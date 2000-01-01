Уважаемые гости! Рада приветствовать вас на гостеприимной казанской земле
Уважаемые гости! Рада приветствовать вас на гостеприимной казанской земле. На моей экскурсии вы увидите главные достопримечательности города, оцените своеобразие древней и современной Казани.
Я познакомлю вас с «визитной карточкой» нашего города — Казанским Кремлем.
Расскажу о старейшем здании театра и о знаменитой падающей башне.
Я познакомлю вас с «визитной карточкой» нашего города — Казанским Кремлем.
Расскажу о старейшем здании театра и о знаменитой падающей башне.
Что вы увидите 🤩
- Казанский Кремль
- Старо-Татарская слобода
- улица Баумана
- набережная Казанки
- дом Земледельцев
Вы увидите:
- Кремль — «визитная карточка» города. На его территории вас ждут беломраморная мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, усыпальница казанских ханов и Благовещенский собор, основанный Иваном Грозным. Здесь же вы насладитесь видом на слияние Казанки и Волги со смотровой площадки.
- Театр кукол «Экият» — вы оцените здание старейшего театра Татарстана, похожее на воздушный сказочный замок.
- Старо-Татарская слобода — историческая часть Казани, где когда-то жили и вели оживленную торговлю местные купцы и ремесленники. Вы рассмотрите дома в традиционном татарском стиле и полюбуетесь живописным озером Кабан.
- Площадь Тукая — вы побываете в месте, откуда берут начало улицы Баумана и Петербургская, два самых популярных променада города.
- Казанский Богородицкий монастырь — старинный православный монастырь с богатой историей. Я расскажу, как в далеком 1579 году им была обретена Казанская икона Божьей Матери.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в Казанский Кремль:
- взрослые 110р
- дети и пенсионеры 90р.
- Где начинаем и завершаем
- Начало: ул. Кремлевская, д. 2.Завершение: Старо-Татарская слобода
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренностиЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Начало экскурсии обговаривается с вами
Диляра Г.
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