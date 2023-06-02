Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям

Интересно и активно провести время в лесах Волжско-Камского заповедника

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Любители совмещать поездки по новым местам и погружение в историю, культуру и быт, эта программа для вас! Отправляемся в насыщенный тур вокруг Раифского монастыря — при этом мы не станем просиживать в автобусах, а будем крутить педали и сядем на вёсла! Проложим путь через водную гладь и лесные тропы. Проникнемся красотой и умиротворением древней обители.
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Ближайшие даты:
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Все мы выбираем разные виды отдыха, и даже среди заядлых туристов у каждого — свои предпочтения. Кто-то обожает неспешные пешие походы или путешествия по спокойной воде. Другим важно всегда быть в движении. А я люблю, когда всё и сразу! Эту насыщенную программу я готов предложить далеко не всем: внимательно изучите детали!

Как пройдёт ваш день

  • Начинается поход в 07:30 утра в Раифском Богородицком мужском монастыре. Он расположен в очень живописном местечке, окружённом лесами.
  • Сначала пройдём на лодке (вместимостью 3 человека) вокруг близлежащего озера. Полюбуемся видами заповедного леса и древней обители, насладимся тишиной. Если будет желание, порыбачим. Улов порадует котиков, которые обычно с надеждой и нетерпением ждут на берегу.
  • Далее – лёгкая гимнастика. Искупаемся и погреемся в лучах утреннего солнца на крохотном природном пляже.
  • Примерно в 09:30 – лёгкий перекус, разминка перед началом велопохода.
  • Приготовьтесь к разнообразному ландшафту: будут спуски и подъемы по асфальту, песку, кочкам и безтропью. Проедем мимо 5 поселений, заброшенного пионерлагеря и небольшого храма. А в финале выйдем прямо к монастырю.
  • Ориентировочно в 14:30 искупаемся в легендарном Раифском озере, отдохнём на берегу и устроим чаепитие.
  • Если будут силы и желание, неспешно прогуляемся по монастырю, наберём святой воды, попробуем монастырский хлеб или квас.

Организационные детали

  • Для участия необходимы:
    — личный/прокатный велосипед в исправном техническом состоянии
    — запасные камеры и ремкомплект
    — ёмкость для воды
    — рюкзак для личных вещей
    — минимальная аптечка (бинты, пластыри, антисептик и т. д.)
    — защитные очки, шлем (индивидуально).
  • Для тех, кто не готов к большому туру, готов предложить короткие маршруты (10-15 км), рассчитанные на 1-2 часа. Стоимость −50% процентов от полной цены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Раифском монастыре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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