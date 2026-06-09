Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вечерняя прогулка на современном теплоходе премиум-класса по спокойным водам реки Казанка — отличный способ провести незабываемое время с семьей или друзьями.



Наша речная прогулка поможет снять стресс, ощутить спокойствие и восстановить силы, не уезжая за пределы города.



Приятная прохлада, уютная обстановка и потрясающие виды Казани — всё это ждёт вас на вечернем мини-круизе по Казанке.

Teplohod Info Ваш гид в Казани Задать вопрос Групповая экскурсия 1600 ₽ за человека 1.5 часа Прогулки по Казанке, теплоходе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ожидает:Не отвлекаясь на вечернюю суету и плотный автомобильный трафик, Вы получите возможность наслаждаться великолепными видами на известные достопримечательности города, которые открываются исключительно со стороны реки Казанки и могут удивить не только гостей столицы, но и коренных жителей Казани. Кроме того, сам процесс речного путешествия на комфортабельном прогулочном теплоходе под приятную музыку, располагает как к приятному отдыху и к спокойному созерцанию реки, так и обеспечивает приятные впечатления от знакомства с вечерней Казанью. В продолжении теплоходной прогулки экскурсионное обслуживание не предусмотрено. Важная информация: На причал необходимо приходить заблаговременно — не менее, чем за 10 минут до отправления теплохода в рейс. Посадка заканчивается за 5 минут до времени, указанного в билете. В дни массовых мероприятий место начала может быть изменено. Менеджер предупредит вас об изменениях. Обратите внимание! Экскурсионное обслуживание на прогулке не предусмотрено. На борт строго запрещено приносить продукты питания, пиво и безалкогольные напитки (крепкий алкоголь в умеренных количествах только с чеком из магазина). В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс.

Ежедневно в 19:00. Выбрать дату