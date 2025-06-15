Мои заказы

Казань от былых времён до наших дней

Увидеть места, где история мирно соседствует с современностью
В Казани достаточно прогуляться по центру, чтобы увидеть, как сменяют друг друга несколько веков. Вместе мы расшифруем их приметы через архитектуру, факты и легенды.

Выясним, чем живёт сейчас столица Татарстана, и разберёмся, как городу с тысячелетней историей удаётся оставаться ярким и современным.
5
4 отзыва
Казань от былых времён до наших дней© Лариса
Казань от былых времён до наших дней© Лариса
Казань от былых времён до наших дней© Лариса
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Пассажи 19 века — роскошно украшенные здания, отражающие стиль своего времени.
  • Петропавловский собор — уникальный храм 18 века с богатой архитектурной историей.
  • Особняки купцов — некогда административные здания, а сегодня — памятники культуры.
  • Белокаменный кремль — административный центр Казани.
  • Мечеть Кул Шариф — символ исламской культуры.
  • Благовещенский собор — старейшее каменное здание города.
  • Башню Сююмбике — визитную карточку Казани, которая, к сожалению, так и не появилась на 1000-рублёвой купюре.
  • Богородицкий монастырь — место обретения Казанской иконы Божией Матери, до которого дойдём под стенами Кремля.

Вы узнаете:

  • Почему один из красивейших особняков Казани уже много лет пустует.
  • Как Казань за 30 лет перешагнула 2 века.
  • Почему исторический центр Казани попал в буферную зону и что это значит.
  • Откуда на русской башне в кремле мусульманский символ.
  • Почему в кремле есть колокол внутри церкви, а в главном храме Богородицкого монастыря икона и её оклад находятся не вместе.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — билеты в кремль: взрослый — 150 ₽, пенсионеры, студенты, школьники — 140 ₽. Билеты оплачиваются гиду до начала экскурсии.
  • Женщинам для посещения мечети и церкви нужно взять платок (если его нет, выдадут на месте).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1100 ₽
Дети 8-16 лет500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кремлёвской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 747 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Мария
15 июн 2025
Хочу поблагодарить
экскурсовода Ларису за увлекательное путешествие по исторической части Казани. За внимательный подход к подбору маршрута и разнообразие затрагивает тем. А так же за терпение, при ответе на постоянно возникаемве вопросы. Было интересно и познавательно. Благодарим и конечно же рекомендуем!
Хочу поблагодаритьХочу поблагодарить
И
Ирина
5 мая 2025
Если Вы в поиске гида и читаете мой отзыв-то смело утверждаю, что время на поиске можно сэкономить. Лариса великолепный гид. Она любит свой город, знает его историю. И каким-то магическим
читать дальше

образом мы оказывались в нужных местах до прихода больших экскурсионных групп. А красивой точкой в нашей экскурсии послужила божественная литургия, которую совершил митрополит Казанский и Татарский Кирилл в Казанском соборе под аккомпанемент архиерейского хора. На более торжественной и красивой службе нам не доводилось бывать.
Про еще один сюрприз от Ларисы рассказывать не буду. Выбирайте ее экскурсии и узнаете😊😊😊
А нашему гиду мы желаем процветания, развития и новых высот!!

Наталья
Наталья
19 апр 2025
Экскурсия очегь понравилась, посетили все заявленные локации. Лариса много и нтересно рассказывает про Казань, исторические события, связанные с посещаемыми местами, в т. ч. показывает старые фотографии как выглядело раньше.
Время пролетело незаметно, спасибо Ларисе за экскурсию!
Т
Татьяна
30 мар 2025
Очень понравилась экскурсия!!!

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

Иммерсивная аудиопрогулка по Казани с Ловцом времени
Пешая
2 часа
273 отзыва
Аудиогид
Иммерсивная аудиопрогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
1600 ₽ за человека
Вся современная Казань за 3 часа
На машине
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на автомобильной экскурсии
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:30
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Казань: по следам истории
На автобусе
4 часа
2 отзыва
Групповая
Казань: по следам истории
Погрузитесь в атмосферу Казани, где величественные храмы соседствуют с мечетями, а старинные особняки рассказывают о прошлом
Начало: В районе улицы Баумана
Расписание: во вторник в 13:30, в субботу в 10:00
11 ноя в 13:30
12 ноя в 13:30
1200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани