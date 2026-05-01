Вечерняя Казань, живая музыка и атмосфера маленького праздника на воде.
Как вам такой вариант встречи с семьёй или друзьями, а, может, и свидания? Вас ждут красивые виды на город, речная прохлада и выступления музыкантов. Саксофон, аккордеон или скрипка создадут настроение для особенного вечера.
Описание экскурсии
Во время мини-круиза вы увидите:
- Казанский кремль.
- Кремлёвскую набережную.
- Дворец земледельцев.
- Центр семьи «Казан» («Чашу»).
- мост Миллениум.
- парк «Урам».
- Казанский цирк и колесо обозрения.
- храм-памятник «Всем павшим».
Организационные детали
- Работаем на основании обязательной лицензии на водные пассажирские перевозки. Есть спасательные жилеты для каждого пассажира.
- Рейс может быть перенесён или отменён из-за погодных условий.
- Еда и напитки в баре и ресторане на борту оплачиваются дополнительно по желанию.
- На теплоход не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с животными, а также с кальянами, оружием и пиротехническими изделиями.
- Если вы с ребёнком до 2-х лет, на борт можно взять коляску и детское питание. Занять место для младенца возможно только при наличии свободных мест на теплоходе.
ежедневно в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Студенты
|1600 ₽
|Стандартный
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Нижнезареченской дамбе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы успешно организуем речные прогулки по Казанке и Волге с 2023 года. Создаём маршруты, где сочетаются красивые виды, комфортная атмосфера и яркие впечатления. У нашей команды большой опыт в организации прогулок и мероприятий, поэтому мы знаем, как сделать отдых на воде действительно запоминающимся. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя Казань с нового ракурса — с воды.
