читать дальше Какой был потрясающий вечер!!!! Мы готовили 4 вида эчпочмака, делали рулетик из пастилы, Диляра угостила нас вкусным ужином. Всё проходило так, словно мы с ней родственники- интересно, познавательно и с юмором. Нам оооочень понравилось! Рекомендую! 👍👍👍

Были на мероприятии 26.01.2025 г. Это восторг!!! Для ресторана не собралось достаточное количество участников, и мы пошли в гости к Диляре.