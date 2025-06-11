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целом, а посещение скрытой от глаз обывателей территории стадиона выше всяких похвал. Особенно понравилось нашим мужчинам, которые увлекаются футболом. И конечно очень классно посмотреть как все это выглядит вживую и сравнить с тем, что преподносят в фильмах)) А завершили нашу экскурсию поездкой к библиотеке (в которую мы потом отдельно сходили). Для нас с мужем это второе заезд в Казань и мы лишний раз убедились что не последний. И конечно желаю чтобы посетители мероприятий Евгении были также вовлечены и довольны как и мы. Однозначно советуем посещение этой экскурсии в сопровождении Евгении. Её любовь и гордость за свой город видно невооружённым взглядом)) Поэтому хочется в завершение сказать:"До новых встреч!"