Знакомство с Казанью и Кремлем

Уважаемые гости! Рада приветствовать вас на гостеприимной казанской земле

5
2 отзыва
Уважаемые гости! Рада приветствовать вас на гостеприимной казанской земле. На моей экскурсии вы увидите главные достопримечательности города, оцените своеобразие древней и современной Казани.

Я познакомлю вас с «визитной карточкой» нашего города — Казанским Кремлем.

Расскажу о старейшем здании театра и о знаменитой падающей башне.
Знакомство с Казанью и Кремлем
Знакомство с Казанью и Кремлем
Знакомство с Казанью и Кремлем
Знакомство с Казанью и Кремлем
Знакомство с Казанью и Кремлем
Знакомство с Казанью и Кремлем

Что вы увидите 🤩

  • Казанский Кремль
  • Старо-Татарская слобода
  • улица Баумана
  • набережная Казанки
  • дом Земледельцев

Вы увидите:

  • Кремль — «визитная карточка» города. На его территории вас ждут беломраморная мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, усыпальница казанских ханов и Благовещенский собор, основанный Иваном Грозным. Здесь же вы насладитесь видом на слияние Казанки и Волги со смотровой площадки.
  • Театр кукол «Экият» — вы оцените здание старейшего театра Татарстана, похожее на воздушный сказочный замок.
  • Старо-Татарская слобода — историческая часть Казани, где когда-то жили и вели оживленную торговлю местные купцы и ремесленники. Вы рассмотрите дома в традиционном татарском стиле и полюбуетесь живописным озером Кабан.
  • Площадь Тукая — вы побываете в месте, откуда берут начало улицы Баумана и Петербургская, два самых популярных променада города.
  • Казанский Богородицкий монастырь — старинный православный монастырь с богатой историей. Я расскажу, как в далеком 1579 году им была обретена Казанская икона Божьей Матери.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Казанский Кремль:
  • взрослые 110р
  • дети и пенсионеры 90р.
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Кремлевская, д. 2.
Завершение: Старо-Татарская слобода
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Диляра Г.
Диляра Г.
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