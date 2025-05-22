На экскурсии по Баумана в Казани гости смогут насладиться прогулкой по исторической улице, осмотреть старинные дома и скульптуры.
Участники поднимутся на Богоявленскую колокольню, посетят дореволюционную аптеку и церковь, где крестили Шаляпина.
5 причин купить эту экскурсию
- 📷 Фотографии на фоне старинных зданий
- 🔔 Восхитительный вид с колокольни
- 🏛️ Истории о Баумана и её тайнах
- 🍽️ Татарская кухня в лучших местах
- 🎭 Места выступлений джазового оркестра
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Аптека Бренингов
- Богоявленская колокольня
- Церковь 18 века
- Никольский кафедральный собор
- Казанский кремль
Описание экскурсии
- Мы посетим дореволюционную аптеку Бренингов, которая сохранила интерьер и старинную кассу.
- Поднимемся на самую высокую колокольню Казани — Богоявленскую, чтобы осмотреть улицу Баумана и старую часть города.
- Зайдём в церковь 18 века, в которой крестили Фёдора Шаляпина.
- Посчитаем и сфотографируемся со всеми оленями, котами, конями и щелкунчиками.
- Попробуем отыскать кабанчика, сбежавшего с озера Кабан.
- Откроем тайну подземной галереи и найдём вход в неё.
- Посмотрим на Феодоровскую икону Богоматери в старинном Никольском кафедральном соборе.
А ещё вы увидите:
- Брёвна-перекрытия, которые прекрасно сохранились в усадьбе купца-старообрядца.
- Банк, в котором хранился золотой запас Российской империи.
- Афиши русского драмтеатра им. Качалова.
- Места, где играл знаменитый на весь мир джазовый оркестр Лундстрема и Деринга.
- Вид на Казанский кремль.
И услышите:
- Историю древнейшей улицы Казани.
- Куда делся золотой запас Российской империи.
- Почему Баумана стала улицей-праздником и когда по ней лучше гулять.
- Сколько зданий рухнуло из-за строительства подземной галереи.
- Где живёт татарская русалка Су анасы.
- Что почём в книжном ресторане и где самая недорогая и вкусная столовая.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии — 2 км.
- Дополнительно оплачивается вход на смотровую площадку колокольни: взрослые — 200 ₽ (возьмите с собой наличные), дети до 7 лет — бесплатно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 134 туристов
Я родилась в Казани, люблю свой город и Татарстан, по которому с детства путешествую. Работала педагогом и журналистом. Хорошо знаю события как древней, так и новейшей истории города и края.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Lydia
22 мая 2025
Эта экскурсия — настоящее погружение в историю и атмосферу старинной (и современной)Казани. Программа очень насыщенная и разнообразная, позволяет увидеть город с разных сторон.
Ирина
18 мар 2025
были на пешеходной экскурсии с Гульнарой(4 взрослых), хоть и с погодой нам не подфортило-лил дождь и был ветер, мы остались довольны. Встреча состоялась вовремя, город со смотровой площадки увидели, прошли по интересным местам и услышали много нового и интересного. Гид энергична и интересна, однозначно рекомендую от всех нас!
