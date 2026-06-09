Вечерняя прогулка на современном теплоходе премиум-класса по спокойным водам реки Казанка — отличный способ провести незабываемое время с семьей или друзьями.
Наша речная прогулка поможет снять стресс, ощутить спокойствие и восстановить силы, не уезжая за пределы города.
Приятная прохлада, уютная обстановка и потрясающие виды Казани — всё это ждёт вас на вечернем мини-круизе по Казанке.
Наша речная прогулка поможет снять стресс, ощутить спокойствие и восстановить силы, не уезжая за пределы города.
Приятная прохлада, уютная обстановка и потрясающие виды Казани — всё это ждёт вас на вечернем мини-круизе по Казанке.
Описание экскурсииЧто вас ожидает:Не отвлекаясь на вечернюю суету и плотный автомобильный трафик, Вы получите возможность наслаждаться великолепными видами на известные достопримечательности города, которые открываются исключительно со стороны реки Казанки и могут удивить не только гостей столицы, но и коренных жителей Казани. Кроме того, сам процесс речного путешествия на комфортабельном прогулочном теплоходе под приятную музыку, располагает как к приятному отдыху и к спокойному созерцанию реки, так и обеспечивает приятные впечатления от знакомства с вечерней Казанью. В продолжении теплоходной прогулки экскурсионное обслуживание не предусмотрено. Важная информация: На причал необходимо приходить заблаговременно — не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете. В дни массовых мероприятий место начала может быть изменено. Менеджер предупредит вас об изменениях. Обратите внимание! Экскурсионное обслуживание на прогулке не предусмотрено. На борт строго запрещено приносить продукты питания, пиво и безалкогольные напитки (крепкий алкоголь в умеренных количествах только с чеком из магазина). В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс.
Ежедневно в 19:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр семьи «Казан»
- Панорама Кремлёвской набережной
- Центр уличной молодежной культуры
- Экстрим-парк «УРАМ»
- Казанский Цирк
- Дворец земледельцев
- Казанский Кремль
- Кремлёвский мост
- Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани
Что включено
- Билеты на прогулочный теплоход
- Речная прогулка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
Ул. Нижнезареченская дамба, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- На причал необходимо приходить заблаговременно - не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете
- В дни массовых мероприятий место начала может быть изменено. Менеджер предупредит вас об изменениях
- Обратите внимание! Экскурсионное обслуживание на прогулке не предусмотрено
- На борт строго запрещено приносить продукты питания, пиво и безалкогольные напитки (крепкий алкоголь в умеренных количествах только с чеком из магазина)
- В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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