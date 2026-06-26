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Загадки Казани: квест-расследование «Гребень Гаушаркад»

Разгадать шифры старинных стен и найти артефакт, который открывает истинное лицо города
В основе этого квеста — старинная легенда о Су анасы, водяной хозяйке озера Кабан. Она обронила волшебный гребень, и без него город утратил свою душу.

Ваша задача — пройти маршрут от улицы Баумана до кремля, собрать рассыпанные по камням подсказки и сложить их в единую картину. Маршрут построен так, чтобы вы успели и разгадать тайны, и проникнуться ритмом города.
Загадки Казани: квест-расследование «Гребень Гаушаркад»
Загадки Казани: квест-расследование «Гребень Гаушаркад»
Загадки Казани: квест-расследование «Гребень Гаушаркад»

Описание квеста

Улица Баумана — стартовая точка, где бронзовые часы с персонажами Тукая подскажут первое направление, а фонтан «Су анасы» задаст главный вопрос: куда исчез гребень?

Нулевой километр и карета Екатерины II — здесь вы отыщете самую дальнюю точку на постаменте и проверите, сбывается ли желание внутри императорского экипажа.

Колокольня Богоявленского собора — встреча с легендарным мышеловом и вид на бывший «небоскрёб» города, с которого открывается неочевидный ракурс для следующей загадки.

Чернояровский и Александровский пассажи — два дома с мистической репутацией: на фасаде первого ищут масонские знаки, а часы второго, по слухам, шли всего три раза за всю историю.

Петропавловский собор — храм, возведённый в честь Петра I: в его убранстве спрятаны детали, напрямую связанные с императором, и они помогут расшифровать следующее послание.

Казанский кремль — финальная часть маршрута: Спасская башня, наклонная Сююмбике, мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Именно здесь, на смотровой площадке, вам предстоит назвать место, где спрятан гребень.

Бонус — памятник Трёх Сердец, Дворец земледельцев, мечеть Ирек и церковь Евдокии. Эти точки не обязательны, но они добавят финальный штрих к портрету современной Казани.

Организационные детали

Квест рассчитан на взрослых и подростков от 12 лет (тем, кто младше, может быть сложно с головоломками).

в будние дни в 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Показываю Казань и Татарстан без прикрас и штампов. Только живые истории, уникальные люди и секреты, о которых не пишут в путеводителях. Готовы разгадывать тайны вместе? Мы будем: — говорить о событиях,
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которые изменили край, и о тех, о которых предпочитают молчать учебники — искать самые интересные места: от секретных двориков до затерянных уголков природы — отвечать на ваши вопросы: где попробовать настоящий эчпочмак, купить сувениры не «с конвейера», а с душой, и спланировать маршрут, чтобы не упустить главное

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