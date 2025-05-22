читать дальше

(с оригинальными вещами этой семьи, они все сохранились)

- рассказ про старообрядцев и их влияние на город, а также про тайны золотого запаса Российской империи (история весьма интригующая)

- подземная галерея (под улицей впечатляющие катакомбы).



К сожалению, не успели подняться на Богоявленскую колокольню(были ограничены по времени).

Вообще, экскурсия отлично сочетает исторические факты, легенды и живые истории, рекомендую всем, кто уже посетил самые известные достопримечательности Казани и хочет узнать побольше про этот прекрасный город.

Хочется также отметить профессионализм Гульнары как гида: быстро скорректировала программу (так как у нас было немного времени на прогулку) и просто как приятного в общении человека.