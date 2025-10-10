Гости и жители Казани могут насладиться мини-круизом по реке Казанке, который открывает панорамные виды на знаменитые достопримечательности города. Маршрут проходит вдоль стен Казанского Кремля, мимо Кремлевской набережной и моста Миллениум.
Гид расскажет о прошлом и будущем столицы Татарстана, делая акцент на истории и планах по благоустройству набережной. Это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса и узнать больше о его развитии
Гид расскажет о прошлом и будущем столицы Татарстана, делая акцент на истории и планах по благоустройству набережной. Это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса и узнать больше о его развитии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные виды на Казань
- 🛳️ Комфортная прогулка на теплоходе
- 🏰 Виды на Казанский Кремль
- 🌉 Проезд под мостом Миллениум
- 📚 Интересные факты от гида
Лучшее время для посещения
Лучшее время для речной прогулки - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная. В это время года можно насладиться яркими видами и свежим воздухом. В апреле и октябре прогулка также возможна, но стоит учитывать прохладную погоду. В остальные месяцы прогулка менее комфортна из-за низких температур, но всё же возможна для тех, кто любит свежий воздух и спокойствие.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Казанский Кремль
- Кремлевская набережная
- Мост Миллениум
- Чаша
- Памятник «Всем павшим»
Описание экскурсииДавайте насладимся приятной погодой на борту теплохода? А заодно рассмотрим Казань с непривычного ракурса. Речная прогулка по центральной части столицы республики Татарстан — один из самых насыщенных и ярких маршрутов, который пройдет вдоль величественных стен Казанского Кремля, мимо Кремлевской набережной, моста Миллениум, знаменитой «Чаши», памятника «Всем павшим» и других популярных объектов. А пока вы будете любоваться видами на Казань, гид расскажет вам интересные факты из истории столицы Татарстана. Каким был город еще 50 лет назад и как облагородят набережную в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы вы найдете ответы на нашей экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр семьи "Казан" - ЗАГС "Чаша"
- Панорама Кремлёвской набережной
- Центр уличной молодежной культуры
- Экстрим-парк «УРАМ»
- Казанский Цирк - «летающая тарелка» Казани
- Дворец земледельцев
- Казанский Кремль
- Кремлёвский мост
- Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани
Что включено
- Билеты на прогулочный теплоход
- Речная прогулка
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 45 минут
Экскурсия длится около 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 80 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Удивительные мелодии саксофона были органичны на фоне реки Волги! Спасибо за гостеприимство, Казань!
Очень хочется, чтобы отзыв прочитали организаторы экскурсии и приняли к сведению информацию. Девочки, которые оформляют билеты в красном фургончике бубнят себе под нос механическими голосами. На улице ветер, музыка и
Было плохо слышно экскурсовода
Спасибо! Очень понравилось) экскурсия прошла на одном дыхании)
Экскурсия понравилась, обязательно поеду с вами еще
Забронировала билеты заранее на сайте по 960 рублей на человека на прогулку 16 августа в 22:00. Билеты пришли на почту, дата, время 22:00, все правильно.
В день экскурсии приходит смс от
В день экскурсии приходит смс от
Экскурсия великолепна
Взяли экскурсию 2 взрослых и 2 детей (7 и 3 года). 40 мин экскурсия для нас оказалась идеальной. Дети не устали, комфортное размещение на судне, познавательный рассказ гида. Все было супер. Особенно цена по сравнению с другими предложениями
Всё очень понравилось, экскурсия была интересная, познавательная. И погода отличная. Спасибо
