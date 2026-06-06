Что вас ожидает

Дворец земледельцев, как удачный пример созидания прекрасного и притягательного.

Центр семьи «Казан», спроектированный в виде огромного котла. Напоминает очаг, сохраняющий тепло толерантности многонациональной Казани.

Спортивные объекты, построенные к первому международному чемпионату в 2013 году и уже прославившиеся мировыми рекордами.

Мост «Миллениум» — связующее звено на стыке прошлого и настоящего.

Театр кукол «Экият», сказочный замок не только для детей, но и для ностальгирующих взрослых.

Новый театр «Камал» — смелое новаторское решение с глубоким смыслом, относящимся к местному ландшафту и национальным традициям, благодаря объединению архитекторов Востока и Запада.

«Пирамида» — первое современное и нестандартное строение в Казани начала 21 века.

Храм всех религий — культурный центр, отражающий мирное соседство различных религий мира.

Вы узнаете:

как Казань за короткое время стала одним из топовых городов России и чья это заслуга.

какая связь между чашей Нью‑Йорка и казаном и что за странные существа окружают Казанский ЗАГС.

как пришла идея строительства министерства сельского хозяйства в виде европейского палаццо.

как художнику и скульптору Ильдару Ханову удалось воплотить свою мечту о строительства музея религий в непростые 90‑е.

Организационные детали