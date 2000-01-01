Уважаемые гости! Рада приветствовать вас на гостеприимной казанской земле. На моей экскурсии вы увидите главные достопримечательности города, оцените своеобразие древней и современной Казани.



Я познакомлю вас с «визитной карточкой» нашего города — Казанским Кремлем.



Расскажу о старейшем здании театра и о знаменитой падающей башне.