Сегодня Кремль – главный туристический объект Казани. Но прежде, чем превратиться в музей 🖼, он прошел долгую историю 📖. За 2 часа прогулки мы увидим Кремль таким, каким он был 100, 300 и даже 500 лет тому назад. Посмотрим памятник императору Александру II. Расскажем, зачем в монастырских стенах учили монгольский язык. Побываем на тренировке у будущих царских офицеров. Узнаем, где стоял дворец казанских ханов. Посмотрим на разлив Волги у кремлевских стен. И всё это без машины времени!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в Кремль (110 руб/чел, для льготников скидки)
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь 1 мая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.