Места, по которым проложен наш водный маршрут, удивительны. Они находятся почти в центре мегаполиса, но вы почувствуете себя здесь, как за городом. Наш инструктор научит вас правильно грести и будет сопровождать всю прогулку. Попутно сделает отличные фото и видео. А после вы согреетесь ароматным чаем со сладостями.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00
Описание водной прогулки
Перед стартом вам покажут, как управлять сапбордом: как грести и распределять вес по доске. А затем вы отправитесь в путешествие по озеру Кабан.
Я нашёл это место 2 года назад, тогда я не мог оторваться от рабочих процессов часами, но мой внутренний мир жаждал приключений! Я был поражён, насколько здесь тихо, так хорошо просто лечь на сап и смотреть в небо, настоящий релакс после рабочего дня! Приглашаю и вас испытать эти эмоции.
Организационные детали
- В стоимость включено: обучение, оборудование, полное сопровождение инструктора и фотографии, чай и сладости
- По запросу мы можем организовать прогулку днём. Также вы можете обратиться к нам, если вам нужен трансфер до озера
- Сопровождать вас буду я или другой инструктор из нашей команды
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 610 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Казани, в районе Военного 33-го городка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильнур — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 244 туристов
Наша команда состоит из замечательных ребят. Ильдар — инструктор, массажист, йога-практик. Покатает на сапе, поставит на гвозди и проведет чайную церемонию. Артур — мастер по сапбордингу, Аня — фотограф от бога, Ильнур — пилот дрона. С нетерпением ждем встречи с вами!Задать вопрос
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