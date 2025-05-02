Казань: по следам истории

Увидеть значимые места древнего и вечно молодого города
Казань — это город разных культур и традиций.

Величественные храмы здесь гармонично соседствуют с нарядными мечетями, а особняки в исконно татарском стиле спокойно уживаются с европейскими зданиями и создают атмосферу, присущую только Казани.

На экскурсии вы прочувствуете это: познакомитесь с главными объектами мегаполиса и словно проедете по страницам разных эпох.
5
1 отзыв
Казань: по следам истории
Казань: по следам истории
Казань: по следам истории
Ближайшие даты:
10
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мая
Время начала: 13:30

Описание экскурсии

Старо-Татарская слобода на берегу озера Кабан. По преданию в водоёме хранятся сокровища Казанского ханства. Вы осмотрите усадьбы татарских купцов и старейшую в городе мечеть Марджани 18 века в стиле барокко. А ещё узнаете, почему татары называли Екатерину II бабушкой-царицей.

Европейская часть Казани. Здесь расположились роскошные особняки 18–20 веков, которыми владели представители высшего общества. Вы взглянете на Казанский университет, связанный с именами Лобачевского и Ленина. Гид расскажет, о каких городских местах писал в своих романах Лев Толстой и где зарабатывал на жизнь Максим Горький.

Площадь Свободы. Из окна автобуса вы увидите театр оперы и балета им М. Джалиля — один из крупнейших в России. Осмотрите здание Дворянского собрания середины 19 века, возведённое в стиле дворцов итальянского Возрождения, а также Дом правительства, построенный по образу сталинских высоток Москвы.

Богородицкий монастырь. Это один из крупнейших монастырей Поволжья и место обретения Казанской иконы Божией матери. Вы заглянете в Крестовоздвиженскую церковь, где хранится Ватиканский список святыни. Его подарил Казани Папа Римский Иоанн Павел II.

Казанский кремль. Вы полюбуетесь сердцем тысячелетнего города. Кремль пережил осаду Емельяна Пугачева и бои времён Гражданской войны. По его мостовым шагали Пётр I и Екатерина II, а Благовещенский собор восхищал убранством самого Александра Дюма. Вы увидите красавицу-мечеть Кул Шариф и падающую башню Сююмбике, дворец Президента республики Татарстан и мавзолей казанских ханов.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 13:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети 8-12 лет1500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
2 мая 2025
У нас гид была Хава Юнусовна, рассказывала очень интересно, материал не сокращала, даже в пробку заехали, чтобы посмотреть один из объектов и его не пропускать, маршрут продуман до мелочей. Однозначно
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рекомендую эту компанию и гида. Одно пожелание только провести работу с водителями. Было чувство, что мы его своей экскурсией отвлекали от важных дел, говорил по телефону, смс писал за рулем, не было вовлеченности в процесс совершенно. На остановках уходил для общения с другими водителями и его приходилось ждать. А так все остальное замечательно, молодцы!

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