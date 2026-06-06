Мы отправимся на экскурсию по современной Казани — от Дворца земледельцев и моста «Миллениум» до театров «Камал» и «Экият», Храма всех религий и спортивных объектов.
Вы узнаете, как город изменился за годы, какие существа окружают казанский ЗАГС и какие истории скрывают фасады.
Вы узнаете, как город изменился за годы, какие существа окружают казанский ЗАГС и какие истории скрывают фасады.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дворец земледельцев, как удачный пример созидания прекрасного и притягательного.
Центр семьи «Казан», спроектированный в виде огромного котла. Напоминает очаг, сохраняющий тепло толерантности многонациональной Казани.
Спортивные объекты, построенные к первому международному чемпионату в 2013 году и уже прославившиеся мировыми рекордами.
Мост «Миллениум» — связующее звено на стыке прошлого и настоящего.
Театр кукол «Экият», сказочный замок не только для детей, но и для ностальгирующих взрослых.
Новый театр «Камал» — смелое новаторское решение с глубоким смыслом, относящимся к местному ландшафту и национальным традициям, благодаря объединению архитекторов Востока и Запада.
«Пирамида» — первое современное и нестандартное строение в Казани начала 21 века.
Храм всех религий — культурный центр, отражающий мирное соседство различных религий мира.
Вы узнаете:
- как Казань за короткое время стала одним из топовых городов России и чья это заслуга.
- какая связь между чашей Нью‑Йорка и казаном и что за странные существа окружают Казанский ЗАГС.
- как пришла идея строительства министерства сельского хозяйства в виде европейского палаццо.
- как художнику и скульптору Ильдару Ханову удалось воплотить свою мечту о строительства музея религий в непростые 90‑е.
Организационные детали
- Экскурсия рекомендована для детей 10+.
- Транспорт Hyundai H-1.
- Дополнительные расходы: входной билет в храм — 300 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чингиз — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 5449 туристов
Я аккредитованный гид. В туризме много лет, всегда любил показывать гостям красоты Казани — а с 2020 года делаю это профессионально. Имею российскую аттестацию, а также аккредитации по объектам ЮНЕСКО
Входит в следующие категории Казани
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