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Стадионы и арены – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Стадионы и арены» в Казани, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Групповая
до 22 чел.
За 3 часа до представления: экскурсия по цирку
Цирк открывает свои тайны: закулисье, артисты, репетиции и уникальная архитектура ждут вас на экскурсии
Начало: У главного входа в Казанский цирк
Завтра в 14:00
30 июл в 14:00
1500 ₽ за человека
Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля
Побывать за кулисами футбольных матчей и познакомиться с архитектурой комплекса
«Специально для нас на стадионе будут открыты все футбольные точки, отчего сложится ощущение, будто мы одни в этом огромном спортивном городе»
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
«Игра в татара»: по стадионам Казани на двухэтажном автобусе
На автобусе
Hop-on hop-off
2 часа
Билет на автобус
«Игра в татара»: по стадионам Казани на двухэтажном автобусе
Раскрыть культуру и традиции Татарстана через знаковые спортивные объекты
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
«Ак Барс Арена — современный футбольный стадион с экспозицией о достижениях команды «Ак Барс» и футбольной культуре города»
Расписание: в среду и пятницу в 18:30
Завтра в 18:30
30 июл в 18:30
2200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    11 июня 2025
    Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля
    Спасибо огромное Евгении за интересную экскурсию. По мере движения к стадиону она рассказала нам историческую вводную про город и республику в
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    целом, а посещение скрытой от глаз обывателей территории стадиона выше всяких похвал. Особенно понравилось нашим мужчинам, которые увлекаются футболом. И конечно очень классно посмотреть как все это выглядит вживую и сравнить с тем, что преподносят в фильмах)) А завершили нашу экскурсию поездкой к библиотеке (в которую мы потом отдельно сходили). Для нас с мужем это второе заезд в Казань и мы лишний раз убедились что не последний. И конечно желаю чтобы посетители мероприятий Евгении были также вовлечены и довольны как и мы. Однозначно советуем посещение этой экскурсии в сопровождении Евгении. Её любовь и гордость за свой город видно невооружённым взглядом)) Поэтому хочется в завершение сказать:"До новых встреч!"

  • T
    Tatyana
    2 апреля 2025
    Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля
    Отличная интересная экскурсия! Особенно с детьми, которые занимаются футболом, было очень классно! Посидеть в раздевалках спортсменов, пройти той дорогой, как они идут на матч - было здорово! Спасибо большое!
  • Е
    Ермолова
    29 марта 2025
    За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
    И стар и млад будет увлечён и вречатлён!
  • С
    Светлана
    28 марта 2025
    За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
    Замечательная экскурсия в закулисье цирка! Хороший экскурсовод, побывали на манеже, посидели в зрительском зале, увидели репетицию с верблюдом, побывали в оркестровой "яме", увидели конюшню и многое другое! Понравилось и детям и взрослым, однозначно советую!)
    Замечательная экскурсия в закулисье цирка! Хороший экскурсовод, побывали на манеже, посидели в зрительском зале, увидели репетициюЗамечательная экскурсия в закулисье цирка! Хороший экскурсовод, побывали на манеже, посидели в зрительском зале, увидели репетициюЗамечательная экскурсия в закулисье цирка! Хороший экскурсовод, побывали на манеже, посидели в зрительском зале, увидели репетициюЗамечательная экскурсия в закулисье цирка! Хороший экскурсовод, побывали на манеже, посидели в зрительском зале, увидели репетициюЗамечательная экскурсия в закулисье цирка! Хороший экскурсовод, побывали на манеже, посидели в зрительском зале, увидели репетицию
  • И
    Ирина
    16 февраля 2025
    Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля
    Были в Казани на Новогодних праздниках! Евгения превратила наш отдых просто в море положительных эмоций! Нас было 2 семьи, дети
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    разного возраста, но программа была построена так, что каждому понравилось! Евгения профессионал высочайшего уровня, говорю так, так как сама была в профессии и вижу сразу уровень профессионализма! Безупречная речь, глубокое знание материала, организация, все на высшем уровне! Дети захотели мастер класс по чак Чаку, она сумела все организовать быстро, четко! Спасибо вам огромное за эмоции, за добросовестную работу! Обязательно приедем летом!

  • О
    Ольга
    22 ноября 2024
    За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
    Добрый день, спасибо за впечатления. Спасибо за информацию. Эта экскурсия поменяло моё отношение к цирку. Пойдем с детьми в цирк😍

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Стадионы и арены»

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  1. За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
  2. Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля
  3. «Игра в татара»: по стадионам Казани на двухэтажном автобусе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Благовещенский собор
  5. Кул-Шариф
  6. Башня Сююмбике
  7. Старая Казань
  8. Кремль
  9. Старо-татарская слобода
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2025
Сейчас в Казани в категории "Стадионы и арены" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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