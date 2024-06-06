1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
7 часов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
«На острове есть развлекательный парк «Ленивый торжок» — реконструкция средневекового города»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160₽ за человека
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
«кто жил на острове-граде в разные времена: приоткроем завесу тайны о возможном пребывании в Свияжске младшей дочери последнего русского царя — княжне Анастасии»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880₽ за человека
Групповая
6 часов
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
Начало: Г. Казань, ул. Пушкина, 4
«Церковь Святых Константина и Елены — единственный храм на острове, который не относится ни к одному из монастырей»
Расписание: Еженедельно по субботам. В праздничные дни расписание изменяется.
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Четкая организация. Группа была маленькая,17 человек и теплоход был в полном нашем расположении. По пути туда и
- ДДина6 июня 2024Прекрасная поездка! Замечательная организация! Было очень комфортно. Все по времени. Всем рекомендую.
- ЕЕлена1 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Место просто замечательное, со своей историей и со своими правилами. Не понравился гид и ее подача информации.
- ССветлана21 мая 2024Отличная экскурсия, небольшая группа. Экскурсовод Зельфира отлично справилась с работой, было эмоционально и интересно.
- ЮЮлия20 мая 2024Все понравилось! В пасмурную погоду одевайтесь хорошо, ветрено! Изысков в еде не ждите, обычные ларьки с пирожками, чай!!!
- ИИрина5 мая 2024Хорошая познавательная экскурсия. Все прошло организованно, без задержек, познавательно.
- ННаталия16 августа 2023Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град СвияжскЗамечательное путешествие, великолепный капитан Игорь, интересная экскурсия с Вандой Вячеславовной. Очень рекомендуем для тех, кто любит индивидуальные экскурсии
- ММарина11 мая 2023Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск10 мая с семьей (5 человек) посетили экскурсию Остров - град Свияжск. Одинаково приятные впечатления остались и от морской прогулки
- ЖЖданова26 февраля 2023Хороший экскурсовод, всё подробно рассказала о Свияжске, остались приятные впечатления о поездке. Рекомендую!
- ЗЗайнагутдинов2 ноября 2022Очень хороший водитель и автомобиль. Очень эрудированный гид. Много знает, интересно рассказывает.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На острова»
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