Интерактивные прогулки со старым фонарщиком — сами по себе волшебные, а новогоднюю пору они превращаются в настоящую сказку. Вы отправитесь в путешествие, когда город окутает праздничная иллюминация и зажгутся огни. Улицы и дома будут главными декорациями спектакля, а вести вас будет харизматичный Фаролеро — проводник в таинственный мир Казани.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Фланируя по самым привлекательным и таинственным местам города, вы узнаете об истории и традициях встречи Нового года. Сделаете странные находки, а звуки и неожиданные ароматы раскроют секрет главного праздника. Истории, которые вы услышите, будут переливаться брызгами шампанского и пахнуть апельсинами.

Вы узнаете, почему ёлка круче пальмы и как помириться с помощью салата.

Выясните, почему худеют статуи.

Поработаете волшебным телеграфистом и «раскусите» тайну золотого ореха.

И поймёте, какой он, самый волшебный праздник года в компании с настоящим волшебником.

Маршрут прогулки: ул. Кремлевская, ул. Лобачевская, парк «Чёрное озеро».

Что нужно, чтобы в сердце поселилась радость? Надеть наушники, плащ — и отправиться в путь в компании старого фонарщика.

Кому подойдет экскурсия

И взрослым, и детям — интересно будет всем!

Организационные детали