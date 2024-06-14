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Лето уже на пороге! Это значит, что наступило время для теплоходных прогулок. Проходите на борт — вас ждет речная прогулка по центру Казани. Вы увидите уже знакомые достопримечательности, но с необычного ракурса.



Казанский кремль, Дворец земледельцев и Центр уличной молодежной культуры проплывут перед вами на расстояние вытянутой руки.