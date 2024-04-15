1 чел.
По популярности
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Побывать в действующих старинных монастырях и полюбоваться природой Волжско-Камского заповедника
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра гор...
23 июля в 09:00
6 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Болгарскому музею-заповеднику и его окрестностям (на вашей машине)
Побывать в уникальном историческом комплексе и увидеть неизвестные, но не менее интересные места
«В Болгарском музее-заповеднике вы побываете в музее Болгарской цивилизации, узнаете об истории города Болгар и древнем государстве Волжская Булгария»
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
1400012 600₽ за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Интересно и активно провести время на окраине Волжско-Камского заповедника
Начало: В Раифском монастыре
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила15 апреля 2024Спасибо Любови за интересную экскурсию! Отличный экскурсовод с приятной манерой общения и интересным преподнесением материала.
- ААндрей27 ноября 2023Было очень интересно и познавательно. С экскурсоводом Любовью забываешь про ветер и мороз и окунаешься с головой в историю. Хотелось бы отметить её готовность подстроиться под пожелания клиентов.
- ВВладимир Владимирович14 ноября 2023Все на высшем уровне!
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