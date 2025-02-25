Мы побываем на территории Казанского Кремля, посетим знаменитую мечеть Кул-Шариф и увидим падающую башню Сююмбике, а со смотровой площадки вам откроются виды на новый район города и современные объекты. А еще вы побываете у настоящего дворца и увидите одну из главных святынь Казани.
Описание экскурсии
Пешеходная экскурсия по Казани
На нашей пешеходной экскурсии вы сможете познакомиться с ключевыми объектами Казани. Мы начнем нашу прогулку у Петропавловского собора — уникального храма, построенного в XVIII веке в честь визита в Казань Петра I. Этот великолепный храм станет отличным началом нашего путешествия.
Казанский Кремль
После того как полюбуемся Петропавловским собором, мы отправимся по улице Кремлевская к главному архитектурному ансамблю города — Казанскому Кремлю. Здесь нас ждет множество интересных мест:
- Мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор XVI века
- Легендарная падающая башня Сююмбике
- Ханский Мавзолей
Прогуливаясь по территории Кремля, вы сможете насладиться исторической атмосферой и великолепной архитектурой.
Панорама Казани
С панорамы Казанского Кремля открывается потрясающий вид на новый район и современные объекты, такие как:
- ЗАГС «Чаша»
- Ак Барс Арена (домашняя арена футбольной команды «Рубин»)
- Кремлевская набережная
Казанская Икона Божией Матери
После изучения Кремля мы спустимся к настоящему дворцу — Министерству сельского хозяйства и направимся к одной из главных святынь города — Казанской Иконе Божией Матери, которая хранится в Богородицком монастыре.
Важно знать
Экскурсия предполагает посещение монастырей и храмов, поэтому женщинам рекомендуется брать головные уборы. Это поможет вам чувствовать себя комфортно и уважительно в святых местах.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Казани, и откройте для себя красоту и историю этого замечательного города!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловский собор
- Казанский Кремль
- Мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- Башня Сююмбике
- Дворец земледельцев (Министерство сельского хозяйства)
- Загс «Чаша»
- Богородицкий монастырь
Что включено
- Услуги аккредитованного экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты в Казанский кремль: взрослый - 150 руб. /чел., льготный - 140 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсия предполагает посещения монастырей и храмов
- Поэтому женщинам рекомендуем брать головные уборы