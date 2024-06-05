1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Болгар: поездка из Казани с историком
Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
19 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Иннополис и Свияжск за 1 день
Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
30 июля в 10:30
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Казани в Йошкар-Олу
Познакомиться с европейской архитектурой и самобытной культурой марийской столицы
21 июня в 08:30
22 июня в 08:30
24 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Свияжск и Голубые озёра: путешествие по Татарстану
Исследуйте сокровища Татарстана: от загадочных Голубых озёр до исторического Свияжска, всё в одной поездке
Начало: Ваш отель
10 июня в 07:30
18 июня в 07:30
от 21 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У гостиницы «Ибис»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890₽ за человека
Групповая
10 часов
Путешествие на автобусе из Казани в Йошкар-Олу с экскурсионной программой
Вас ждет познавательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с захватывающими рассказами гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 900₽ за человека
Групповая
8 часов
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка»
Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
7 часов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 399₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города
Завтра в 08:30
19 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
11 часов
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Отправиться в сердце Поволжья и открыть самобытный город с 500-летней историей
Начало: В холле отеля Ибис
22 июня в 09:00
20 июля в 09:00
32002 880₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Погулять по легендарному острову и увидеть необычный храм
Начало: В центре города
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 12:00
1 899₽ за человека
Групповая
8 часов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Культурное путешествие: Татарская этнодеревня и Свияжск
Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск
10 июня в 10:00
12 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
3 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани
Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке
Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400₽ за человека
Групповая
11 часов
В Йошкар-Олу из Казани
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: Понедельник в 9:00, среда и суббота в 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Казани - в многоликий Чистополь
Погрузиться в провинциальный уют и уникальную музейную среду
Начало: Возле места проживания гостей
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
17 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8.5 часов
В тренде
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 100₽ за человека
Групповая
10 часов
Елабуга, старинный купеческий город
Начало: Ул. Ташаяк, 2
Расписание: Пятница и суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ЕЕкатерина5 июня 2024Ездили 04.06. Сама экскурсия очень понравилась. Новый автобус с кондиционером и хорошим микрофоном. Аккуратный водитель и интересный первый гид. В
- ГГалина4 июня 2024Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
- ЮЮрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась, гид Ландыш, очень интересно и понятно рассказывала.
- ДДенис4 июня 2024Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
- ДДмитрий4 июня 2024Организация экскурсии отличная. Автобус комфортный. Спасибо гиду Рустему за интересную и насыщенную экскурсию.
- ААлександр3 июня 2024Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
- ККалерия3 июня 2024Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
- ММарина2 июня 2024Это была замечательная экскурсия. Все было на высшем уровне. Организация, маршрут, гид Рустем, четкий интересный рассказ. Все было так легко
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На весь день»
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