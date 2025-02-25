Казанский Кремль и его окрестности

Нас ждет пешеходная экскурсия по главным объектам Казани.

Мы побываем на территории Казанского Кремля, посетим знаменитую мечеть Кул-Шариф и увидим падающую башню Сююмбике, а со смотровой площадки вам откроются виды на новый район города и современные объекты. А еще вы побываете у настоящего дворца и увидите одну из главных святынь Казани.
Казанский Кремль и его окрестности
Казанский Кремль и его окрестности
Казанский Кремль и его окрестности
Ближайшие даты:
25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар3
мар
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по Казани

На нашей пешеходной экскурсии вы сможете познакомиться с ключевыми объектами Казани. Мы начнем нашу прогулку у Петропавловского собора — уникального храма, построенного в XVIII веке в честь визита в Казань Петра I. Этот великолепный храм станет отличным началом нашего путешествия.

Казанский Кремль

После того как полюбуемся Петропавловским собором, мы отправимся по улице Кремлевская к главному архитектурному ансамблю города — Казанскому Кремлю. Здесь нас ждет множество интересных мест:

  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор XVI века
  • Легендарная падающая башня Сююмбике
  • Ханский Мавзолей

Прогуливаясь по территории Кремля, вы сможете насладиться исторической атмосферой и великолепной архитектурой.

Панорама Казани

С панорамы Казанского Кремля открывается потрясающий вид на новый район и современные объекты, такие как:

  • ЗАГС «Чаша»
  • Ак Барс Арена (домашняя арена футбольной команды «Рубин»)
  • Кремлевская набережная

Казанская Икона Божией Матери

После изучения Кремля мы спустимся к настоящему дворцу — Министерству сельского хозяйства и направимся к одной из главных святынь города — Казанской Иконе Божией Матери, которая хранится в Богородицком монастыре.

Важно знать

Экскурсия предполагает посещение монастырей и храмов, поэтому женщинам рекомендуется брать головные уборы. Это поможет вам чувствовать себя комфортно и уважительно в святых местах.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Казани, и откройте для себя красоту и историю этого замечательного города!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петропавловский собор
  • Казанский Кремль
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор
  • Башня Сююмбике
  • Дворец земледельцев (Министерство сельского хозяйства)
  • Загс «Чаша»
  • Богородицкий монастырь
Что включено
  • Услуги аккредитованного экскурсовода
Что не входит в цену
  • Билеты в Казанский кремль: взрослый - 150 руб. /чел., льготный - 140 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Мусы Джалиля, 21 (Петропавловский собор)
Завершение: Богородицкий монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия предполагает посещения монастырей и храмов
  • Поэтому женщинам рекомендуем брать головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Казани

Казанский кремль - сердце города
Пешая
257 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3750 за всё до 7 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях
Пешая
115 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4499 за всё до 10 чел.
Казанский кремль сквозь века
Пешая
209 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
5350 за всё до 5 чел.