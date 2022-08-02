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С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск. Вы узнаете тайные истории сталинских репрессий и чем сейчас живет город. На острове находится более 30 исторических достопримечательностей, старинные монастыри и церкви. Вы сможете не только узнать об этом месте, но и насладиться видами на Волгу. Экскурсия проводится в мини-группе до 5 человек.