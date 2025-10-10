Гости и жители Казани могут насладиться мини-круизом по реке Казанке, который открывает панорамные виды на знаменитые достопримечательности города. Маршрут проходит вдоль стен Казанского Кремля, мимо Кремлевской набережной и моста Миллениум.



Гид расскажет о прошлом и будущем столицы Татарстана, делая акцент на истории и планах по благоустройству набережной. Это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса и узнать больше о его развитии

Лучшее время для посещения

Лучшее время для речной прогулки - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная. В это время года можно насладиться яркими видами и свежим воздухом. В апреле и октябре прогулка также возможна, но стоит учитывать прохладную погоду. В остальные месяцы прогулка менее комфортна из-за низких температур, но всё же возможна для тех, кто любит свежий воздух и спокойствие.

