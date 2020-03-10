22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Раифа, Свияжск, Вселенский храм

Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы

Лариса
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Лариса – ваш гид
За один день вы увидите самые выдающиеся достопримечательности в окрестностях Казани: посетите Раифский монастырь, полюбуетесь красивой природой заповедника, познакомитесь с необычным храмом всех религий, узнаете о личности его основателя и побываете в дивном Свияжске, где черпают вдохновение многие творческие люди.
11580 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
5
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм

Что вас ожидает

Раифский монастырь – выставочный зал скульптур под открытым небом
Я расскажу вам, почему монастырь, в котором живут и творят профессиональные скульптор и художник, находится в девственных лесах Волжско-Камского заповедника. Вы посетите храмы и Раифское озеро, рассмотрите скульптуры послушника монастыря и чудотворную икону Грузинской Божией Матери. Сможете узнать время по монастырским Солнечным часам, набрать воды в Водосвятной часовне и посетить выставку картин Михаила Нефедова.

Остров-град Свияжск
Музей-заповедник Остров-град Свияжск – это живописный «уездный» город с музеями и монастырями, ярмарками и фестивалями, знаменитой свияжской ухой. Очарованные дивной красотой этих мест, сюда вновь и вновь возвращаются художники, режиссеры и простые люди в поисках вдохновения и душевного спокойствия. Я расскажу вам историю града, удивительную и парадоксальную, такую же, как биография свияжского художника Геннадия Архиреева. Вы прогуляетесь по улочкам и площадям городка, посетите храмы, увидите деревянное чудо – Троицкую церковь, в которой, по преданию, молился Иван Грозный перед походом на Казань. Можно будет попить чая из самовара, примерить доспехи и пострелять из настоящих лука и арбалета в Ленивом Торжке. А в Троицкой галерее – прикоснуться к творчеству современных свияжских художников.

Вселенский Храм – храм всех религий
Я расскажу вам, как одному человеку – скульптору, художнику и целителю Ильдару Ханову – удалось воплотить идею объединения мировых религий в одном месте на берегу Волги. Храм всех религий объединил под одной «крышей» 16 культовых сооружений цивилизаций прошлого и настоящего. Я расскажу вам, какой путь прошла эта идея от замысла до ее воплощения, о философии единобожия, о личности самого основателя и цели, которую он перед собой ставил, реализуя это проект.

Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Я аккредитованный гид по Свияжску и Казани! Мне 54 года. Преподаватель географии и краеведения. Долго работала в школе. Нашла свое призвании в работе экскурсовода. Увлекаюсь живописью. Мне будет приятно показать и рассказать Вам о своих любимых местах на казанской земле!
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия в Свияжск и Раифу, невероятно красивым местам, оставила прекрасное впечатление. В ограниченное время Лариса профессионально, интересно, с большой душой рассказала и показала историю и красоту этих мест - на что при самостоятельном посещении ушло бы несколько дней.
6 января 2020
Отличная экскурсия! Ездили семей из 2 взрослых и ребёнок 10 лет. Бронировали с Ларисой, но вечером накануне нам сообщили, что с нами будет Алена. С Аленой нам очень понравилось! Приехали на минивене к нашему адресу (останавливались на квартире), чистая машина, вежливый, приятный водитель, все было очень достойно! Последовательность пунктов в маршруте адаптировали под загруженность объектов большими группами. В результате мы везде успели, все посмотрели и остались в полном восторге! Очень понравился хлеб и оладушки в Свияжске! Алёну очень легко и приятно слушать, она фотографировала нас втроём и мы даже заехали на пару фото в дом Деда Мороза. Экскурсию абсолютно точно порекомендую и детям и взрослым, мы прекрасно провели время!
4 января 2020
Раифа, Свияжск, Вселенский храм замечательная экскурсия. Это путешествие понравиться детям, будет интересна и познавательна взрослым. Лариса профессиональный экскурсовод. Красивейшие места и интересный рассказ, что может быть лучше. Лариса спасибо большое за экскурсию, и будем рады новым встречам)
30 декабря 2019
Прекрасная экскурсия! Содержательная, но не утомительная, несмотря на 7 часов рассказов обо всем, что мы видели в пути, а не только о трех основных объектах, обозначенных в маршруте. Время пролетело незаметно, впечатлений осталось много, возникло желание увидеть те же места летом. Спасибо очаровательной Ларисе!
4 ноября 2019
Добрый день! Были на экскурсии с детьми 8ми и 15ти лет. Лариса хорошо дает материал, подстраивается под слушателей. Экскурсия была на машине гида, что очень удобно. Остались всем довольны. Если приедем еще в Казань, обязательно воспользуемся ее услугами!
Александр
20 августа 2019
Рахмет, уважаемая Лариса за увлекательный и содержательный рассказ. После нашего первого и пока единственного посещения Казани и общения с Вами у нас осталось впечатление, что мы прожили там целую жизнь. Необыкновенно красивые места, богатая история, приветливые и душевные люди. Посетить Казань рекомендую всем. Ещё раз огромное спасибо нашему замечательному и обаятельному гиду Ларисе.
1 августа 2019
Лариса - прекрасный гид, очень много знает и очень интересно рассказывает. Мы получили огромное удовольствие и от гида, и от самих достопримечательностей. Маршрут очень хорошо продуман, день пролетел незаметно. Очень рекомендуем!
8 июля 2019
Лариса - замечательный легкий человек! Ведет экскурсию в диалоге со слушателями, смотрит на их реакцию, делает все, чтобы гостям было интересно и комфортно! Мы очень благодарны ей за познавательный интересный рассказ, гостеприимство и внимание!
20 июня 2019
Лариса - прекрасный экскурсовод!!!
Все очень интересно, познавательно, весело!
Сразу видно, когда человек любит своё дело.
14 июня 2019
Познавательная экскурсию по великолепным местам. Монастыри, церкви, вокруг бескрайние поля, гладь речной воды. Тишина и покой, то, что так не хватает городскому человеку. Огромное спасибо нашему гиду.
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