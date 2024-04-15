Спасибо Любови за интересную экскурсию! Отличный экскурсовод с приятной манерой общения и интересным преподнесением материала.

А Андрей

Было очень интересно и познавательно. С экскурсоводом Любовью забываешь про ветер и мороз и окунаешься с головой в историю. Хотелось бы отметить её готовность подстроиться под пожелания клиентов.