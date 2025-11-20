Вы прогуляетесь по маршруту, известному даже не всем местным жителям. Соприкоснётесь с живым городом, его историей и культурой, увидите храмы, медресе и купеческие дома. А также узнаете, как здесь формировалась уникальная татарская идентичность.

Описание экскурсии

Вы увидите:

дом Карла Фукса — профессора Казанского университета, табиба (с тат. языка «врача») и первого исследователя быта татар, в гостях у которого бывал сам Александр Пушкин

— профессора Казанского университета, табиба (с тат. языка «врача») и первого исследователя быта татар, в гостях у которого бывал сам Александр Пушкин Тихвинский храм — главный православный храм Забулачья, где службы проходят на татарском языке

— главный православный храм Забулачья, где службы проходят на татарском языке медресе «Мухаммадия» — alma mater большинства татарской интеллигенции: культурных и общественных деятелей, литераторов, политиков

— alma mater большинства татарской интеллигенции: культурных и общественных деятелей, литераторов, политиков самый короткий и узкий переулок Казани — атмосферное место для необычных фотографий

— атмосферное место для необычных фотографий Сенную мечеть — один из исторических торговых центров города, где продавали сено, конную упряжь, изделия из кожи, чай и мыло

— один из исторических торговых центров города, где продавали сено, конную упряжь, изделия из кожи, чай и мыло доходные дома, которые содержали богатые татарские купцы

Вы узнаете:

Кто стоял у истоков татарского национального образования и какую роль оно сыграло в развитии культуры конца 19 – начала 20 века

Где получали лучшее образование татары-мусульмане и как была устроена татарская школа (медресе) и быт учеников (шакирдов)

В чём особенности культуры православных татар (кряшен) и как они сосуществовали с мусульманскими общинами

Как у татар-мусульман появился запрещённый в исламе театр

Какими ремёслами славились жители слободы и чему у них научился будущий великий певец Фёдор Шаляпин

Зачем Александр Пушкин приезжал в Татарскую слободу

А затем в уютной чайной за чашечкой чая мы обсудим темы 18+, а именно распространено ли было многожёнство в татарских семьях, были ли проблемы с алкоголизмом у татар 150 лет назад и многие другие.

По желанию и возможности устроим шопинг по локальным магазинам Сенного базара.

Организационные детали

Чаепитие включено в стоимость экскурсии.