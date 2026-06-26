В основе этого квеста — старинная легенда о Су анасы, водяной хозяйке озера Кабан. Она обронила волшебный гребень, и без него город утратил свою душу. Ваша задача — пройти маршрут от улицы Баумана до кремля, собрать рассыпанные по камням подсказки и сложить их в единую картину. Маршрут построен так, чтобы вы успели и разгадать тайны, и проникнуться ритмом города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 3000 ₽ за человека

Ваш гид в Казани

Описание квеста

Улица Баумана — стартовая точка, где бронзовые часы с персонажами Тукая подскажут первое направление, а фонтан «Су анасы» задаст главный вопрос: куда исчез гребень?

Нулевой километр и карета Екатерины II — здесь вы отыщете самую дальнюю точку на постаменте и проверите, сбывается ли желание внутри императорского экипажа.

Колокольня Богоявленского собора — встреча с легендарным мышеловом и вид на бывший «небоскрёб» города, с которого открывается неочевидный ракурс для следующей загадки.

Чернояровский и Александровский пассажи — два дома с мистической репутацией: на фасаде первого ищут масонские знаки, а часы второго, по слухам, шли всего три раза за всю историю.

Петропавловский собор — храм, возведённый в честь Петра I: в его убранстве спрятаны детали, напрямую связанные с императором, и они помогут расшифровать следующее послание.

Казанский кремль — финальная часть маршрута: Спасская башня, наклонная Сююмбике, мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Именно здесь, на смотровой площадке, вам предстоит назвать место, где спрятан гребень.

Бонус — памятник Трёх Сердец, Дворец земледельцев, мечеть Ирек и церковь Евдокии. Эти точки не обязательны, но они добавят финальный штрих к портрету современной Казани.

Организационные детали

Квест рассчитан на взрослых и подростков от 12 лет (тем, кто младше, может быть сложно с головоломками).