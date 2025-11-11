Площадь острова 67 гектаров, перемещение только пешком, поэтому для исследования всего Свияжска и целого дня будет мало. Лимитированный маршрут охватывает ключевые достопримечательности.
Приготовитесь изучить фрески Успенского собора — памятника ЮНЕСКО, посетить Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянную Троицкую церковь и Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости».
Мы рассмотрим комплекс городской застройки на Рождественской площади, а если останется время, посетим один из свияжских музеев.
Описание экскурсииЧто вы узнаете?
- Как готовую крепость, больше Московского кремля, Иван Грозный с военными инженерами смогли перевести в Казанский край и построить за 4 недели.
- Как исламская культура нашла отражение в росписях православного храма.
- Чем отличается церковная живопись XVI века от других эпох.
- Как архитектура Запада ушла так далеко на Восток.
- Как многообразие культурных традиций, глубину истории и желание её сохранить высоко оценили эксперты ЮНЕСКО. Раифа, Богом хранимая Монастырь основан в 1613 году, претерпел много бедствий и пожаров, но был возрождён. На небольшой территории находится несколько храмов, в том числе неперестроенные. Вы погрузитесь в историю и ритуалы: сможете набрать святой воды, окунуться в купель, прикоснуться к чудотворной иконе. И узнаете о любопытных особенностях монастырского быта: что растёт в местных лесах и на кого охотятся обитатели «кошкиного дома».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров-град Свияжск
- Свияжский Успенский монастырь
- Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь
- Раифский Богородицкий монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на остров - 150-130 руб. /чел.
- Билеты в музей (по желанию) - 500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Откуда будет угодно гостю
Завершение: Куда будет угодно гостю
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное для вас время!
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
