Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис

Путешествие в мир технологий от первой ЭВМ до города будущего. Узнайте, как IT-индустрия меняет мир и оцените её влияние на жизнь
Путешествие в Казань откроет двери в мир высоких технологий.

Участники узнают о роли IT в современном мире, посетят уникальные площадки, включая старый и новый IT-парки, магазин самообслуживания и картинные галереи, созданные искусственным интеллектом.

Особое внимание уделено киберспортивной арене и университету Иннополис, который сочетает образование и бизнес. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, что делает её доступной и удобной для всех
4.56
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в мир IT-технологий
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🏛 Посещение уникальных мест
  • 🎨 Взаимодействие с искусственным интеллектом
  • 🏆 Лучшая киберспортивная арена
Ближайшие даты:
26
авг27
авг28
авг29
авг30
авг31
авг1
сен
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Старый IT-парк
  • Новый IT-парк
  • Магазин самообслуживания
  • Картинные галереи
  • Комната-музей Башира Рамеева
  • Киберспортивная арена
  • IT-школа «21-й век»
  • Университет Иннополис

Описание экскурсии

За один день вы побываете на двух уникальных площадках для развития информационных технологий, где сможете:

  • Увидеть современную техническую инфраструктуру
  • Узнать о развитии технологий в республике Татарстан
  • Оценить научную и ресурсную базу

Мы посетим:

  • Старый и новый IT-парки Казани, где для вас сыграет цифровой рояль 1910 года, вы попробуете себя в роли IT-художника и словите релакс у «красной стены»
  • Магазин самообслуживания, где нет ни одной живой души, но купить можно любой товар
  • Картинные галереи, созданные искусственным интеллектом строго по законам различных живописных жанров
  • Комнату-музей Башира Рамеева — создателя ЭВМ в России — где можно трогать и испытывать на работоспособность абсолютно всё
  • Лучшую киберспортивную арену во всём Поволжье, где проходили «Игры будущего 2024»
  • IT-школу «21-й век», где учатся будущие светила инновационных наук
  • Университет Иннополис, который работает по уникальной для России модели, сочетая образование, науку и бизнес

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле для группы 1-4 человека
  • За дополнительную плату возможно заказать минивэн (для 5-10 человек) или автобус до 50 человек
  • Возрастное ограничение: 10+

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 151 туриста
Меня зовут Руслан. Я коренной житель Казани, татарин. Обожаю свой город и республику. Мои экскурсии основаны на любви к своему народу, и частичку этой любви я подарю вам! Моя супруга Ольга — тоже аккредитованный экскурсовод по Казани и при этом коренная сибирячка. Она полюбила мой город и мой народ с первого взгляда, ибо написано: «Станут двое как одна плоть»!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
1
М
Максим
20 июл 2025
Очень познавательная и интересная экскурсия в IT парк Рамеева и Иннополис. Я был с двумя детьми и их очень все заинтересовало. Руслан хороший рассказчик, проехались по Иннополису, отдельное, спасибо, за паром, который нас на обратном пути довез до Казани, прекрасные виды! Небольшая рекомендация все же больше времени уделить Иннополису, походить там, возможно внутрь университета зайти и кампуса!
М
Марина
13 июл 2025
Мы заказывали индивидуальную экскурсию на более комфортном авто. Водичку предоставили, приехали вовремя. Накануне мне пришлось самой писать, куда за нами приехать и напоминать про себя. Мы очень много путешествуем, берем
читать дальше

всегда индивидуальные экскурсии, платим за время экскурсовода, чтобы мы могли параллельно работать и не были ни к чему привязаны. Если мы не укладываемся в график или что-то не успеваем, то это только наша ответственность. Нам озвучили, что экскурсоводу не комфортно давать информацию в таких условиях. На мой взгляд, при индивидуальной экскурсии за очень не маленькую цену, хотелось бы, чтобы экскурсовод подстраивался под наш темп и график работы, мы для этого и платим большую сумму. Информацию экскурсовод старался предоставить полную, в большом количестве, на все вопросы нам отвечали. Сама подача информации лично нам не зашла, тк чувствовалось, что мы как-будто на экзамене, не было цепляющих фактов. При оформлении экскурсии я просила учесть не туристические места, хотелось бы увидеть истинную Казань. Нас возили только по супер-популярным местам, куда и так любой турист может попасть сам. До начала экскурсии я просила прописать мне места, куда поедем, мне сказали не переживать, что все будет хорошо, а в итоге тривиальная экскурсионная программа без интересных фактов. Опять же, это только наше субъективное мнение, оно может быть не верным, мы избалованы путешествиями и хорошими экскурсиями.
В целом, если хочется общей ознакомительной экскурсии, у данного организатора можно ее брать.

Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Марина, спасибо, что при Вашем плотном графике Вы выбрали время написать отзыв!
Я очень рад, что вы остались довольны автомобилем, оценили
читать дальше

мою пунктуальность и прочие мелочи предоставленного Вам сервиса. Напоминать о себе было излишне, моя супруга всегда была с Вами на связи, оперативно отвечала на все вопросы, предлагала различные варианты времяпрепровождения и этапы экскурсии. Но на будущее учту, что это нужно делать заранее, чем накануне.
Обычно, накануне я звоню гостям, чтобы спросить, куда за ними заехать, хотя в описании экскурсии указан четкий адрес встречи и мы по умолчанию встречаемся там. Вам тоже были представлены особые условия.
Я прекрасно понимаю, что именно Вам испортило настроение - моё замечание Вашему супругу, что вести экскурсию под бесконечные телефонные разговоры физически и морально тяжело. У нас не было договоренности "подстраиваться под темп Вашей работы" и я не был предупрежден о том, что моя работа будет проходить параллельно Вашей. Было бы справедливо указать этот нюанс при заказе услуги и тогда я, возможно, бы отказался от её предоставления или заранее знал, на что шёл.
Не удивительно, что при такой ситуации Вы "не услышали ни одного интересного факта".
Я с большим уважением отношусь к каждому гостю моего любимого города. Как истинный патриот своей земли с глубокой любовью рассказываю о ней множество самой разнообразной информации. А также, как истинный гостеприимный татарин, готов удовлетворить каприз любого гостя, что считаю по максимуму делал для Вас. И при этом, уважение к себе и своей работе хотелось бы тоже ощущать.
Спасибо, что посетили нашу прекрасную Казань!

Евгения
Евгения
8 июл 2025
Всё очень понравилось. Иннополис очень необычный город, надо там побывать, чтоб это понять.
Тихо, чисто, технологично.
Некоторые факты удивили. Сын заинтересовался университетом, как перспективой на будущее.
Спасибо за экскурсию.
Сергей
Сергей
12 июн 2025
Очень познавательная экскурсия! Вы увидите место гораздо круче Кремниевой Долины! Место, где учатся, работают и живут наши нынешние и будущие IT-гении. Покатаетесь на беспилотном такси. Отведаете самый вкусный итальянский кофе. А также посетите современный IT технопарк в Казане и узнаете как создаются и продвигаются высокотехнологичные стартапы. Заодно увидите современную арену киберспорта! Все очень круто! Обязательно к посещению!!!
В
Виталий
6 мая 2025
Экскурсия очень крутая, локации которые посетили оставили очень приятные впечатления. Руслан экскурсовод профессионал с большой буквы!!!
С
Сергей
2 мая 2025
Хорошая организация и программа, очень интересно рассказывает гид! Бонусом показал хорошее место, где можно купить хороший чак чак)
Советую всем посетить, особенно тем, кто любит hi-tech.
С
Светлана
6 апр 2025
Все было хорошо организовано!
Гид имеет очень широкий! Кругозор.
Прекрасное знание города! Показывает лучшие места.
А
Анна
8 мар 2025
Наша праздничная экскурсия началась с подаренных тюльпанов Русланом. Информация была легко доступной, Руслан эрудированный и интересный экскурсовод. Мы остались довольны. Будем Вас рекомендовать. Благодарим)
Дарья
Дарья
6 янв 2025
Невероятно динамичная и интересная экскурсия по IT объектам и сфере в Казани!
Хотите узнать:
Как выглядит Cyber Arena и даже поиграть?
Как называются жители Иннополиса?
Историю одного итальянца и и при чем здесь кофе?
И
читать дальше

ещё множество других интересностей?
Отправляйтесь на экскурсию!

Разносторонность фактов о самой Казани в переплетении с прошлым и будущим от экскурсовода Руслана завораживают и вызывают жгучий интерес изучить факты о Казани и конечно вернуться!

Благодарю Руслана, за нестандартную экскурсию и состояние "влюбленности" в Казань в целом!

