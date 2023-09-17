Акватории Казанки и Волги — отличное место, чтобы как следует рассмотреть город и сделать на память красивые фото.
Мы прокатимся вдоль Кремлёвской набережной, мимо Кремля, мечети Кул-Шариф, Дворца земледельцев, казанской «чаши», Адмиралтейской слободы и старинных пристаней. Вы послушаете путевые заметки гида и обзорно познакомитесь с историей города.
Описание экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности Казани:
- полюбуетесь панорамой бывшей Адмиралтейской слободы, уникальными постройками водозабора 19 века и старинными пристанями
- пройдёте под двумя мостами, Кировским и Кремлёвским
- насладитесь видами знаменитого моста «Миллениум», символа 1000-летия города
- проплывёте вдоль стен древнего Кремля, мимо падающей башни Сююмбике и восточной красавицы — мечети Кул Шариф
- увидите как на ладони гигантскую чашу — Центр семьи «Казан», храм-памятник в честь Нерукотворного образа Спасителя и Дворец земледельцев
- помашете рукой горожанам, гуляющим по Кремлёвской набережной
- посмотрите на знаменитый стадион Ак Барс Арена, который возникнет перед нами, словно лепесток лотоса
Организационные детали
Участие в экскурсии оплачивается заранее — не позднее, чем за сутки до начала. Оплатить экскурсию можно онлайн или у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования).
- На прогулке группу будет сопровождать гид из нашей команды
- Прогулка пройдёт на комфортабельных экскурсионных двухпалубных теплоходах «Москва 84» и «Азимут»
- На борту имеются 2 гальюна, камбуз, смотровая площадка и закрытая палуба на случай дождя и ветра
в будние дни в 12:00, 14:30 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2100 ₽
|Дети с 5 до 14 лет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центра семьи «Казан»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00, 14:30 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 22574 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надежные водители,
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
На верхней палубе все окна были затянуты солнцезащитной пленкой, а если открывать окно, то ты закрывал вообще всю видимость сидящим позади участникам экскурсии. Изначально у нас была дневная экскурсия, но
Нина
Ответ организатора:
Добрый день, Ольга. Нам очень жаль, что Вы остались разочарованы нашей прогулкой. Действительно, больше людей выбирает вечернее время прогулки, чтобы увидеть Казань в вечерних огнях. Надеемся, что Вы еще сможете посетить Казань, чтобы вдоволь ею насладиться.
Л
Брала вечернюю экскурсию.
Осталась довольна тем, что можно просто плыть и наслаждаться видами и огнями вечерней Казани. Все красиво подсвечено.
Если хотите что-то послушать, то нужно приходить заранее, чтобы занять местечко внутри,
Осталась довольна тем, что можно просто плыть и наслаждаться видами и огнями вечерней Казани. Все красиво подсвечено.
Если хотите что-то послушать, то нужно приходить заранее, чтобы занять местечко внутри,
И
Отвратительная экскурсия! Организации ноль. До последнего момента было неясно кто и где собирает группу, в последний момент, перед началом, объявили о посадке. Экскурсовод мычала что-то невнятно, заикалась, ощущение, что она зачиталась по бумажке, при этом не умея читать. Очень позднее время, ничего не видно. Ужасно, кошмарно. Жаль потраченного времени и денежных средств. Никому не рекомендую. Большое разочарование.
Нина
Ответ организатора:
Добрый день, Инна!
Задержки при отправке в этот день, к сожлаению, были связаны с проведением мероприятия по триатлону и перекрытиями в
И
Экскурсия не понравилась. Во-первых, была неорганизованная посадка на теплоход (большая толпа + отправление позже положенного).
Во-вторых, неинтересно было слушать экскурсовода, речь была похожа на заученный текст из "Википедии", который, к тому
Нина
Ответ организатора:
Ирина, здравствуйте!
К сожалению, подобная ситуация при посадке возникла как следствие перекрытия Казанки и части пешеходных дорог около пункта посадки теплоходов.
Данная экскурсия только для светлого времени суток. Плыть в темноте и не видеть ни Волгу, ни места слияния Волги и Казанки, ни знаменитого поворота Волги. Это бред! Рассказчица (экскурсовод) очень не интересная. Информации мало. Информация спутанная. Музыки больше, чем информации Не понравилось.
Нина
Ответ организатора:
Маргарита, здравствуйте!
Основной осмотр достопримечательной происходит в черте Казанки, при выходе на Волге мы предлагаем насладиться природными красотами нашего края. К
Е
Мест на открытой палубе мало из-за столиков. На нижней же палубе тесно и душно. Из-за этого впечатление от экскурсии смазалось.
Речь экскурсовода невнятная, местами просто было ничего не разобрать. Возможно, дело в технике.
По содержанию экскурсии тоже можно было расширить материал: путешествовали по Волге, а о самой реке информация крайне бедная
Речь экскурсовода невнятная, местами просто было ничего не разобрать. Возможно, дело в технике.
Нина
Ответ организатора:
Елена, добрый день!
Благодарим Вас за оставленный отзыв! На верхней палубе есть посадочные места за столиками и отдельно открытая путая часть
Старинный кораблик, второй ярус с оконными рамами из пластика - весь обзор эти рамы и перекрывают:(как и поступление речного воздуха:(
открытой палубы нет (пятачок в 5 кв метров на человек примерно
Нина
Ответ организатора:
Елена, добрый день!
Благодарим Вас за отзыв.
Мы сожалеем, что вид Казани с реки не произвел на Вас положительное впечатление. Мы примем Ваш отзыв во внимание и постараемся в дальнейшем учесть пожелания при составлении водного маршрута и улучшить качество предоставляемых услуг.
А
Экскурсия понравилась, спасибо за организацию путешествия по рекам Казанка и Волга.
О
Это не экскурсия, просто 2ух часовая поездка на теплоходе и рассказ в записи, которую еще и плохо слышно. Содрали в 2 конца - 4500 за 2 взрослых, 1 ребенок. Такая экскурсия в других местах меньше 1000 стоит, не говоря уже, что можно напрямую поездку на этом теплоходе купить.
Нина
Ответ организатора:
Ольга, добрый день! Теплоходная программа проводится в сопровождении экскурсовода, программу проводит человек, а не запись. При необходимости, Вы всегда можете
Поездка хороша. Но экскурсовод немного скучен. Заляпанные окна несколько отвлекают.
Очень хороша и интересная экскурсия. Экскурсовод интересно рассказывал,делал паузы музыкальные. Куча впечатлений и фотографий.
Н
Хотелось бы побольше истории про город. Когда стемнело, уже было неинтересно просто плыть по реке.
Нина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда!
Вечерняя программа направлена на то, чтобы у гостей Казани была возможность увидеть, как загораются огни на Кремле, Кремлевской набережной,
А
Выбрали экскурсию на 20.00, людей было всего ничего, а у тех кто был были маленькие дети, которые всю поездку орали🥰🥰🥰🥰 2 часа шума, который перебивал гида, потому ничего особо нового не узнала.
С
Всё отлично, кроме двух моментов. Первый- нам предложили срочно доплатил до 100 процентов за эту экскурсию, пишите и забирайте сразу деньги, ибо неудобно отвлекаться. Второе- видно что колонки поставили и
Е
Экскурсия понравилась, но на палубе не слышно рассказ экскурсовода.
