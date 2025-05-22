Мои заказы

По главной улице Казани

Прогулка по Баумана в Казани подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте историю улицы, полюбуйтесь архитектурой и насладитесь атмосферой города
На экскурсии по Баумана в Казани гости смогут насладиться прогулкой по исторической улице, осмотреть старинные дома и скульптуры.

Участники поднимутся на Богоявленскую колокольню, посетят дореволюционную аптеку и церковь, где крестили Шаляпина.
читать дальше

Увидят афиши драмтеатра и места, где играл джазовый оркестр. Узнают, где хранился золотой запас Российской империи и куда он исчез. Прогулка обещает быть насыщенной и познавательной, открывая множество тайн и легенд Казани

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📷 Фотографии на фоне старинных зданий
  • 🔔 Восхитительный вид с колокольни
  • 🏛️ Истории о Баумана и её тайнах
  • 🍽️ Татарская кухня в лучших местах
  • 🎭 Места выступлений джазового оркестра
По главной улице Казани© Гульнара
По главной улице Казани© Гульнара
По главной улице Казани© Гульнара
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Аптека Бренингов
  • Богоявленская колокольня
  • Церковь 18 века
  • Никольский кафедральный собор
  • Казанский кремль

Описание экскурсии

  • Мы посетим дореволюционную аптеку Бренингов, которая сохранила интерьер и старинную кассу.
  • Поднимемся на самую высокую колокольню Казани — Богоявленскую, чтобы осмотреть улицу Баумана и старую часть города.
  • Зайдём в церковь 18 века, в которой крестили Фёдора Шаляпина.
  • Посчитаем и сфотографируемся со всеми оленями, котами, конями и щелкунчиками.
  • Попробуем отыскать кабанчика, сбежавшего с озера Кабан.
  • Откроем тайну подземной галереи и найдём вход в неё.
  • Посмотрим на Феодоровскую икону Богоматери в старинном Никольском кафедральном соборе.

А ещё вы увидите:

  • Брёвна-перекрытия, которые прекрасно сохранились в усадьбе купца-старообрядца.
  • Банк, в котором хранился золотой запас Российской империи.
  • Афиши русского драмтеатра им. Качалова.
  • Места, где играл знаменитый на весь мир джазовый оркестр Лундстрема и Деринга.
  • Вид на Казанский кремль.

И услышите:

  • Историю древнейшей улицы Казани.
  • Куда делся золотой запас Российской империи.
  • Почему Баумана стала улицей-праздником и когда по ней лучше гулять.
  • Сколько зданий рухнуло из-за строительства подземной галереи.
  • Где живёт татарская русалка Су анасы.
  • Что почём в книжном ресторане и где самая недорогая и вкусная столовая.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии — 2 км.
  • Дополнительно оплачивается вход на смотровую площадку колокольни: взрослые — 200 ₽ (возьмите с собой наличные), дети до 7 лет — бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 134 туристов
Я родилась в Казани, люблю свой город и Татарстан, по которому с детства путешествую. Работала педагогом и журналистом. Хорошо знаю события как древней, так и новейшей истории города и края.
читать дальше

Позже переучилась на гида и теперь с удовольствием знакомлю гостей города с его историей и интересными местами. Внештатный экскурсовод Национального музея Республики Татарстан, аккредитованный гид по Свияжску и Елабуге, член Гильдии экскурсоводов РТ. Провожу экскурсии в интерактивной форме: общаюсь с гостями по ходу маршрута, а не читаю заготовленную лекцию. Люди получают удовольствие от собственной смекалки и креативности. Если нужно, всегда могу скорректировать маршрут и уделить больше времени интересующему объекту.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Lydia
Lydia
22 мая 2025
Эта экскурсия — настоящее погружение в историю и атмосферу старинной (и современной)Казани. Программа очень насыщенная и разнообразная, позволяет увидеть город с разных сторон.

Что особенно хочется отметить; -посещение дореволюционной аптеки Бренингов
читать дальше

(с оригинальными вещами этой семьи, они все сохранились)
- рассказ про старообрядцев и их влияние на город, а также про тайны золотого запаса Российской империи (история весьма интригующая)
- подземная галерея (под улицей впечатляющие катакомбы).

К сожалению, не успели подняться на Богоявленскую колокольню(были ограничены по времени).
Вообще, экскурсия отлично сочетает исторические факты, легенды и живые истории, рекомендую всем, кто уже посетил самые известные достопримечательности Казани и хочет узнать побольше про этот прекрасный город.
Хочется также отметить профессионализм Гульнары как гида: быстро скорректировала программу (так как у нас было немного времени на прогулку) и просто как приятного в общении человека.

И
Ирина
18 мар 2025
были на пешеходной экскурсии с Гульнарой(4 взрослых), хоть и с погодой нам не подфортило-лил дождь и был ветер, мы остались довольны. Встреча состоялась вовремя, город со смотровой площадки увидели, прошли по интересным местам и услышали много нового и интересного. Гид энергична и интересна, однозначно рекомендую от всех нас!

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
Пешая
2 часа
191 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
Прогулка по Казани раскрывает её архитектурные тайны и истории жителей. Окунитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:30, в среду в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:30
13 ноя в 12:30
900 ₽ за человека
Пешком по улице Баумана
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по улице Баумана
Прогуляться по самой популярной улице Казани, узнать её историю и увидеть достопримечательности
Начало: На площади Габдуллы Тукая
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
1000 ₽ за человека
От ногайской дороги до улицы Баумана: путешествие в историю Казани
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
История улицы Баумана
Прогулка по улице Баумана в Казани подарит вам встречу с архитектурными шедеврами и историческими тайнами города. Откройте для себя прошлое
Начало: На площади Тукая
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
3850 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани