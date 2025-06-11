Групповая
до 22 чел.
За 3 часа до представления: экскурсия по цирку
Цирк открывает свои тайны: закулисье, артисты, репетиции и уникальная архитектура ждут вас на экскурсии
Начало: У главного входа в Казанский цирк
Завтра в 14:00
30 июл в 14:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Спортивная Казань: экскурсия по стадиону «Ак Барс Арена» + трансфер из отеля
Побывать за кулисами футбольных матчей и познакомиться с архитектурой комплекса
«Специально для нас на стадионе будут открыты все футбольные точки, отчего сложится ощущение, будто мы одни в этом огромном спортивном городе»
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Билет на автобус
«Игра в татара»: по стадионам Казани на двухэтажном автобусе
Раскрыть культуру и традиции Татарстана через знаковые спортивные объекты
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
«Ак Барс Арена — современный футбольный стадион с экспозицией о достижениях команды «Ак Барс» и футбольной культуре города»
Расписание: в среду и пятницу в 18:30
Завтра в 18:30
30 июл в 18:30
2200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandra11 июня 2025Спасибо огромное Евгении за интересную экскурсию. По мере движения к стадиону она рассказала нам историческую вводную про город и республику в
- TTatyana2 апреля 2025Отличная интересная экскурсия! Особенно с детьми, которые занимаются футболом, было очень классно! Посидеть в раздевалках спортсменов, пройти той дорогой, как они идут на матч - было здорово! Спасибо большое!
- ЕЕрмолова29 марта 2025И стар и млад будет увлечён и вречатлён!
- ССветлана28 марта 2025Замечательная экскурсия в закулисье цирка! Хороший экскурсовод, побывали на манеже, посидели в зрительском зале, увидели репетицию с верблюдом, побывали в оркестровой "яме", увидели конюшню и многое другое! Понравилось и детям и взрослым, однозначно советую!)
- ИИрина16 февраля 2025Были в Казани на Новогодних праздниках! Евгения превратила наш отдых просто в море положительных эмоций! Нас было 2 семьи, дети
- ООльга22 ноября 2024Добрый день, спасибо за впечатления. Спасибо за информацию. Эта экскурсия поменяло моё отношение к цирку. Пойдем с детьми в цирк😍
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Стадионы и арены»
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