Экскурсии по заповедникам из Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Казани, цены от 2 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
На машине
13 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Побывать в действующих старинных монастырях и полюбоваться природой Волжско-Камского заповедника
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра гор...
23 июля в 09:00
6 авг в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Болгарскому музею-заповеднику и его окрестностям (на вашей машине)
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Болгарскому музею-заповеднику и его окрестностям (на вашей машине)
Побывать в уникальном историческом комплексе и увидеть неизвестные, но не менее интересные места
«В Болгарском музее-заповеднике вы побываете в музее Болгарской цивилизации, узнаете об истории города Болгар и древнем государстве Волжская Булгария»
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
1400012 600 за всё до 10 чел.
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
8 часов
Индивидуальная
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Интересно и активно провести время на окраине Волжско-Камского заповедника
Начало: В Раифском монастыре
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Заповедники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
  2. Экскурсия по Болгарскому музею-заповеднику и его окрестностям (на вашей машине)
  3. Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кремль
  5. Кул-Шариф
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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