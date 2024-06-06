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на катере с замечательным капитаном Игорем, и от экскурсии по самому острову с экскурсоводом Лилией Волковой, настоящим профессионалом и просто приятным человеком. Катер был удобный, быстроходный, капитан показывал интересные места и рассказывал о них. Рекомендуем всем, без этого впечатление о Казани было бы неполным! Марина Кашкевич, Санкт-Петербург