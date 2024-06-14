Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»

Лето уже на пороге! Это значит, что наступило время для теплоходных прогулок. Проходите на борт — вас ждет речная прогулка по центру Казани. Вы увидите уже знакомые достопримечательности, но с необычного ракурса.

Казанский кремль, Дворец земледельцев и Центр уличной молодежной культуры проплывут перед вами на расстояние вытянутой руки.
4.68
382 отзыва
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Именно река придает городу особую живописность. Здесь многовековая история переплетается с современной урбанизацией. Во время прогулки, подставив лицо свежему ветерку, вслушиваясь в плеск воды, вы не только полюбуетесь открыточными видами Казани с воды, но и узнаете:
  • какой была Казанка чуть более, чем полвека назад;
  • сколько мостов соединяют берега Казанки в черте города;
  • какое благоустройство ждет эти берега в ближайшем будущем;

• а ещё вы сможете загадать желания проходя под мостами — а эти желания всегда сбываются! Рассказ экскурсовода наполнит прогулку интересными фактами о столице Татарстана. Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии. Время ожидания опаздывающих туристов — максимум 5 минут!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослыеот 900 ₽
Дети до 5 лет0 ₽
Пенсионерыот 800 ₽
Дети 5-14 летот 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр семьи "Казан" - ЗАГС "Чаша"
  • Панорама Кремлёвской набережной
  • Центр уличной молодежной культуры
  • Экстрим-парк «УРАМ»
  • Казанский Цирк - «летающая тарелка» Казани
  • Дворец земледельцев
  • Казанский Кремль
  • Кремлёвский мост
  • Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 382 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
298
4
54
3
24
2
3
1
3
Р
14 июня 2024
Судно интересное. Две палубы: верхняя открытая со стульями, нижняя с окнами и панорамной крышей, в ней есть бар, столики и диванчики. Дали кружок от чаши до кировской дамбы и обратно.
читать дальше

Гид - экскурсовод так себе, текст из разряда и так сойдет, как будто пятиклассник его сочинял. Заценил фразу:"очпочмак - это наш татарский треугольный пирожок". Покатушки из разряда на один раз, поставить галочку.

А
13 июня 2024
И
13 июня 2024
Возможно после поездки в Свияжск это выглядит как то блекло. Но в качестве расширения кругозора очень не плохо но маловато
Л
13 июня 2024
Экскурсия была супер короткой, 45 мин. Минимум информации. 1290р не стоит. Максимум 500р отдала бы.
К
13 июня 2024
А
13 июня 2024
Было очень круто!!!
Е
12 июня 2024
Отличная экскурсия. Виден весь Кремль. рекомедую
В
12 июня 2024
Очень милые люди!
Красивое мероприятие!

Спасибо вам! 🌹
М
11 июня 2024
Экскурсия понравилась, понравился рассказ экскурсавода и программа в целом!
Р
5 июня 2024
Т
5 июня 2024
Н
5 июня 2024
Аудиогид испортил все ожидания от поездки. 04.06.2024г, 11.00
А
4 июня 2024
О
4 июня 2024
М
3 июня 2024

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

ГрупповыеВодные развлеченияРечные прогулкиКазанский кремльПопулярные местаЦентр семьи КазанДворец ЗемледельцевДворцы, замки и особнякиКазанский государственный циркСвятые местаПрогулки по КазанкеСпасская Башня Казанского КремляКолокольня Богоявленского собораПо рекам и каналамНа теплоходе

Похожие экскурсии из Казани

На катере по реке Казанке
🚤 На катере
Круиз
1 час
9 отзывов
На катере по реке Казанке: уникальные виды Казани с воды
Насладитесь панорамами Казани с борта комфортабельного катера. Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: На улице Брюсова 51
Завтра в 10:00
25 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Казань: первые впечатления о третьей столице
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
864 отзыва
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
7 900 за всё до 12 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
132 отзыва
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
1 июля в 08:00
22 июля в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Казани
ХорошоТам