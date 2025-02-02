2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Эчпочмак своими руками
Приглашаем на увлекательный мастер-класс по приготовлению эчпочмака в Казани. Узнайте секреты татарской кухни и примерьте национальный костюм
Начало: У ресторана «Давыл»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1700₽ за человека
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусная Казань
С первого взгляда влюбиться в национальную татарскую кухню на мастер-классе с дегустацией
Начало: У озера Кабан
Расписание: в воскресенье в 16:00
Завтра в 11:30
23 фев в 11:30
3990₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-татарская слобода Казани: история и традиции
Проникнуться национальным колоритом и увидеть старинную культуру, которую хранят местные жители
Начало: Возле театра им. Камала
Завтра в 15:00
23 фев в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 февраля 2025Были на мероприятии 26.01.2025 г. Это восторг!!! Для ресторана не собралось достаточное количество участников, и мы пошли в гости к Диляре.
- ССофья29 января 2025Ресторан не одобрил бронь, потому что было мало людей, поэтому мастеркласс прошёл у мастера дома. Мы готовили эчпочмаки трех разных
- ММаксим29 января 2025Спасибо, очень уютно и вкусно
- ИИрина6 ноября 2024Очень понравилась оперативная работа менеджера при бронировании заказа и конечно же общение с гидом Русланом. На экскурсии была с подругой,
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Кулинарные мастер-классы»
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