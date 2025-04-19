Сердце Казани — улица Баумана — один из главных символов столицы Татарстана.
Я познакомлю вас с её знаковыми памятниками, богатым наследием и всеми гранями культурной идентичности.
Мы побываем в местах, где звучит и русская, и татарская музыка, продаются национальные товары, а от непередаваемых ароматов местных блюд и обилия сувениров аж захватывает дух!
Я познакомлю вас с её знаковыми памятниками, богатым наследием и всеми гранями культурной идентичности.
Мы побываем в местах, где звучит и русская, и татарская музыка, продаются национальные товары, а от непередаваемых ароматов местных блюд и обилия сувениров аж захватывает дух!
Описание экскурсии
Район вокруг современной улицы Баумана — Казанский посад — возник в 16-17 веках и стал важным торговым узлом Казани. Эти места привлекали купцов, которые открывали свои лавки, склады и мастерские. Здесь же проходили ярмарки и культурные мероприятия, а главная улица стала средоточием торговли и общественной жизни.
Что хранит в себе современный Казанский посад? К каким тайнам и историческим фактам можно прикоснуться, совершив прогулку по одной из самой исторических улиц Казани? Расскажу на экскурсии!
Мы с вами посмотрим:
- Яркие образцы архитектуры 19 века
- Старинные доходные дома
- Аптеку на Малой Проломной
- Богоявленскую церковь
- Колокольню церкви Богоявления
И обсудим:
- Историю старейшего местного театра
- Легендарного казанского кота
- Что за карета стоит посередине улицы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Я являюсь профессиональным экскурсоводом, историком и научным сотрудником самого главного музея Республики Татарстан, аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю также с вип-гостями и вип-группами. Я расскажу всё о Казани, Татарстане и татарском народе.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки улицы Баумана
Погрузитесь в историю Казани на прогулке по улице Баумана, где каждая деталь хранит тайны прошлого и удивляет современностью
Начало: У станции метро «Площадь Тукая»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Интеллигентная Казань»
Узнать, как в Казани жили поэты и актёры, художники и писатели, врачи и учителя
Начало: В районе улицы Горького
Расписание: в воскресенье в 10:00
20 апр в 10:00
27 апр в 10:00
700 ₽ за человека
Квест
до 1 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Прогулка по улицам Казани»
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1390 ₽ за экскурсию