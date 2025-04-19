Сердце Казани — улица Баумана — один из главных символов столицы Татарстана. Я познакомлю вас с её знаковыми памятниками, богатым наследием и всеми гранями культурной идентичности. Мы побываем в местах, где звучит и русская, и татарская музыка, продаются национальные товары, а от непередаваемых ароматов местных блюд и обилия сувениров аж захватывает дух!

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Описание экскурсии

Район вокруг современной улицы Баумана — Казанский посад — возник в 16-17 веках и стал важным торговым узлом Казани. Эти места привлекали купцов, которые открывали свои лавки, склады и мастерские. Здесь же проходили ярмарки и культурные мероприятия, а главная улица стала средоточием торговли и общественной жизни.

Что хранит в себе современный Казанский посад? К каким тайнам и историческим фактам можно прикоснуться, совершив прогулку по одной из самой исторических улиц Казани? Расскажу на экскурсии!

Мы с вами посмотрим:

Яркие образцы архитектуры 19 века

Старинные доходные дома

Аптеку на Малой Проломной

Богоявленскую церковь

Колокольню церкви Богоявления

И обсудим: