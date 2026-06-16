Казанский кремль стоит на холме, улица Баумана уходит вниз, перед набережной крутой спуск… Как всё это увидеть? Легко! За два часа мы объедем все главные городские локации (пешком на это ушёл бы целый день!).
И пусть вас не пугают холмы — на электровелосипеде мы успеем и в кремль, и на набережную, и в новые кварталы, не выбившись из сил.
И пусть вас не пугают холмы — на электровелосипеде мы успеем и в кремль, и на набережную, и в новые кварталы, не выбившись из сил.
Описание экскурсии
- Казанский кремль и тихая улица Батурина
- Дворец земледельцев
- Кремлёвская набережная
- ЗАГС «Чаша»
- Стадион «Ак Барс Арена»
- Мост Миллениум — с видами на реку и город
- Парк «Урам» — новое сердце Казани
- Фуксовский сад — вид на город с высоты
- Национальная библиотека и площадь Свободы
- Парк «Чёрное озеро» и Университетский городок
- Финальный проезд по улице Кремлёвской
Почему электровелосипед
Объехать холмистый центр на обычном велосипеде — марафон. На электровелосипеде — приятная прогулка. Вам не придётся с усилием взбираться в гору или лететь вниз без тормозов. Электропривод возьмёт на себя самую сложную часть — и у вас даже останутся силы на ужин и вечернюю прогулку.
Организационные детали
- В стоимость входит прокат электровелосипеда и аренда аудиогида, с которым вы будете слышать рассказы о городе даже на расстоянии
- Не рекомендуем детям до 12 лет: высота велосипедов рассчитана больше на взрослых
- Есть специальные сиденья для детей от 9 мес. до 6 лет. Однако стоит предварительно оценить возможности своего ребёнка: если по каким-либо причинам вы не сможете продолжить экскурсию, вам придётся сойти с маршрута
- С вами будет один из гидов нашей команды
в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльза — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 1030 туристов
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