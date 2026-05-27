Это программа 3 в 1: квест в средневековой локации, мастер-класс по татарской кухне и фотосессия в национальных костюмах.
Разгадывая загадки и встречая неожиданных персонажей, вы познакомитесь с историей Казанского ханства. Полакомитесь эчпочмаком собственного приготовления и увидите себя в образе правителя. Интересно будет и детям, и взрослым!
Описание квеста
Мастер-класс по эчпочмаку — вы своими руками приготовите одно из главных блюд татарской кухни, услышите о его истории и съедите сразу во время чаепития. Или заберёте с собой.
Квест в исторической локации — путешествие по эпохам Казанского ханства: загадки, каверзные вопросы, колоритные персонажи и клад.
Фотосессия в национальных костюмах — вы примерите образ великого хана или прекрасной ханбике. Фотографировать можно на свой телефон, профессиональные снимки — по специальному тарифу.
Организационные детали
- Профессиональные фото придут вам на электронную почту в обработке вечером в тот же день или на следующий (для варианта билета с фотосессией)
- Экскурсию для вас проведёт гид музея
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Квест, МК и фото на свой телефон
|2600 ₽
|Квест, МК и 3 профессиональных фото
|3500 ₽
|Квест, МК и 10 профессиональных фото
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Чернышевского
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 283 туристов
Я профессиональный гид 1 категории. Участвовала в экскурсионном сопровождении всех крупных спортивных мероприятий, проводимых в Казани. Родилась и выросла в Казани, люблю свой город и считаю своей миссией помочь гостям нашего города тоже полюбить его. Мои молодые и амбициозные коллеги помогают гостям нашего города лучше узнать его, почувствовать колорит, услышать его тайны и легенды, вдохнуть аромат национальной кухни.
