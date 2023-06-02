Любители совмещать поездки по новым местам и погружение в историю, культуру и быт, эта программа для вас! Отправляемся в насыщенный тур вокруг Раифского монастыря — при этом мы не станем просиживать в автобусах, а будем крутить педали и сядем на вёсла! Проложим путь через водную гладь и лесные тропы. Проникнемся красотой и умиротворением древней обители.