С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск. Вы узнаете тайные истории сталинских репрессий и чем сейчас живет город. На острове находится более 30 исторических достопримечательностей, старинные монастыри и церкви. Вы сможете не только узнать об этом месте, но и насладиться видами на Волгу. Экскурсия проводится в мини-группе до 5 человек.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Целые века и столетия истории нашей страны пронесутся перед вами за одно мгновение. Старейшие церкви и монастыри, легенды и тайны Ивана Грозного, удивительные пейзажи Волги, Свияги и Щуки, тёмные страницы репрессий и ГУЛАГа — всё это хранит в себе остров-град Свияжск. Организационные детали:
- Просим Вас бронировать экскурсию за 72 часа.
- Цена указана за прогулку на катере до Свияжска и обратно.
- Максимальный размер группы 5 человек.
- Длительность экскурсии на острове — 2 часа, оплачивается отдельно.
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Важная информация: Обратите внимание: экскурсия (услуги гида) в Свияжске 2 часа — 5500 руб. за группу, 1.5 часа — 5000 руб. за группу. При увеличении группы доплата за каждого человека 900 руб. В стоимость не входят входные билеты в музей.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров-град Свияжск
- Успенско-Богородицкий монастырь
- Иоанно-Предтеченский монастыри с древнейшей деревянной церковью всего Татарстана
- Рождественская площадь
- Пейзажи и красоты Волги, Свияги и Щуки
Что включено
- Прогулка (транспортное обслуживание) на комфортабельном катере вместимостью до 5 человек из Казани до Свияжска и обратно
Что не входит в цену
- Экскурсия (услуги гида) в Свияжске - 5000 за 1.5 ч, 5500 за 2 ч.
- Питание.
- Ожидание катера 2 часа - 11000 рублей
- Входные билеты в музее
Место начала и завершения?
Ул. Брюсова, 51
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Обратите внимание: экскурсия (услуги гида) в Свияжске 2 часа - 5500 руб. за группу
- 1.5 часа - 5000 руб. за группу. При увеличении группы доплата за каждого человека 900 руб. В стоимость не входят входные билеты в музей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо большое за организацию. Родственники довольны, хорошее соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Капитану Игорю и гиду Елене отдельный +
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А
Спасибо большое за организацию. Родственники довольны, хорошее соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Капитану Игорю и гиду Елене отдельный +
Вам был полезен этот отзыв?
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