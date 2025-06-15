читать дальше

образом мы оказывались в нужных местах до прихода больших экскурсионных групп. А красивой точкой в нашей экскурсии послужила божественная литургия, которую совершил митрополит Казанский и Татарский Кирилл в Казанском соборе под аккомпанемент архиерейского хора. На более торжественной и красивой службе нам не доводилось бывать.

Про еще один сюрприз от Ларисы рассказывать не буду. Выбирайте ее экскурсии и узнаете😊😊😊

А нашему гиду мы желаем процветания, развития и новых высот!!