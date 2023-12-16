Новогоднее путешествие по Казани: спектакль-променад с Фаролеро

Групповая экскурсия в Казани

Добавить щепотку магии в повседневность и почувствовать себя зачарованными странниками

Интерактивные прогулки со старым фонарщиком — сами по себе волшебные, а новогоднюю пору они превращаются в настоящую сказку. Вы отправитесь в путешествие, когда город окутает праздничная иллюминация и зажгутся огни.

Улицы и дома будут главными декорациями спектакля, а вести вас будет харизматичный Фаролеро — проводник в таинственный мир Казани.
Новогоднее путешествие по Казани: спектакль-променад с Фаролеро
Новогоднее путешествие по Казани: спектакль-променад с Фаролеро
Новогоднее путешествие по Казани: спектакль-променад с Фаролеро
Новогоднее путешествие по Казани: спектакль-променад с Фаролеро
Новогоднее путешествие по Казани: спектакль-променад с Фаролеро
Новогоднее путешествие по Казани: спектакль-променад с Фаролеро
Новогоднее путешествие по Казани: спектакль-променад с Фаролеро
Новогоднее путешествие по Казани: спектакль-променад с Фаролеро
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
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дек
24
дек
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3
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 400 ₽
Дети до 13 лет1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Фланируя по самым привлекательным и таинственным местам города, вы узнаете об истории и традициях встречи Нового года. Сделаете странные находки, а звуки и неожиданные ароматы раскроют секрет главного праздника. Истории, которые вы услышите, будут переливаться брызгами шампанского и пахнуть апельсинами.

  • Вы узнаете, почему ёлка круче пальмы и как помириться с помощью салата.
  • Выясните, почему худеют статуи.
  • Поработаете волшебным телеграфистом и «раскусите» тайну золотого ореха.
  • И поймёте, какой он, самый волшебный праздник года в компании с настоящим волшебником.

Маршрут прогулки: ул. Кремлевская, ул. Лобачевская, парк «Чёрное озеро».

Что нужно, чтобы в сердце поселилась радость? Надеть наушники, плащ — и отправиться в путь в компании старого фонарщика.

Кому подойдет экскурсия

И взрослым, и детям — интересно будет всем!

Организационные детали

  • Это групповая интерактивная прогулка с участием актёров
  • Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате проведения, детали уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Спасской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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