Казань — это город разных культур и традиций. Величественные храмы здесь гармонично соседствуют с нарядными мечетями, а особняки в исконно татарском стиле спокойно уживаются с европейскими зданиями и создают атмосферу, присущую только Казани. На экскурсии вы прочувствуете это: познакомитесь с главными объектами мегаполиса и словно проедете по страницам разных эпох.

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Описание экскурсии

Старо-Татарская слобода на берегу озера Кабан. По преданию в водоёме хранятся сокровища Казанского ханства. Вы осмотрите усадьбы татарских купцов и старейшую в городе мечеть Марджани 18 века в стиле барокко. А ещё узнаете, почему татары называли Екатерину II бабушкой-царицей.

Европейская часть Казани. Здесь расположились роскошные особняки 18–20 веков, которыми владели представители высшего общества. Вы взглянете на Казанский университет, связанный с именами Лобачевского и Ленина. Гид расскажет, о каких городских местах писал в своих романах Лев Толстой и где зарабатывал на жизнь Максим Горький.

Площадь Свободы. Из окна автобуса вы увидите театр оперы и балета им М. Джалиля — один из крупнейших в России. Осмотрите здание Дворянского собрания середины 19 века, возведённое в стиле дворцов итальянского Возрождения, а также Дом правительства, построенный по образу сталинских высоток Москвы.

Богородицкий монастырь. Это один из крупнейших монастырей Поволжья и место обретения Казанской иконы Божией матери. Вы заглянете в Крестовоздвиженскую церковь, где хранится Ватиканский список святыни. Его подарил Казани Папа Римский Иоанн Павел II.

Казанский кремль. Вы полюбуетесь сердцем тысячелетнего города. Кремль пережил осаду Емельяна Пугачева и бои времён Гражданской войны. По его мостовым шагали Пётр I и Екатерина II, а Благовещенский собор восхищал убранством самого Александра Дюма. Вы увидите красавицу-мечеть Кул Шариф и падающую башню Сююмбике, дворец Президента республики Татарстан и мавзолей казанских ханов.

Организационные детали