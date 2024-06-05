1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур
Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом
Начало: У Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия
Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру
Начало: В Старо-Татарской слободе
21 июня в 12:00
26 июня в 12:00
9 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в самобытную Казань
Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города
Завтра в 09:00
17 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам
Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии
Начало: в районе ст. метро Кремлёвская
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 700₽ за всё до 4 чел.
Квест
1 час
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
Сегодня в 11:00
12 июня в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Казань неповторимая и величавая
Посетить кремль, погулять по старинным улочкам и ощутить дух истории на обзорной экскурсии
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История Казани в лицах
Узнать, как жила Казань в царскую эпоху, и рассмотреть главные памятники города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского кремля и Старо-татарской слободы
Начало: Пушкина, 4 (гостиница Татарстан, холл 1 этажа)
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 199₽ за человека
Билеты
1.5 часа
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Начало: Возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая
Расписание: Ежедневно с 13.30 и 16.30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
800₽ за билет
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Обзорная программа с посещением Казанского кремля
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
7 999₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍
- ЕЕвгения5 июня 2024Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья влюблена в свою профессию и очень живо и интересно рассказывает. Очень понравилась! Организация немного
- ЕЕвгений5 июня 2024Ну это не 5 точно. А потому что мы два часа слушали рассказы о купцах и их особняках и лечением
- ЛЛина5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
- ТТатьяна5 июня 2024Были с детьми, им понравилось. Мы тоже повеселились немного, главное с каким настроением идешь)). Маленьким не подойдет формат.
- ННаталия5 июня 2024Вероника - очень милая, тактичная, знающая. Обладает приятным голосом и прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Огромное ей спасибо!
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ЕЕкатерина5 июня 2024Шикарная экскурсия. Веронике огромное спасибо. Были с детьми 12 и 7 лет, всем было очень интересно. Наша семилетка, отрывая Веронику
- ММарина4 июня 2024Мы очень рады, что попали на эту экскурсию по Казани. Организация была четкая, хороший комфортный автобус, грамотно и удобно составлен маршрут. Очень понравилась гид Гульнара. Информация подается доступно и информативно, без перегруза, поэтому запомнилось хорошо. Вообщем твердая пятерка с плюсом!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казанский Спасо-Преображенский монастырь»
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