«Я в Казани»: Утренняя речная прогулка по Казанке

Погрузитесь в атмосферу Казани на борту теплохода, наслаждаясь видами на Кремль и мост Миллениум. Узнайте интересные факты о городе
Гости и жители Казани могут насладиться мини-круизом по реке Казанке, который открывает панорамные виды на знаменитые достопримечательности города. Маршрут проходит вдоль стен Казанского Кремля, мимо Кремлевской набережной и моста Миллениум.

Гид расскажет о прошлом и будущем столицы Татарстана, делая акцент на истории и планах по благоустройству набережной. Это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса и узнать больше о его развитии
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальные виды на Казань
  • 🛳️ Комфортная прогулка на теплоходе
  • 🏰 Виды на Казанский Кремль
  • 🌉 Проезд под мостом Миллениум
  • 📚 Интересные факты от гида

Лучшее время для посещения

Лучшее время для речной прогулки - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная. В это время года можно насладиться яркими видами и свежим воздухом. В апреле и октябре прогулка также возможна, но стоит учитывать прохладную погоду. В остальные месяцы прогулка менее комфортна из-за низких температур, но всё же возможна для тех, кто любит свежий воздух и спокойствие.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Казанский Кремль
  • Кремлевская набережная
  • Мост Миллениум
  • Чаша
  • Памятник «Всем павшим»

Описание экскурсии

Давайте насладимся приятной погодой на борту теплохода? А заодно рассмотрим Казань с непривычного ракурса. Речная прогулка по центральной части столицы республики Татарстан — один из самых насыщенных и ярких маршрутов, который пройдет вдоль величественных стен Казанского Кремля, мимо Кремлевской набережной, моста Миллениум, знаменитой «Чаши», памятника «Всем павшим» и других популярных объектов. А пока вы будете любоваться видами на Казань, гид расскажет вам интересные факты из истории столицы Татарстана. Каким был город еще 50 лет назад и как облагородят набережную в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы вы найдете ответы на нашей экскурсии.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр семьи "Казан" - ЗАГС "Чаша"
  • Панорама Кремлёвской набережной
  • Центр уличной молодежной культуры
  • Экстрим-парк «УРАМ»
  • Казанский Цирк - «летающая тарелка» Казани
  • Дворец земледельцев
  • Казанский Кремль
  • Кремлёвский мост
  • Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани
Что включено
  • Билеты на прогулочный теплоход
  • Речная прогулка
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 80 отзывов
Очень хочется, чтобы отзыв прочитали организаторы экскурсии и приняли к сведению информацию. Девочки, которые оформляют билеты в красном фургончике бубнят себе под нос механическими голосами. На улице ветер, музыка и
дети кричат - слышно плохо, приходится переспрашивать, а в ответ - хамство. И не важно кто перед ними: семейная пара с маленьким ребёнком, взрослые или пожилые люди. Время было утреннее 09.30 час, а они обе уже уставшие и создающие впечатление, что все туристы им ОЧЕНЬ надоели. В этом году мы с мужем были в разных городах на экскурсиях, а с таким отношением встретились первые. Так нельзя работать в сфере услуг! Обидно, что с самого утра испортили впечатление о городе.
Оценку повышаю за общение с гидом Еленой. Она большая умница - живое общение, интересный рассказ о достопримечательностях, шутки и вопросы показывают, что ей с людьми интересно общаться, а не просто делает свою работу и выдает информацию. Спасибо большое Елене за поднятие настроения и подсказки о интересных местах, которые стоит посетить в таком красивом городе!

Было плохо слышно экскурсовода
Спасибо! Очень понравилось) экскурсия прошла на одном дыхании)
Экскурсия понравилась, обязательно поеду с вами еще
Забронировала билеты заранее на сайте по 960 рублей на человека на прогулку 16 августа в 22:00. Билеты пришли на почту, дата, время 22:00, все правильно.
В день экскурсии приходит смс от
организатора - оплата 1600 с человека. Удивительно, подумала я и позвонила организатору, который в хамском тоне мне ответил, что вечерние прогулки только по 1600 и что мне там продали в Спутнике он не в курсе. Позвонила в Спутник - там обещали разобраться и ничего не произошло, ни звонка, ни письма, ни объяснений.
В общем вечер был категорически испорчен.

Экскурсия великолепна
Взяли экскурсию 2 взрослых и 2 детей (7 и 3 года). 40 мин экскурсия для нас оказалась идеальной. Дети не устали, комфортное размещение на судне, познавательный рассказ гида. Все было супер. Особенно цена по сравнению с другими предложениями
Всё очень понравилось, экскурсия была интересная, познавательная. И погода отличная. Спасибо

