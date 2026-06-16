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Казанский кремль стоит на холме, улица Баумана уходит вниз, перед набережной крутой спуск… Как всё это увидеть? Легко! За два часа мы объедем все главные городские локации (пешком на это ушёл бы целый день!).



И пусть вас не пугают холмы — на электровелосипеде мы успеем и в кремль, и на набережную, и в новые кварталы, не выбившись из сил.