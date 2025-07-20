Путешествие в Казань откроет двери в мир высоких технологий.
Участники узнают о роли IT в современном мире, посетят уникальные площадки, включая старый и новый IT-парки, магазин самообслуживания и картинные галереи, созданные искусственным интеллектом.
Особое внимание уделено киберспортивной арене и университету Иннополис, который сочетает образование и бизнес. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, что делает её доступной и удобной для всех
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в мир IT-технологий
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🏛 Посещение уникальных мест
- 🎨 Взаимодействие с искусственным интеллектом
- 🏆 Лучшая киберспортивная арена
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Старый IT-парк
- Новый IT-парк
- Магазин самообслуживания
- Картинные галереи
- Комната-музей Башира Рамеева
- Киберспортивная арена
- IT-школа «21-й век»
- Университет Иннополис
Описание экскурсии
За один день вы побываете на двух уникальных площадках для развития информационных технологий, где сможете:
- Увидеть современную техническую инфраструктуру
- Узнать о развитии технологий в республике Татарстан
- Оценить научную и ресурсную базу
Мы посетим:
- Старый и новый IT-парки Казани, где для вас сыграет цифровой рояль 1910 года, вы попробуете себя в роли IT-художника и словите релакс у «красной стены»
- Магазин самообслуживания, где нет ни одной живой души, но купить можно любой товар
- Картинные галереи, созданные искусственным интеллектом строго по законам различных живописных жанров
- Комнату-музей Башира Рамеева — создателя ЭВМ в России — где можно трогать и испытывать на работоспособность абсолютно всё
- Лучшую киберспортивную арену во всём Поволжье, где проходили «Игры будущего 2024»
- IT-школу «21-й век», где учатся будущие светила инновационных наук
- Университет Иннополис, который работает по уникальной для России модели, сочетая образование, науку и бизнес
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле для группы 1-4 человека
- За дополнительную плату возможно заказать минивэн (для 5-10 человек) или автобус до 50 человек
- Возрастное ограничение: 10+
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 151 туриста
Меня зовут Руслан. Я коренной житель Казани, татарин. Обожаю свой город и республику. Мои экскурсии основаны на любви к своему народу, и частичку этой любви я подарю вам! Моя супруга Ольга — тоже аккредитованный экскурсовод по Казани и при этом коренная сибирячка. Она полюбила мой город и мой народ с первого взгляда, ибо написано: «Станут двое как одна плоть»!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
20 июл 2025
Очень познавательная и интересная экскурсия в IT парк Рамеева и Иннополис. Я был с двумя детьми и их очень все заинтересовало. Руслан хороший рассказчик, проехались по Иннополису, отдельное, спасибо, за паром, который нас на обратном пути довез до Казани, прекрасные виды! Небольшая рекомендация все же больше времени уделить Иннополису, походить там, возможно внутрь университета зайти и кампуса!
М
Марина
13 июл 2025
Мы заказывали индивидуальную экскурсию на более комфортном авто. Водичку предоставили, приехали вовремя. Накануне мне пришлось самой писать, куда за нами приехать и напоминать про себя. Мы очень много путешествуем, берем
Руслан
Ответ организатора:
Марина, спасибо, что при Вашем плотном графике Вы выбрали время написать отзыв!
Евгения
8 июл 2025
Всё очень понравилось. Иннополис очень необычный город, надо там побывать, чтоб это понять.
Некоторые факты удивили. Сын заинтересовался университетом, как перспективой на будущее.
Спасибо за экскурсию.
Сергей
12 июн 2025
Очень познавательная экскурсия! Вы увидите место гораздо круче Кремниевой Долины! Место, где учатся, работают и живут наши нынешние и будущие IT-гении. Покатаетесь на беспилотном такси. Отведаете самый вкусный итальянский кофе. А также посетите современный IT технопарк в Казане и узнаете как создаются и продвигаются высокотехнологичные стартапы. Заодно увидите современную арену киберспорта! Все очень круто! Обязательно к посещению!!!
В
Виталий
6 мая 2025
Экскурсия очень крутая, локации которые посетили оставили очень приятные впечатления. Руслан экскурсовод профессионал с большой буквы!!!
С
Сергей
2 мая 2025
Хорошая организация и программа, очень интересно рассказывает гид! Бонусом показал хорошее место, где можно купить хороший чак чак)
С
Светлана
6 апр 2025
Все было хорошо организовано!
Прекрасное знание города! Показывает лучшие места.
А
Анна
8 мар 2025
Наша праздничная экскурсия началась с подаренных тюльпанов Русланом. Информация была легко доступной, Руслан эрудированный и интересный экскурсовод. Мы остались довольны. Будем Вас рекомендовать. Благодарим)
Дарья
6 янв 2025
Невероятно динамичная и интересная экскурсия по IT объектам и сфере в Казани!
