Добавить щепотку магии в повседневность и почувствовать себя зачарованными странниками
Интерактивные прогулки со старым фонарщиком — сами по себе волшебные, а новогоднюю пору они превращаются в настоящую сказку. Вы отправитесь в путешествие, когда город окутает праздничная иллюминация и зажгутся огни.
Улицы и дома будут главными декорациями спектакля, а вести вас будет харизматичный Фаролеро — проводник в таинственный мир Казани.
Улицы и дома будут главными декорациями спектакля, а вести вас будет харизматичный Фаролеро — проводник в таинственный мир Казани.
Ближайшие даты:
16
дек
дек
17
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
30
дек
дек
2
янв
янв
3
янв
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 400 ₽
|Дети до 13 лет
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Фланируя по самым привлекательным и таинственным местам города, вы узнаете об истории и традициях встречи Нового года. Сделаете странные находки, а звуки и неожиданные ароматы раскроют секрет главного праздника. Истории, которые вы услышите, будут переливаться брызгами шампанского и пахнуть апельсинами.
- Вы узнаете, почему ёлка круче пальмы и как помириться с помощью салата.
- Выясните, почему худеют статуи.
- Поработаете волшебным телеграфистом и «раскусите» тайну золотого ореха.
- И поймёте, какой он, самый волшебный праздник года в компании с настоящим волшебником.
Маршрут прогулки: ул. Кремлевская, ул. Лобачевская, парк «Чёрное озеро».
Что нужно, чтобы в сердце поселилась радость? Надеть наушники, плащ — и отправиться в путь в компании старого фонарщика.
Кому подойдет экскурсия
И взрослым, и детям — интересно будет всем!
Организационные детали
- Это групповая интерактивная прогулка с участием актёров
- Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате проведения, детали уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Спасской башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 2994 туристов
Международный проект театрализованных экскурсий Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши прогулки — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.
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