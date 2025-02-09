читать дальше его истории. Я также была очень впечатлена тем, как красиво освещены здания и улицы Казани в вечернее время. В целом, это была отличная экскурсия, и я бы рекомендовала её всем, кто посещает Казань.

Экскурсия была просто потрясающей! Мы посетили множество интересных мест, таких как Казанский кремль, Чашу, и другие. Гид была очень внимательной и она рассказала нам много интересных фактов о городе и