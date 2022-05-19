Тёмная сторона Казани

На протяжении столетий в татарской столице бушевали нешуточные страсти

На протяжении столетий в татарской столице бушевали нешуточные страсти.

Вы уcлышите о попытке самоубийства Максима Горького, краже иконы Казанской Божьей матери и местном маркизе де Саде.

Погуляете по старинным улицам, посетите храм Параскевы Пятницы и Богородицкий монастырь — а я расскажу, какие таинственные события в них происходили.
Тёмная сторона Казани
Тёмная сторона Казани
Тёмная сторона Казани
Тёмная сторона Казани
Тёмная сторона Казани
Тёмная сторона Казани

Что вас ожидает 🤩

  • Здание Пересыльной тюрьмы
  • Храм Параскевы (Пятницы)
  • Богородицкий монастырь
  • Площадь Свободы
  • Здание Национальной библиотеки
  • Фуксовский садик
  • Дом Адамюка

Что вас ожидает:

Тёмные истории знаменитых жителей города

Вы узнаете истории знаменитых «постояльцев» Пересыльной тюрьмы и выясните, как в 30-е годы прошлого века использовался храм Параскевы Пятницы. В Богородицком монастыре раскроете интригующие подробности кражи иконы Казанской Божьей матери. А на Федориной горе я расскажу о попытке самоубийства Алексея Пешкова, будущего знаменитого писателя Максима Горького.
На центральной площади Свободы я поделюсь деталями событий, которые горячо обсуждались здесь в начале прошлого века. А также покажу расположенные неподалеку бывшие апартаменты «казанского маркиза де Сада». Кроме того, вы узнаете, насколько «случайным» был пожар в здании Казанского театра и какая трагическая история произошла в семье известного казанского офтальмолога Адамюка на улице Б. Красная.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремлёвская, 1, Казань
Завершение: ул. Жуковского, 24, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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