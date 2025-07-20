читать дальше

мою пунктуальность и прочие мелочи предоставленного Вам сервиса. Напоминать о себе было излишне, моя супруга всегда была с Вами на связи, оперативно отвечала на все вопросы, предлагала различные варианты времяпрепровождения и этапы экскурсии. Но на будущее учту, что это нужно делать заранее, чем накануне.

Обычно, накануне я звоню гостям, чтобы спросить, куда за ними заехать, хотя в описании экскурсии указан четкий адрес встречи и мы по умолчанию встречаемся там. Вам тоже были представлены особые условия.

Я прекрасно понимаю, что именно Вам испортило настроение - моё замечание Вашему супругу, что вести экскурсию под бесконечные телефонные разговоры физически и морально тяжело. У нас не было договоренности "подстраиваться под темп Вашей работы" и я не был предупрежден о том, что моя работа будет проходить параллельно Вашей. Было бы справедливо указать этот нюанс при заказе услуги и тогда я, возможно, бы отказался от её предоставления или заранее знал, на что шёл.

Не удивительно, что при такой ситуации Вы "не услышали ни одного интересного факта".

Я с большим уважением отношусь к каждому гостю моего любимого города. Как истинный патриот своей земли с глубокой любовью рассказываю о ней множество самой разнообразной информации. А также, как истинный гостеприимный татарин, готов удовлетворить каприз любого гостя, что считаю по максимуму делал для Вас. И при этом, уважение к себе и своей работе хотелось бы тоже ощущать.

Спасибо, что посетили нашу прекрасную Казань!