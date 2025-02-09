Вечерняя экскурсия по Казани

Путешествие по вечерней Казани - это возможность увидеть город в новом свете. Откройте для себя его волшебные огни и уникальные достопримечательности
Вечерняя экскурсия по Казани предлагает уникальную возможность увидеть город в его ночном великолепии. Световые эффекты придают особый шарм таким местам, как Казанский кремль и мечеть Кул-Шариф. Прогулка включает посещение Старо-татарской слободы и театра кукол «Экият».

Вы сможете насладиться видом на реку Казанку и посетить такие знаковые места, как Дворец земледельцев и парк Тысячелетия. Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе с опытным гидом
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные виды на вечернюю Казань
  • 🕌 Посещение исторических и современных достопримечательностей
  • 🚌 Комфортабельный автобусный тур
  • 🎭 Возможность сделать яркие фотографии
  • 🏞 Прогулка по Старо-татарской слободе
Вечерняя экскурсия по Казани
Вечерняя экскурсия по Казани
Вечерняя экскурсия по Казани
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 19:00

Что можно увидеть

  • Казанский кремль
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Старо-татарская слобода
  • Театр кукол «Экият»
  • Дворец земледельцев
  • Парк Тысячелетия
  • Мост Миллениум
  • Озеро Кабан

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Из окна автобуса вы увидите:

объекты Универсиады — Дворец водных видов спорта, дворец единоборств «Ак.
Барс»
  • озеро Кабан — живописный оазис с великолепными фонтанами
  • парк Тысячелетия — одно из любимых мест отдыха горожан
  • мост Миллениум — самый высокий мост в Казани с красивой подсветкой
  • Казанский кремль и вечерние огни мечети Кул-Шариф
  • канал Булак — проток реки Булак, соединяющий Старо-татарскую слободу и кремль
  • площадь Свободы — одну из главных площадей в историческом центре
  • театр оперы и балета — основную театральную сцену города
  • площадь перед театром имени Камала — место, где находятся танцующие фонтаны с разноцветной подсветкой

    • Мы остановимся возле:

    • дворца бракосочетания «Чаша» с видом на реку Казанку и историческую часть города.
    • Дворца земледельцев — с подсветкой, которая придаёт зданию таинственный облик.
    • театра кукол «Экият» — где можно сделать много фото с героями любимых сказок.
    • комплекса «Туган Авылым» — уютной деревеньки с бревенчатыми домиками и прудом.
    • спортивного комплекса «Казань Арена».
    • парка им. Горького и поющих фонтанов (в летний период).
    • Старо-татарской слободы — торгового, ремесленного и культурного центра казанских татар.

    Организационные детали

    • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на туристическом автобусе.
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

    ежедневно в 19:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1100 ₽
    Дети до 7 летБесплатно
    Пенсионеры1000 ₽
    Студенты1000 ₽
    Школьники до 17 лет1000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Улица Баумана
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 19:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    С
    9 фев 2025
    Нет терминала для оплаты
    И
    4 фев 2025
    Все понравилось
    Анна
    22 янв 2025
    Экскурсия была просто потрясающей! Мы посетили множество интересных мест, таких как Казанский кремль, Чашу, и другие. Гид была очень внимательной и она рассказала нам много интересных фактов о городе и
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    его истории. Я также была очень впечатлена тем, как красиво освещены здания и улицы Казани в вечернее время. В целом, это была отличная экскурсия, и я бы рекомендовала её всем, кто посещает Казань.

    Экскурсия была просто потрясающей! Мы посетили множество интересных мест, таких как Казанский кремль, Чашу, и другие.Экскурсия была просто потрясающей! Мы посетили множество интересных мест, таких как Казанский кремль, Чашу, и другие.
    Татьяна
    18 ноя 2024
    Отличная экскурсия. Всё очень понравилось.
    Отличная экскурсия. Всё очень понравилось.Отличная экскурсия. Всё очень понравилось.Отличная экскурсия. Всё очень понравилось.Отличная экскурсия. Всё очень понравилось.Отличная экскурсия. Всё очень понравилось.Отличная экскурсия. Всё очень понравилось.Отличная экскурсия. Всё очень понравилось.

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