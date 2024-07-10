Места, по которым проложен наш водный маршрут, удивительны. Они находятся почти в центре мегаполиса, но вы почувствуете себя здесь, как за городом. Наш инструктор научит вас правильно грести и будет сопровождать всю прогулку. Попутно сделает отличные фото и видео. А после вы согреетесь ароматным чаем со сладостями.

Описание водной прогулки

Перед стартом вам покажут, как управлять сапбордом: как грести и распределять вес по доске. А затем вы отправитесь в путешествие по озеру Кабан.

Я нашёл это место 2 года назад, тогда я не мог оторваться от рабочих процессов часами, но мой внутренний мир жаждал приключений! Я был поражён, насколько здесь тихо, так хорошо просто лечь на сап и смотреть в небо, настоящий релакс после рабочего дня! Приглашаю и вас испытать эти эмоции.

Организационные детали