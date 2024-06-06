Экскурсии на острова из Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «На острова» в Казани, цены от 2 880 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Групповая
7 часов
9 отзывов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
«На острове есть развлекательный парк «Ленивый торжок» — реконструкция средневекового города»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160 за человека
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
28 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
«кто жил на острове-граде в разные времена: приоткроем завесу тайны о возможном пребывании в Свияжске младшей дочери последнего русского царя — княжне Анастасии»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880 за человека
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
45 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
Начало: Г. Казань, ул. Пушкина, 4
«Церковь Святых Константина и Елены — единственный храм на острове, который не относится ни к одному из монастырей»
Расписание: Еженедельно по субботам. В праздничные дни расписание изменяется.
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
3 600 за человека
Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    Экскурсия очень понравилась. Четкая организация. Группа была маленькая,17 человек и теплоход был в полном нашем расположении. По пути туда и
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    обратно радиогид рассказывал многое интересного. На причале нас встретила местная гид, которая в течение полутора часов рассказала много интересного и с большой любовью. Место просто замечательное, планируем сюда вернуться в сентябре.

    Экскурсия очень понравилась. Четкая организация. Группа была маленькая,17 человек и теплоход был в полном нашем расположенииЭкскурсия очень понравилась. Четкая организация. Группа была маленькая,17 человек и теплоход был в полном нашем расположенииЭкскурсия очень понравилась. Четкая организация. Группа была маленькая,17 человек и теплоход был в полном нашем расположении
  • Д
    Дина
    6 июня 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    Прекрасная поездка! Замечательная организация! Было очень комфортно. Все по времени. Всем рекомендую.
    Прекрасная поездка! Замечательная организация! Было очень комфортно. Все по времени. Всем рекомендую
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Место просто замечательное, со своей историей и со своими правилами. Не понравился гид и ее подача информации.
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    Слишком много информации которая не имела отношения к экскурсии. Для меня важна речь и история которую преподносят на экскурсии. В данной экскурсии гид, к сожалению омрачил впечатление используя бранные слова.

  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
    Отличная экскурсия, небольшая группа. Экскурсовод Зельфира отлично справилась с работой, было эмоционально и интересно.
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
    Все понравилось! В пасмурную погоду одевайтесь хорошо, ветрено! Изысков в еде не ждите, обычные ларьки с пирожками, чай!!!
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
    Хорошая познавательная экскурсия. Все прошло организованно, без задержек, познавательно.
  • Н
    Наталия
    16 августа 2023
    Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
    Замечательное путешествие, великолепный капитан Игорь, интересная экскурсия с Вандой Вячеславовной. Очень рекомендуем для тех, кто любит индивидуальные экскурсии
  • М
    Марина
    11 мая 2023
    Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
    10 мая с семьей (5 человек) посетили экскурсию Остров - град Свияжск. Одинаково приятные впечатления остались и от морской прогулки
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    на катере с замечательным капитаном Игорем, и от экскурсии по самому острову с экскурсоводом Лилией Волковой, настоящим профессионалом и просто приятным человеком. Катер был удобный, быстроходный, капитан показывал интересные места и рассказывал о них. Рекомендуем всем, без этого впечатление о Казани было бы неполным! Марина Кашкевич, Санкт-Петербург

  • Ж
    Жданова
    26 февраля 2023
    Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
    Хороший экскурсовод, всё подробно рассказала о Свияжске, остались приятные впечатления о поездке. Рекомендую!
  • З
    Зайнагутдинов
    2 ноября 2022
    Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
    Очень хороший водитель и автомобиль. Очень эрудированный гид. Много знает, интересно рассказывает.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На острова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
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  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "На острова" можно забронировать 4 экскурсии от 2 880 до 7 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год на острова, 94 ⭐ отзыва, цены от 2880₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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