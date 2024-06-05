Экскурсии на 1 день в Казани

Найдено 70 экскурсий в категории «На весь день» в Казани, цены от 1 890 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
85 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610 за человека
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
111 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
Болгар: поездка из Казани с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Болгар: поездка из Казани с историком
Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
19 000 за всё до 10 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
153 отзыва
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Иннополис и Свияжск за 1 день
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Иннополис и Свияжск за 1 день
Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 600 за всё до 8 чел.
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999 за всё до 5 чел.
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
30 июля в 10:30
17 000 за всё до 4 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Из Казани в Йошкар-Олу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
28 отзывов
Из Казани в Йошкар-Олу
Познакомиться с европейской архитектурой и самобытной культурой марийской столицы
21 июня в 08:30
22 июня в 08:30
24 800 за всё до 4 чел.
2 в 1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
Свияжск и Голубые озёра: путешествие по Татарстану
Исследуйте сокровища Татарстана: от загадочных Голубых озёр до исторического Свияжска, всё в одной поездке
Начало: Ваш отель
10 июня в 07:30
18 июня в 07:30
от 21 340 за всё до 6 чел.
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670 за всё до 6 чел.
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
37 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У гостиницы «Ибис»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 900 за человека
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
1 отзыв
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890 за человека
Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
204 отзыва
Путешествие на автобусе из Казани в Йошкар-Олу с экскурсионной программой
Вас ждет познавательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с захватывающими рассказами гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 900 за человека
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
144 отзыва
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400 за человека
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
193 отзыва
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700 за человека
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
293 отзыва
Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка»
Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Групповая
7 часов
9 отзывов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160 за человека
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
38 отзывов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 399 за человека
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
28 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880 за человека
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города
Завтра в 08:30
19 июня в 08:30
20 000 за всё до 4 чел.
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
11 часов
4 отзыва
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Отправиться в сердце Поволжья и открыть самобытный город с 500-летней историей
Начало: В холле отеля Ибис
22 июня в 09:00
20 июля в 09:00
32002 880 за человека
Большое путешествие по Казани и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
10 отзывов
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Погулять по легендарному острову и увидеть необычный храм
Начало: В центре города
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 12:00
1 899 за человека
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
317 отзывов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Татарская этнодеревня и русский Свияжск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Культурное путешествие: Татарская этнодеревня и Свияжск
Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск
10 июня в 10:00
12 июня в 12:00
15 000 за всё до 10 чел.
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
32 отзыва
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960 за человека
Болгар - Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1308 отзывов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
3 000 за человека
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1189 отзывов
Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани
Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке
Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
773 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500 за человека
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1542 отзыва
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400 за человека
В Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1041 отзыв
В Йошкар-Олу из Казани
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: Понедельник в 9:00, среда и суббота в 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 900 за человека
Из Казани - в многоликий Чистополь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Из Казани - в многоликий Чистополь
Погрузиться в провинциальный уют и уникальную музейную среду
Начало: Возле места проживания гостей
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
17 340 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
8.5 часов
229 отзывов
В тренде
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 100 за человека
Елабуга, старинный купеческий город
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
70 отзывов
Елабуга, старинный купеческий город
Начало: Ул. Ташаяк, 2
Расписание: Пятница и суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960 за человека
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
188 отзывов
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
    читать дальше

    не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
    читать дальше

    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
    Ездили 04.06. Сама экскурсия очень понравилась. Новый автобус с кондиционером и хорошим микрофоном. Аккуратный водитель и интересный первый гид. В
    читать дальше

    Йошкар-Оле второй гид просто выше всех похвал. Сначала обзорная экскурсия по городу, только потом в конце личное время на сувениры и местные вкусняшки. А вот с рассадкой в автобусе все же нужно что-то делать. Автобус стоял не у места встречи, а немного поодаль. И когда гид сказал номер автобуса, оголтелые мамаши сказали своим детям «ФАС» и те понеслись сломя голову в автобус занимать лучшие места, из-за чего чуть не возникла драка. Сделайте опцию выбора места в автобусе платной! В остальном все отлично. Обед был в простой еде. Обычная столовая, большой выбор вкусных блюд. В целом, все понравилось. Радиогиды вещи необходимая. То, что они платные заявлено еще при бронировании экскурсии. Девочки в месте оплаты любезно разменяли деньги для оплаты радиогидов без сдачи.

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
    читать дальше

    буду рекомендовать своим друзьям эту компанию!) на обратной дороге заехали к фермеру на дегустацию, дали на пробу много вкусного. Купили много вкусняшек, очень рады!!!

    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое
  • Ю
    Юрий
    4 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсия очень понравилась, гид Ландыш, очень интересно и понятно рассказывала.
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
    читать дальше

    персонально экскурсоводу Елене Сергеевне, за отличные знания и подачу материала, и водителю автобуса, по-моему Роман, вёз нас отлично, и высадил на трассе по дороге в аэропорт! Мы поймали машину и не опоздали на регистрацию, из города б вряд ли успели! Всем добра!

    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Организация экскурсии отличная. Автобус комфортный. Спасибо гиду Рустему за интересную и насыщенную экскурсию.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
    читать дальше

    поверьте, если ходите получить" Ангела", который Вам расскажет и покажет с любовью о своей Родине, то это самый правильный выбор!! Низкий поклон

  • К
    Калерия
    3 июня 2024
    Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
    читать дальше

    которое заранее было оговорено (никого мы не бегали не искали и не было задержек), проводила к автобусу, раздала наушники, проверила их работоспособность и передала нас экскурсоводу. Автобу был большой, комфортабельный (группа получилась по итогу из 19 человек), работал кондиционер. Экскурсовод, Вера Валерьевна, очень тактичная, вежливая, рассказывала очень интересно. Время экскурсии, а это 7,5 часов, прошло очень быстро и не было желания, что бы она поскорее закончилась, как это зачастую бывает. На обратном пути (на причале Свияжска перед теплоходом) нас вновь встретила девушка, представитель агенства. Мы увидели и услышали много интересного, не торопились, успели всё запланированное. По самим посещённым местам. . Иннополис вау-эффекта не вызвал: да интересно, потому что он уникален все-таки и не на каждом углу встретишь беспилотные машины и робота-доставщика, но не не более того. Свияжск очень атмосферное место, на него стоит посмотреть. Прогулка на теплоходе - приятное завершение насыщенного дня: смотришь на природу, воду за бортом и релаксируешь.

    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
    Это была замечательная экскурсия. Все было на высшем уровне. Организация, маршрут, гид Рустем, четкий интересный рассказ. Все было так легко
    читать дальше

    и не принужденно, что 6 часов пролетели незаметно и мы даже не устали. Мой маме 82 года, но и она очень довольна экскурсией и мы потом даже в Петропавловский собор сходили. Приятно удивило и то, что нас в группе было всего четыре человека и экскурсия состоялась! Спасибо! Мы узнали и увидели и запомнили много интересного. Эта экскурсия на всю жизнь нам запомниться. Большая благодарность организаторам и Рустему! Молодцы!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
  2. Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
  3. Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
  4. Болгар: поездка из Казани с историком
  5. 3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "На весь день" можно забронировать 70 экскурсий и билетов от 1 890 до 28 670 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 9468 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Казань на 1 день, гиды Казани подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Казань так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам