читать дальше уменьшить

так как снаружи ничего не слышно если ты, конечно, не стоишь рядом с колонкой. Но на практике, многие, кто сидел внутри, потом вышли на палубу. Из плюсов - на кораблике был буфет, где можно было купить в том числе пиво 😁



Из минусов, когда пришла на причал, понять где моя группа, кто представитель и на какой корабль идёт посадка было невозможно. После звонка в турагентство выяснилось, что гид уже другой и о посадке обязательно объявят. Но на причале никто ничего не объявляет, а если и объявляет, то не слышно. В данном случае громкоговорители решили бы проблему.