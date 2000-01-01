Сегодня Кремль – главный туристический объект Казани. Но прежде, чем превратиться в музей 🖼, он прошел долгую историю 📖. За 2 часа прогулки мы увидим Кремль таким, каким он был 100, 300 и даже 500 лет тому назад. Посмотрим памятник императору Александру II. Расскажем, зачем в монастырских стенах учили монгольский язык. Побываем на тренировке у будущих царских офицеров. Узнаем, где стоял дворец казанских ханов. Посмотрим на разлив Волги у кремлевских стен. И всё это без машины времени!