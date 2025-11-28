За 1 день вы прикоснетесь к святыням острова Свияжск, совершите речную прогулку по протокам Волги к острову-граду и перенесётесь во времена Ивана Грозного.
Мы обеспечим комфорт, расскажем историю этих прославленных мест и дадим свободное время для фото и обеда.
Описание круиза
Прогулка на катере по акватории Волги (1 час). Крупнейшая река в мире, впадающая в бессточный водоем, и самая длинная река Европы — в наших краях Волга очень живописна. На катере вы прокатитесь по ее протокам и полюбуетесь Макарьевским монастырем на высоком берегу.
Остров-град Свияжск. Катер причалит к пристани Свияжска, не просто острова, но историко-архитектурного памятника. Сперва у вас будет время, чтобы пообедать и купить сувениры, а после вы отправитесь на экскурсию по главным достопримечательностям Свияжска (2 часа). Перенесетесь во времена, когда Иван Грозный брал Казань, посетите Успенский монастырь 16-18 вв и сделаете фото со смотровой площадки на залив.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном катере в группе до 6 человек
- Начало и окончание экскурсии в Казани, место встречи обсуждается отдельно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- При желании можем взять ещё 4 человека, доплата за каждого — 1500 ₽
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: прогулка на катере (спас. жилеты предусмотрены), все входные билеты
- Дополнительно оплачивается обед (время выделяется)
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльза — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 1026 туристов
Грамотные экскурсоводы, комфортабельный транспорт и низкие цены! Наша профессиональная команда предлагает экскурсии и туры на любой вкус, как для организованных групп, так и для индивидуальных туристов.
