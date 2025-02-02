Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Казани, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Эчпочмак своими руками
15 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Эчпочмак своими руками
Приглашаем на увлекательный мастер-класс по приготовлению эчпочмака в Казани. Узнайте секреты татарской кухни и примерьте национальный костюм
Начало: У ресторана «Давыл»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1700 за человека
Вкусная Казань
Пешая
1 отзыв
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусная Казань
С первого взгляда влюбиться в национальную татарскую кухню на мастер-классе с дегустацией
Начало: У озера Кабан
Расписание: в воскресенье в 16:00
Завтра в 11:30
23 фев в 11:30
3990 за человека
Старо-татарская слобода Казани: история и традиции
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-татарская слобода Казани: история и традиции
Проникнуться национальным колоритом и увидеть старинную культуру, которую хранят местные жители
Начало: Возле театра им. Камала
Завтра в 15:00
23 фев в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 февраля 2025
    Эчпочмак своими руками
    Были на мероприятии 26.01.2025 г. Это восторг!!! Для ресторана не собралось достаточное количество участников, и мы пошли в гости к Диляре.
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    Какой был потрясающий вечер!!!! Мы готовили 4 вида эчпочмака, делали рулетик из пастилы, Диляра угостила нас вкусным ужином. Всё проходило так, словно мы с ней родственники- интересно, познавательно и с юмором. Нам оооочень понравилось! Рекомендую! 👍👍👍

    Были на мероприятии 26.01.2025 гБыли на мероприятии 26.01.2025 гБыли на мероприятии 26.01.2025 г
  • С
    Софья
    29 января 2025
    Эчпочмак своими руками
    Ресторан не одобрил бронь, потому что было мало людей, поэтому мастеркласс прошёл у мастера дома. Мы готовили эчпочмаки трех разных
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    видов, татарский десерт. Нас угостили азу по татарски, салатом Татарстан, хворостом, баурсаком, татарским чаем! Всё было очень вкусно! Мы с друзьями очень объелись). Что не съели забрали с собой! Узнали много интересного о культуре казанских татар. Мастеркласс очень понравился, уютная атмосфера!

    Ресторан не одобрил бронь, потому что было мало людей, поэтому мастеркласс прошёл у мастера дома. МыРесторан не одобрил бронь, потому что было мало людей, поэтому мастеркласс прошёл у мастера дома. МыРесторан не одобрил бронь, потому что было мало людей, поэтому мастеркласс прошёл у мастера дома. МыРесторан не одобрил бронь, потому что было мало людей, поэтому мастеркласс прошёл у мастера дома. МыРесторан не одобрил бронь, потому что было мало людей, поэтому мастеркласс прошёл у мастера дома. Мы
  • М
    Максим
    29 января 2025
    Эчпочмак своими руками
    Спасибо, очень уютно и вкусно
  • И
    Ирина
    6 ноября 2024
    Вкусная Казань
    Очень понравилась оперативная работа менеджера при бронировании заказа и конечно же общение с гидом Русланом. На экскурсии была с подругой,
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    нам все понравилось. Узнали много исторических фактов про Казань, сами слепили эчпочмак и элеш! Очень советуем всем туристам попробовать эту экскурсию:)

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эчпочмак своими руками
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  3. Старо-татарская слобода Казани: история и традиции
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Благовещенский собор
  5. Старо-татарская слобода
  6. Кул-Шариф
  7. Башня Сююмбике
  8. Кремль
  9. Старая Казань
  10. Улица Баумана
Сколько стоит экскурсия по Казани в феврале 2025
Сейчас в Казани в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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