22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы увидите самые выдающиеся достопримечательности в окрестностях Казани: посетите Раифский монастырь, полюбуетесь красивой природой заповедника, познакомитесь с необычным храмом всех религий, узнаете о личности его основателя и побываете в дивном Свияжске, где черпают вдохновение многие творческие люди.

Что вас ожидает

Раифский монастырь – выставочный зал скульптур под открытым небом

Я расскажу вам, почему монастырь, в котором живут и творят профессиональные скульптор и художник, находится в девственных лесах Волжско-Камского заповедника. Вы посетите храмы и Раифское озеро, рассмотрите скульптуры послушника монастыря и чудотворную икону Грузинской Божией Матери. Сможете узнать время по монастырским Солнечным часам, набрать воды в Водосвятной часовне и посетить выставку картин Михаила Нефедова.

Остров-град Свияжск

Музей-заповедник Остров-град Свияжск – это живописный «уездный» город с музеями и монастырями, ярмарками и фестивалями, знаменитой свияжской ухой. Очарованные дивной красотой этих мест, сюда вновь и вновь возвращаются художники, режиссеры и простые люди в поисках вдохновения и душевного спокойствия. Я расскажу вам историю града, удивительную и парадоксальную, такую же, как биография свияжского художника Геннадия Архиреева. Вы прогуляетесь по улочкам и площадям городка, посетите храмы, увидите деревянное чудо – Троицкую церковь, в которой, по преданию, молился Иван Грозный перед походом на Казань. Можно будет попить чая из самовара, примерить доспехи и пострелять из настоящих лука и арбалета в Ленивом Торжке. А в Троицкой галерее – прикоснуться к творчеству современных свияжских художников.

Вселенский Храм – храм всех религий

Я расскажу вам, как одному человеку – скульптору, художнику и целителю Ильдару Ханову – удалось воплотить идею объединения мировых религий в одном месте на берегу Волги. Храм всех религий объединил под одной «крышей» 16 культовых сооружений цивилизаций прошлого и настоящего. Я расскажу вам, какой путь прошла эта идея от замысла до ее воплощения, о философии единобожия, о личности самого основателя и цели, которую он перед собой ставил, реализуя это проект.