За 1 день вы прикоснетесь к святыням острова Свияжск, совершите речную прогулку по протокам Волги к острову-граду и перенесётесь во времена Ивана Грозного. Мы обеспечим комфорт, расскажем историю этих прославленных мест и дадим свободное время для фото и обеда.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание круиза

Прогулка на катере по акватории Волги (1 час). Крупнейшая река в мире, впадающая в бессточный водоем, и самая длинная река Европы — в наших краях Волга очень живописна. На катере вы прокатитесь по ее протокам и полюбуетесь Макарьевским монастырем на высоком берегу.

Остров-град Свияжск. Катер причалит к пристани Свияжска, не просто острова, но историко-архитектурного памятника. Сперва у вас будет время, чтобы пообедать и купить сувениры, а после вы отправитесь на экскурсию по главным достопримечательностям Свияжска (2 часа). Перенесетесь во времена, когда Иван Грозный брал Казань, посетите Успенский монастырь 16-18 вв и сделаете фото со смотровой площадки на залив.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном катере в группе до 6 человек

Начало и окончание экскурсии в Казани, место встречи обсуждается отдельно

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

При желании можем взять ещё 4 человека, доплата за каждого — 1500 ₽

Что входит в стоимость, а что — нет