Вечерняя экскурсия по Казани предлагает уникальную возможность увидеть город в его ночном великолепии. Световые эффекты придают особый шарм таким местам, как Казанский кремль и мечеть Кул-Шариф. Прогулка включает посещение Старо-татарской слободы и театра кукол «Экият».
Вы сможете насладиться видом на реку Казанку и посетить такие знаковые места, как Дворец земледельцев и парк Тысячелетия. Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе с опытным гидом
Вы сможете насладиться видом на реку Казанку и посетить такие знаковые места, как Дворец земледельцев и парк Тысячелетия. Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе с опытным гидом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные виды на вечернюю Казань
- 🕌 Посещение исторических и современных достопримечательностей
- 🚌 Комфортабельный автобусный тур
- 🎭 Возможность сделать яркие фотографии
- 🏞 Прогулка по Старо-татарской слободе
Что можно увидеть
- Казанский кремль
- Мечеть Кул-Шариф
- Старо-татарская слобода
- Театр кукол «Экият»
- Дворец земледельцев
- Парк Тысячелетия
- Мост Миллениум
- Озеро Кабан
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Из окна автобуса вы увидите:
объекты Универсиады — Дворец водных видов спорта, дворец единоборств «Ак.
Барс»
озеро Кабан — живописный оазис с великолепными фонтанами парк Тысячелетия — одно из любимых мест отдыха горожан мост Миллениум — самый высокий мост в Казани с красивой подсветкой Казанский кремль и вечерние огни мечети Кул-Шариф канал Булак — проток реки Булак, соединяющий Старо-татарскую слободу и кремль площадь Свободы — одну из главных площадей в историческом центре театр оперы и балета — основную театральную сцену города площадь перед театром имени Камала — место, где находятся танцующие фонтаны с разноцветной подсветкой
Мы остановимся возле:
- дворца бракосочетания «Чаша» с видом на реку Казанку и историческую часть города.
- Дворца земледельцев — с подсветкой, которая придаёт зданию таинственный облик.
- театра кукол «Экият» — где можно сделать много фото с героями любимых сказок.
- комплекса «Туган Авылым» — уютной деревеньки с бревенчатыми домиками и прудом.
- спортивного комплекса «Казань Арена».
- парка им. Горького и поющих фонтанов (в летний период).
- Старо-татарской слободы — торгового, ремесленного и культурного центра казанских татар.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на туристическом автобусе.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Студенты
|1000 ₽
|Школьники до 17 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 1513 туристов
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждём вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
9 фев 2025
Нет терминала для оплаты
И
Ирина
4 фев 2025
Все понравилось
Анна
22 янв 2025
Экскурсия была просто потрясающей! Мы посетили множество интересных мест, таких как Казанский кремль, Чашу, и другие. Гид была очень внимательной и она рассказала нам много интересных фактов о городе и
Татьяна
18 ноя 2024
Отличная экскурсия. Всё очень понравилось.
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