» (20:30/20:00)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
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366 отзывов оставили туристы

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