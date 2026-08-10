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Парадная и непарадная Казань в одной прогулке

Заново открыть для себя исторический центр города и узнать тайны его зданий
Предлагаю вам контрастный маршрут-погружение, который покажет абсолютно разные облики Казани. Мы пройдём по парадным улицам и заглянем во дворики, где скрыты целые миры.

Познакомимся с одной из самых таинственных локаций и посетим своеобразный город в городе, где архитектура прошлых веков переживает масштабное обновление.
Парадная и непарадная Казань в одной прогулке
Парадная и непарадная Казань в одной прогулке
Парадная и непарадная Казань в одной прогулке

Описание экскурсии

Мы погуляем по главной исторической улице города, которая демонстрирует блеск и богатство дореволюционной Казани. Рассмотрим величественную архитектуру Казанского университета, роскошные пассажи и нарядный дом Ушковой.

Свернув во дворы, мгновенно перенесёмся в атмосферу непарадной Казани. Скрытая от глаз улица Рахматуллина встретит нас тишиной и полуразрушенным романтизмом. Посмотрим на гостиницу дворянского собрания, где останавливались Пушкин и Шаляпин, а сейчас царит дух ушедшей эпохи и расцветает колорит казанских трущоб.

Завершим прогулку на живописной улице Дзержинского, обрамляющей парк «Чёрное озеро». Здесь парадные сталинские ампирные дома и современные элитные особняки мирно соседствуют с тенистыми аллеями, создавая облик спокойной, интеллигентной и очень уютной Казани.

Вы познакомитесь со значимыми зданиями и историями их владельцев. Узнаете:

  • кто проживал и застраивал известные улицы Казани
  • чем знамениты купцы Александровы, Чернояровы и Ушковы
  • чьи любовные тайны скрывала Казань
  • что случилось с красивейшим Александровским пассажем и почему он до сих пор пустует
  • что происходило во время визита в Казань императрицы Екатерины II

И многое другое!

ежедневно в 14:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Школьники1000 ₽
Стандартный1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Кремлёвской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 63 туристов
Исәнмесез, кадерле кунаклар! Добро пожаловать в гостеприимную Казань! Я родилась и выросла в Казани. Наш город с каждым годом становится лучше, красивее и интереснее, однако при всех изменениях сохраняет свою историческую
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ценность и идентичность. Мой личный путь в гиды начался со значимого для Республики Татарстан события — Летних Студенческих Игр. На Универсиаде я знакомила представителей латиноамериканских стран с городом, и со временем это переросло в профессию, которую я очень люблю! На моих экскурсиях не бывает скучно ни взрослым, ни детям!

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