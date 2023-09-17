Речная экскурсия по Волге и Казанке «Две реки - два пути»

Комфортный теплоход, шум волн, увлекательный рассказ гида и виды на красавицу-Казань
Акватории Казанки и Волги — отличное место, чтобы как следует рассмотреть город и сделать на память красивые фото.

Мы прокатимся вдоль Кремлёвской набережной, мимо Кремля, мечети Кул-Шариф, Дворца земледельцев, казанской «чаши», Адмиралтейской слободы и старинных пристаней. Вы послушаете путевые заметки гида и обзорно познакомитесь с историей города.
Описание экскурсии

Вы увидите главные достопримечательности Казани:

  • полюбуетесь панорамой бывшей Адмиралтейской слободы, уникальными постройками водозабора 19 века и старинными пристанями
  • пройдёте под двумя мостами, Кировским и Кремлёвским
  • насладитесь видами знаменитого моста «Миллениум», символа 1000-летия города
  • проплывёте вдоль стен древнего Кремля, мимо падающей башни Сююмбике и восточной красавицы — мечети Кул Шариф
  • увидите как на ладони гигантскую чашу — Центр семьи «Казан», храм-памятник в честь Нерукотворного образа Спасителя и Дворец земледельцев
  • помашете рукой горожанам, гуляющим по Кремлёвской набережной
  • посмотрите на знаменитый стадион Ак Барс Арена, который возникнет перед нами, словно лепесток лотоса

Организационные детали

Участие в экскурсии оплачивается заранее — не позднее, чем за сутки до начала. Оплатить экскурсию можно онлайн или у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования).

  • На прогулке группу будет сопровождать гид из нашей команды
  • Прогулка пройдёт на комфортабельных экскурсионных двухпалубных теплоходах «Москва 84» и «Азимут»
  • На борту имеются 2 гальюна, камбуз, смотровая площадка и закрытая палуба на случай дождя и ветра

в будние дни в 12:00, 14:30 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2300 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Пенсионеры2100 ₽
Дети с 5 до 14 лет2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центра семьи «Казан»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, 14:30 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 22574 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надежные водители,
профессиональные гиды с большим стажем работы и государственной аккредитацией, пунктуальность и ответственность. Мы гарантируем, вы ни на секунду не пожалеете о своем выборе и получите массу ярких впечатлений от наших насыщенных экскурсий.

Отзывы и рейтинг

Юлия
На верхней палубе все окна были затянуты солнцезащитной пленкой, а если открывать окно, то ты закрывал вообще всю видимость сидящим позади участникам экскурсии. Изначально у нас была дневная экскурсия, но
нас перенесли на вечер под предлогом, что группа не набралась. Крайне не советую соглашаться на перенос на вечер, хоть это было и летнее время года, но видно вообще ничего не было. Из серии: посмотрите направо там такой-то монумент, которого сейчас не видно, но вы поверьте на слово, что он там и вот такой

Нина
Нина
Ответ организатора:
Добрый день, Ольга. Нам очень жаль, что Вы остались разочарованы нашей прогулкой. Действительно, больше людей выбирает вечернее время прогулки, чтобы увидеть Казань в вечерних огнях. Надеемся, что Вы еще сможете посетить Казань, чтобы вдоволь ею насладиться.
Л
Брала вечернюю экскурсию.
Осталась довольна тем, что можно просто плыть и наслаждаться видами и огнями вечерней Казани. Все красиво подсвечено.
Если хотите что-то послушать, то нужно приходить заранее, чтобы занять местечко внутри,
так как снаружи ничего не слышно если ты, конечно, не стоишь рядом с колонкой. Но на практике, многие, кто сидел внутри, потом вышли на палубу. Из плюсов - на кораблике был буфет, где можно было купить в том числе пиво 😁

Из минусов, когда пришла на причал, понять где моя группа, кто представитель и на какой корабль идёт посадка было невозможно. После звонка в турагентство выяснилось, что гид уже другой и о посадке обязательно объявят. Но на причале никто ничего не объявляет, а если и объявляет, то не слышно. В данном случае громкоговорители решили бы проблему.

И
Отвратительная экскурсия! Организации ноль. До последнего момента было неясно кто и где собирает группу, в последний момент, перед началом, объявили о посадке. Экскурсовод мычала что-то невнятно, заикалась, ощущение, что она зачиталась по бумажке, при этом не умея читать. Очень позднее время, ничего не видно. Ужасно, кошмарно. Жаль потраченного времени и денежных средств. Никому не рекомендую. Большое разочарование.
Нина
Нина
Ответ организатора:
Добрый день, Инна!
Задержки при отправке в этот день, к сожлаению, были связаны с проведением мероприятия по триатлону и перекрытиями в
городе. Перекрывались не только дороги, но также сама Казанка.
Мы передали Ваш отзыв в методический отдел, с экскурсоводом будет проведена работа.
Мы надеемся, что это не омрачило Вашего общего впечатления от пребывания в городе!

И
Экскурсия не понравилась. Во-первых, была неорганизованная посадка на теплоход (большая толпа + отправление позже положенного).
Во-вторых, неинтересно было слушать экскурсовода, речь была похожа на заученный текст из "Википедии", который, к тому
же, был рассказан без эмоций, очень монотонно.
Также были непонятные остановки в темноте, где ничего не видно. Такое ощущение,что просто тянули время, чтобы в сумме получилась поездка на 2 часа. И часть маршрута по Волге была неуместна в вечернее время, так как в темноте без подстветки смотреть было не на что.

Нина
Нина
Ответ организатора:
Ирина, здравствуйте!
К сожалению, подобная ситуация при посадке возникла как следствие перекрытия Казанки и части пешеходных дорог около пункта посадки теплоходов.
Мы сожалеем, что Вы столкнулись с подобным неудобством. В дальнейшем мы постараемся улучшить качество обслуживания и проведем работу с нашими экскурсоводами!

Маргарита
Данная экскурсия только для светлого времени суток. Плыть в темноте и не видеть ни Волгу, ни места слияния Волги и Казанки, ни знаменитого поворота Волги. Это бред! Рассказчица (экскурсовод) очень не интересная. Информации мало. Информация спутанная. Музыки больше, чем информации Не понравилось.
Нина
Нина
Ответ организатора:
Маргарита, здравствуйте!
Основной осмотр достопримечательной происходит в черте Казанки, при выходе на Волге мы предлагаем насладиться природными красотами нашего края. К
сожалению, на данной обзорной программе теплоход не доплывает до поворота у Верхнего Услона.
Мы сожалеем, что рассказ экскурсовода не смог Вас впечатлить - мы передадим отзыв в методический отдел для улучшения программы и работы с экскурсоводом.

Е
Мест на открытой палубе мало из-за столиков. На нижней же палубе тесно и душно. Из-за этого впечатление от экскурсии смазалось.
Речь экскурсовода невнятная, местами просто было ничего не разобрать. Возможно, дело в технике.
По содержанию экскурсии тоже можно было расширить материал: путешествовали по Волге, а о самой реке информация крайне бедная
Нина
Нина
Ответ организатора:
Елена, добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв! На верхней палубе есть посадочные места за столиками и отдельно открытая путая часть
палубы. К сожалению, на открытой палубе было жарко в силу погодных условий. На закрытой палубе работает кондиционер.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв в наш методический отдел для разработки и улучшения экскурсионной программы в дальнейшем. Спасибо!

Елена
Старинный кораблик, второй ярус с оконными рамами из пластика - весь обзор эти рамы и перекрывают:(как и поступление речного воздуха:(
открытой палубы нет (пятачок в 5 кв метров на человек примерно
80 - в расчет не принимаю).
Основная часть экскурсии по реке Казанке: не потрясает воображение красотой, чистотой и индустриальными пейзажами побережья.
На Волге побыли совсем немного и в обратный путь по Казанке.
С ощущениями грандиозности и красоты водных артерий, совсем, не сложилось:(
С хорошими водными прогулками по Волге здесь весьма скудно.

Нина
Нина
Ответ организатора:
Елена, добрый день!
Благодарим Вас за отзыв.
Мы сожалеем, что вид Казани с реки не произвел на Вас положительное впечатление. Мы примем Ваш отзыв во внимание и постараемся в дальнейшем учесть пожелания при составлении водного маршрута и улучшить качество предоставляемых услуг.
А
Экскурсия понравилась, спасибо за организацию путешествия по рекам Казанка и Волга.
О
Это не экскурсия, просто 2ух часовая поездка на теплоходе и рассказ в записи, которую еще и плохо слышно. Содрали в 2 конца - 4500 за 2 взрослых, 1 ребенок. Такая экскурсия в других местах меньше 1000 стоит, не говоря уже, что можно напрямую поездку на этом теплоходе купить.
Нина
Нина
Ответ организатора:
Ольга, добрый день! Теплоходная программа проводится в сопровождении экскурсовода, программу проводит человек, а не запись. При необходимости, Вы всегда можете
обратиться к экскурсоводу для уточнения информации по программе или интересующему объекту. Касательно продолжительности программы и стоимости - все верно, информация доступна при бронировании на сайте.
Отдельно билеты на данный теплоход не реализуются.

Елена
Поездка хороша. Но экскурсовод немного скучен. Заляпанные окна несколько отвлекают.
Буланова
Очень хороша и интересная экскурсия. Экскурсовод интересно рассказывал,делал паузы музыкальные. Куча впечатлений и фотографий.
Н
Хотелось бы побольше истории про город. Когда стемнело, уже было неинтересно просто плыть по реке.
Нина
Нина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда!
Вечерняя программа направлена на то, чтобы у гостей Казани была возможность увидеть, как загораются огни на Кремле, Кремлевской набережной,
дворце бракосочетания - центральном ЗАГСе. Мы сожалеем, что Вам не удалось получить удовольствие от вечерней прогулки.
Будем рады Вас приветствовать на наших дневных программах, которые позволят Вам в полной мере наслужиться красотой города!

А
Выбрали экскурсию на 20.00, людей было всего ничего, а у тех кто был были маленькие дети, которые всю поездку орали🥰🥰🥰🥰 2 часа шума, который перебивал гида, потому ничего особо нового не узнала.
С
Всё отлично, кроме двух моментов. Первый- нам предложили срочно доплатил до 100 процентов за эту экскурсию, пишите и забирайте сразу деньги, ибо неудобно отвлекаться. Второе- видно что колонки поставили и
на открытую палубу, организатор старается! Но их недостаточно, не слышно экскурсовода. Местами заходили внутрь, очень интересный рассказ слушать. Ребята молодцы! Всё очень круто! Немного поправят и будет супер! Желаю успеха. Всё понравилось!

Е
Экскурсия понравилась, но на палубе не слышно рассказ экскурсовода.

