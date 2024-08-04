1.5 часа
Водная прогулка
Сап-утро на озере Моховое с чаем и круассанами
Покататься на сапах неподалёку от Казани в комфортной мини-группе
Начало: У озера Моховое
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
4 авг в 07:00
5 авг в 07:00
2 667₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-рассвет на Лебяжьих озёрах (в группе)
Провести волшебные утренние часы на озёрах, окружённых исполинскими соснами
Начало: На озере Лебяжье
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 03:30
4 авг в 03:30
7 авг в 03:30
2 667₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Групповая сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Покататься по живописному озеру и насладиться чудесными пейзажами в окрестностях Казани
Начало: У озера Архиерейское
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
4 авг в 10:00
2 667₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-прогулка на закате в центре Казани (в мини-группе)
Покататься на сапах по реке Казанка и полюбоваться красивыми видами с опытным инструктором
Начало: На пирсе Ак Барс Арены
1 500₽ за человека
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