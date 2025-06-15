В Казани достаточно прогуляться по центру, чтобы увидеть, как сменяют друг друга несколько веков. Вместе мы расшифруем их приметы через архитектуру, факты и легенды.
Выясним, чем живёт сейчас столица Татарстана, и разберёмся, как городу с тысячелетней историей удаётся оставаться ярким и современным.
Выясним, чем живёт сейчас столица Татарстана, и разберёмся, как городу с тысячелетней историей удаётся оставаться ярким и современным.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Пассажи 19 века — роскошно украшенные здания, отражающие стиль своего времени.
- Петропавловский собор — уникальный храм 18 века с богатой архитектурной историей.
- Особняки купцов — некогда административные здания, а сегодня — памятники культуры.
- Белокаменный кремль — административный центр Казани.
- Мечеть Кул Шариф — символ исламской культуры.
- Благовещенский собор — старейшее каменное здание города.
- Башню Сююмбике — визитную карточку Казани, которая, к сожалению, так и не появилась на 1000-рублёвой купюре.
- Богородицкий монастырь — место обретения Казанской иконы Божией Матери, до которого дойдём под стенами Кремля.
Вы узнаете:
- Почему один из красивейших особняков Казани уже много лет пустует.
- Как Казань за 30 лет перешагнула 2 века.
- Почему исторический центр Казани попал в буферную зону и что это значит.
- Откуда на русской башне в кремле мусульманский символ.
- Почему в кремле есть колокол внутри церкви, а в главном храме Богородицкого монастыря икона и её оклад находятся не вместе.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в кремль: взрослый — 150 ₽, пенсионеры, студенты, школьники — 140 ₽. Билеты оплачиваются гиду до начала экскурсии.
- Женщинам для посещения мечети и церкви нужно взять платок (если его нет, выдадут на месте).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1100 ₽
|Дети 8-16 лет
|500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кремлёвской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 747 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
15 июн 2025
Хочу поблагодарить
экскурсовода Ларису за увлекательное путешествие по исторической части Казани. За внимательный подход к подбору маршрута и разнообразие затрагивает тем. А так же за терпение, при ответе на постоянно возникаемве вопросы. Было интересно и познавательно. Благодарим и конечно же рекомендуем!
экскурсовода Ларису за увлекательное путешествие по исторической части Казани. За внимательный подход к подбору маршрута и разнообразие затрагивает тем. А так же за терпение, при ответе на постоянно возникаемве вопросы. Было интересно и познавательно. Благодарим и конечно же рекомендуем!
И
Ирина
5 мая 2025
Если Вы в поиске гида и читаете мой отзыв-то смело утверждаю, что время на поиске можно сэкономить. Лариса великолепный гид. Она любит свой город, знает его историю. И каким-то магическим
Наталья
19 апр 2025
Экскурсия очегь понравилась, посетили все заявленные локации. Лариса много и нтересно рассказывает про Казань, исторические события, связанные с посещаемыми местами, в т. ч. показывает старые фотографии как выглядело раньше.
Время пролетело незаметно, спасибо Ларисе за экскурсию!
Время пролетело незаметно, спасибо Ларисе за экскурсию!
Т
Татьяна
30 мар 2025
Очень понравилась экскурсия!!!
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Аудиогид
Иммерсивная аудиопрогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на автомобильной экскурсии
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Казань: по следам истории
Погрузитесь в атмосферу Казани, где величественные храмы соседствуют с мечетями, а старинные особняки рассказывают о прошлом
Начало: В районе улицы Баумана
Расписание: во вторник в 13:30, в субботу в 10:00
11 ноя в 13:30
12 ноя в 13:30
1200 ₽ за человека