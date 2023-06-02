Интересно и активно провести время в лесах Волжско-Камского заповедника
Любители совмещать поездки по новым местам и погружение в историю, культуру и быт, эта программа для вас! Отправляемся в насыщенный тур вокруг Раифского монастыря — при этом мы не станем просиживать в автобусах, а будем крутить педали и сядем на вёсла! Проложим путь через водную гладь и лесные тропы. Проникнемся красотой и умиротворением древней обители.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Все мы выбираем разные виды отдыха, и даже среди заядлых туристов у каждого — свои предпочтения. Кто-то обожает неспешные пешие походы или путешествия по спокойной воде. Другим важно всегда быть в движении. А я люблю, когда всё и сразу! Эту насыщенную программу я готов предложить далеко не всем: внимательно изучите детали!
Как пройдёт ваш день
- Начинается поход в 07:30 утра в Раифском Богородицком мужском монастыре. Он расположен в очень живописном местечке, окружённом лесами.
- Сначала пройдём на лодке (вместимостью 3 человека) вокруг близлежащего озера. Полюбуемся видами заповедного леса и древней обители, насладимся тишиной. Если будет желание, порыбачим. Улов порадует котиков, которые обычно с надеждой и нетерпением ждут на берегу.
- Далее – лёгкая гимнастика. Искупаемся и погреемся в лучах утреннего солнца на крохотном природном пляже.
- Примерно в 09:30 – лёгкий перекус, разминка перед началом велопохода.
- Приготовьтесь к разнообразному ландшафту: будут спуски и подъемы по асфальту, песку, кочкам и безтропью. Проедем мимо 5 поселений, заброшенного пионерлагеря и небольшого храма. А в финале выйдем прямо к монастырю.
- Ориентировочно в 14:30 искупаемся в легендарном Раифском озере, отдохнём на берегу и устроим чаепитие.
- Если будут силы и желание, неспешно прогуляемся по монастырю, наберём святой воды, попробуем монастырский хлеб или квас.
Организационные детали
- Для участия необходимы:
— личный/прокатный велосипед в исправном техническом состоянии
— запасные камеры и ремкомплект
— ёмкость для воды
— рюкзак для личных вещей
— минимальная аптечка (бинты, пластыри, антисептик и т. д.)
— защитные очки, шлем (индивидуально).
- Для тех, кто не готов к большому туру, готов предложить короткие маршруты (10-15 км), рассчитанные на 1-2 часа. Стоимость −50% процентов от полной цены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Раифском монастыре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Казани
Всем мир! Меня зовут Тимур, родился и вырос в поселке Раифа. В отрочестве своём много общался с монахами, ходил на богослужения, работал монастырским библиотекарем, отливал свечи. Интересуюсь философией (европейская, дзен), искусством, занимаюсь абстрактной фотографией (работы участвовали в фотовыставках). Ну и, конечно, люблю фотопрогулки, поездки на велосипеде (лыжах, зимой), рыбалку на озере.
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