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Путешествие в прошлое Казанского Кремля

5
5 отзывов
Марк Ш.
Марк Ш. – Гид из Казани
Казань – столица ⭐️ республики Татарстан, один из самых процветающих и модернизированных городов России, который сохранил множество древних памятников, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Казанский Кремль – одна из наиболее выдающихся археологических построек, повествующая о прошлом Казани и древней истории 📖 этих земель.

Узнайте эту историю и вы на нашей экскурсии 🧭, где я расскажу вам о Кремле все!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие в прошлое Казанского Кремля
Путешествие в прошлое Казанского Кремля

Что вы увидите

  • Спасская башня
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Мечеть Кул Шариф
  • Юнкерское училище
  • Благовещенский собор
  • Башня Сююмбике
  • Губернаторский дворец
  • Тайницкая башня
  • Кремлевский бульвар
Сегодня Кремль – главный туристический объект Казани. Но прежде, чем превратиться в музей 🖼, он прошел долгую историю 📖. За 2 часа прогулки мы увидим Кремль таким, каким он был 100, 300 и даже 500 лет тому назад. Посмотрим памятник императору Александру II. Расскажем, зачем в монастырских стенах учили монгольский язык. Побываем на тренировке у будущих царских офицеров. Узнаем, где стоял дворец казанских ханов. Посмотрим на разлив Волги у кремлевских стен. И всё это без машины времени!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Кремль (110 руб/чел, для льготников скидки)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь 1 мая
Путешествие в прошлое Казанского Кремля
Путешествие в прошлое Казанского Кремля
Путешествие в прошлое Казанского Кремля
Путешествие в прошлое Казанского Кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марк Ш.
Марк Ш.
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5 отзывов оставили туристы

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