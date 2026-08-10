Предлагаю вам контрастный маршрут-погружение, который покажет абсолютно разные облики Казани. Мы пройдём по парадным улицам и заглянем во дворики, где скрыты целые миры. Познакомимся с одной из самых таинственных локаций и посетим своеобразный город в городе, где архитектура прошлых веков переживает масштабное обновление.

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Описание экскурсии

Мы погуляем по главной исторической улице города, которая демонстрирует блеск и богатство дореволюционной Казани. Рассмотрим величественную архитектуру Казанского университета, роскошные пассажи и нарядный дом Ушковой.

Свернув во дворы, мгновенно перенесёмся в атмосферу непарадной Казани. Скрытая от глаз улица Рахматуллина встретит нас тишиной и полуразрушенным романтизмом. Посмотрим на гостиницу дворянского собрания, где останавливались Пушкин и Шаляпин, а сейчас царит дух ушедшей эпохи и расцветает колорит казанских трущоб.

Завершим прогулку на живописной улице Дзержинского, обрамляющей парк «Чёрное озеро». Здесь парадные сталинские ампирные дома и современные элитные особняки мирно соседствуют с тенистыми аллеями, создавая облик спокойной, интеллигентной и очень уютной Казани.

Вы познакомитесь со значимыми зданиями и историями их владельцев. Узнаете:

кто проживал и застраивал известные улицы Казани

чем знамениты купцы Александровы, Чернояровы и Ушковы

чьи любовные тайны скрывала Казань

что случилось с красивейшим Александровским пассажем и почему он до сих пор пустует

что происходило во время визита в Казань императрицы Екатерины II

И многое другое!