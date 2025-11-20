Вы прогуляетесь по маршруту, известному даже не всем местным жителям. Соприкоснётесь с живым городом, его историей и культурой, увидите храмы, медресе и купеческие дома. А также узнаете, как здесь формировалась уникальная татарская идентичность.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- дом Карла Фукса — профессора Казанского университета, табиба (с тат. языка «врача») и первого исследователя быта татар, в гостях у которого бывал сам Александр Пушкин
- Тихвинский храм — главный православный храм Забулачья, где службы проходят на татарском языке
- медресе «Мухаммадия» — alma mater большинства татарской интеллигенции: культурных и общественных деятелей, литераторов, политиков
- самый короткий и узкий переулок Казани — атмосферное место для необычных фотографий
- Сенную мечеть — один из исторических торговых центров города, где продавали сено, конную упряжь, изделия из кожи, чай и мыло
- доходные дома, которые содержали богатые татарские купцы
Вы узнаете:
- Кто стоял у истоков татарского национального образования и какую роль оно сыграло в развитии культуры конца 19 – начала 20 века
- Где получали лучшее образование татары-мусульмане и как была устроена татарская школа (медресе) и быт учеников (шакирдов)
- В чём особенности культуры православных татар (кряшен) и как они сосуществовали с мусульманскими общинами
- Как у татар-мусульман появился запрещённый в исламе театр
- Какими ремёслами славились жители слободы и чему у них научился будущий великий певец Фёдор Шаляпин
- Зачем Александр Пушкин приезжал в Татарскую слободу
А затем в уютной чайной за чашечкой чая мы обсудим темы 18+, а именно распространено ли было многожёнство в татарских семьях, были ли проблемы с алкоголизмом у татар 150 лет назад и многие другие.
По желанию и возможности устроим шопинг по локальным магазинам Сенного базара.
Организационные детали
Чаепитие включено в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 130 туристов
Привет, искатели новых впечатлений! Я культуролог не только по образованию, но и по призванию. Я не просто изучаю историю родной Казани — я живу ею, погружаюсь в каждую деталь и
