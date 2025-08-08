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Просторы Волги невероятно живописны — и этими пейзажами можно и нужно любоваться с воды.



Особенно если отправиться на каякинг утром! В это время суток свет идеален — вы не просто насладитесь красотой природы, но и сделаете классные фотографии.



Даже если вы никогда не плавали на каяке — вы справитесь, ведь всё время с вами будет опытный инструктор.