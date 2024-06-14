Лето уже на пороге! Это значит, что наступило время для теплоходных прогулок. Проходите на борт — вас ждет речная прогулка по центру Казани. Вы увидите уже знакомые достопримечательности, но с необычного ракурса.
Казанский кремль, Дворец земледельцев и Центр уличной молодежной культуры проплывут перед вами на расстояние вытянутой руки.
Казанский кремль, Дворец земледельцев и Центр уличной молодежной культуры проплывут перед вами на расстояние вытянутой руки.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Именно река придает городу особую живописность. Здесь многовековая история переплетается с современной урбанизацией. Во время прогулки, подставив лицо свежему ветерку, вслушиваясь в плеск воды, вы не только полюбуетесь открыточными видами Казани с воды, но и узнаете:
- какой была Казанка чуть более, чем полвека назад;
- сколько мостов соединяют берега Казанки в черте города;
- какое благоустройство ждет эти берега в ближайшем будущем;
• а ещё вы сможете загадать желания проходя под мостами — а эти желания всегда сбываются! Рассказ экскурсовода наполнит прогулку интересными фактами о столице Татарстана. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии. Время ожидания опаздывающих туристов — максимум 5 минут!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|от 900 ₽
|Дети до 5 лет
|0 ₽
|Пенсионеры
|от 800 ₽
|Дети 5-14 лет
|от 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр семьи "Казан" - ЗАГС "Чаша"
- Панорама Кремлёвской набережной
- Центр уличной молодежной культуры
- Экстрим-парк «УРАМ»
- Казанский Цирк - «летающая тарелка» Казани
- Дворец земледельцев
- Казанский Кремль
- Кремлёвский мост
- Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 382 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рубин
14 июня 2024
Судно интересное. Две палубы: верхняя открытая со стульями, нижняя с окнами и панорамной крышей, в ней есть бар, столики и диванчики. Дали кружок от чаши до кировской дамбы и обратно.
А
Анна
13 июня 2024
И
Игорь
13 июня 2024
Возможно после поездки в Свияжск это выглядит как то блекло. Но в качестве расширения кругозора очень не плохо но маловато
Л
Лилия
13 июня 2024
Экскурсия была супер короткой, 45 мин. Минимум информации. 1290р не стоит. Максимум 500р отдала бы.
К
Ксения
13 июня 2024
А
Александра
13 июня 2024
Было очень круто!!!
Е
Елена
12 июня 2024
Отличная экскурсия. Виден весь Кремль. рекомедую
В
Валентина
12 июня 2024
Очень милые люди!
Красивое мероприятие!
Спасибо вам! 🌹
Красивое мероприятие!
Спасибо вам! 🌹
М
Михаил
11 июня 2024
Экскурсия понравилась, понравился рассказ экскурсавода и программа в целом!
Р
Ренат
5 июня 2024
Т
Тимофей
5 июня 2024
Н
Наталья
5 июня 2024
Аудиогид испортил все ожидания от поездки. 04.06.2024г, 11.00
А
Андрей
4 июня 2024
О
Ольга
4 июня 2024
М
Марина
3 июня 2024
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