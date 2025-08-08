Просторы Волги невероятно живописны — и этими пейзажами можно и нужно любоваться с воды.
Особенно если отправиться на каякинг утром! В это время суток свет идеален — вы не просто насладитесь красотой природы, но и сделаете классные фотографии.
Даже если вы никогда не плавали на каяке — вы справитесь, ведь всё время с вами будет опытный инструктор.
Особенно если отправиться на каякинг утром! В это время суток свет идеален — вы не просто насладитесь красотой природы, но и сделаете классные фотографии.
Даже если вы никогда не плавали на каяке — вы справитесь, ведь всё время с вами будет опытный инструктор.
Описание экскурсии
- Перед началом прогулки вас ждёт подробный инструктаж. А затем — в путь!
- Проплывём по спокойной Волге и насладимся свежим утренним воздухом, тишиной и красотой природы.
- А ещё доберёмся до островов Инопланетянин и Кошачий — высадимся и полюбуемся восходящим солнцем.
Организационные детали
- Длина маршрута — 3 км.
- Всё необходимое оборудование включено в стоимость: гермочехлы, каяки и спасательные жилеты.
- Возраст детей — от 8 лет. Дети занимают отдельное место, но допускаются только в сопровождении взрослых.
в четверг в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Детский от 8 до 12 лет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Брюсова
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 07:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 27 туристов
Мы с 2015 года занимаемся сплавами, пять лет из которых — на каяках. Что мы делаем? Влюбляем в каякинг, показываем на практике, что каяки доступны всем. Дарим любителям активного отдыха новые впечатления! Каякинг — это про любовь, свободу и радость. Мы всей душой влюблены в это дело и с удовольствием научим и вас;)
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Всё организовано чётко, инструкторы дружелюбные, каяки удобные, маршрут красивый. Понравилось, что можно просто расслабиться, насладиться природой и пейзажами. Точно рекомендую — классный способ отдохнуть
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К
На каяках отправилась впервые, перед прогулкой провели подробный инструктаж, все рассказали и показали.
Маршрут очень красивый! 😍 Особенно впечатлили качели на острове Инопланетянин.
Организация на высшем уровне, все очень понравилось! 🔥
Маршрут очень красивый! 😍 Особенно впечатлили качели на острове Инопланетянин.
Организация на высшем уровне, все очень понравилось! 🔥
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А
Первый раз попробовала прогулку на каяках - и это просто вау 🥰 Было спокойно, красиво и совсем не сложно управлять. Обязательно пойду ещё ♥️
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